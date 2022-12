Richtlijnen om te volgen op het kerstfeest op kantoor

Het kerstfeest op kantoor is een jaarlijkse traditie waar veel mensen naar uitkijken. De volgende dag echter wakker worden en beseffen dat je je levensonderhoud in gevaar heeft gebracht, is geen goed begin van de feestdagen. Van te veel drinken of ongepaste opmerkingen maken tegen een collega, het is maar al te gemakkelijk om van een leuk avondje uit een misser te maken. Iedereen wil genieten van een feest, dus als je een paar simpele richtlijnen volgt, kun je dit doen zonder tegen problemen en spijt aan te lopen.

De nummer één regel – word niet dronken

Beheers jezelf! Het kerstfeest op kantoor is nog steeds een professionele omgeving, dus te veel drinken en je remmingen verliezen is nooit een goed idee. Iets zeggen of doen waar je later misschien spijt van krijgt, kan een blijvende negatieve invloed hebben op je professionele reputatie, en je wilt niet om de verkeerde redenen onder de aandacht van je baas komen.



Als je er één te veel hebt, kun je te veel persoonlijke informatie delen waar je later spijt van krijgt, of zelfs iets vertrouwelijks herhalen waardoor je echt in professionele problemen kunt komen.



Meningsverschillen die in de loop van het jaar hebben gesudderd, kunnen opborrelen als de betrokkenen een paar drankjes te veel hebben gedronken en je zult merken dat je uit je karakter reageert wanneer je remmingen worden verlaagd. Het is niet onbekend dat ruzies losbarsten of zelfs fysiek worden, waardoor je niet alleen met je werkgever, maar mogelijk ook met de politie in de problemen kunt komen.



Het vertellen van een ongepaste grap is ook een goede manier om herinnerd te worden om de verkeerde redenen. Als je te veel hebt gedronken, vergeet je misschien het publiek en breng je jezelf in verlegenheid, vooral als je het aan je baas vertelt.



Als je toezicht houdt op ander personeel, wil je misschien ook het hoofd koel houden, want het is een beetje moeilijk om het respect van je team te behouden als ze je de avond ervoor hebben zien wankelen op het feest!

Flirt niet met collega’s

Zelfs als je gevoelens wederzijds zijn, is dit niet het moment om ze te delen, omdat het waarschijnlijk zal leiden tot schaamte voor jullie beiden. Als de andere persoon er niet hetzelfde over denkt, kan hij de situatie behoorlijk stressvol vinden en dit kan ernstige gevolgen hebben. Je kunt zelfs de volgende dag geconfronteerd worden met een claim van intimidatie en een bezoek aan de HR-afdeling.

Volg de dresscode

Het is erg belangrijk om rekening te houden met de locatie van het feest en de cultuur van je bedrijf. Als het een formele sit-down maaltijd is, zal verschijnen in een cluboutfit er echt ongepast uitzien. Als er geen kledingvoorschrift is, praat dan met collega’s en krijg een idee van het soort outfits dat anderen dragen. Hoewel het belangrijk is om jezelf te zijn, wil je ook niet misstaan ​​of herinnerd worden om de verkeerde redenen.

Praat niet over anderen

Wees niet de saaie collega die iedereen wil vermijden. Leer collega’s op menselijk vlak beter kennen door met hen te praten over hun interesses of vakantieplannen, maar vermijd zeker roddels op kantoor. Het is nooit een goed idee om roddelend over collega’s gevonden te worden, want het zal zeker een averechts effect op je hebben en je weet nooit wie er luistert.

Mix met anderen buiten je directe werkteam

Beschouw het feest als een goede gelegenheid om je netwerk uit te breiden en werkrelaties met collega’s te versterken door hen als individuen beter te leren kennen. Misschien merk je dat je een aantal nuttige contacten legt met mensen die je anders misschien niet had kunnen ontmoeten en kun je hen wat beter leren kennen.

Wees voorzichtig met het uploaden van foto’s naar sociale media

Sommige bedrijven verbieden het gebruik van sociale media bij werkevenementen om personeel te beschermen tegen gênante incidenten. Hoewel het misschien leuk lijkt om je dronken collega op de dansvloer te filmen, kun je in de problemen komen als het de persoon in verlegenheid brengt of slechte publiciteit voor het gezelschap veroorzaakt. Je kunt zelfs worden geconfronteerd met beschuldigingen van pesten door een collega, die niet blij was om de volgende dag wakker te worden om hun capriolen op sociale media te zien.



De hele avond op je telefoon zitten wordt sowieso gezien als slechte manieren, dus leg je telefoon voor de avond weg en geniet ervan aanwezig te zijn.

Ga niet vroeg weg

Tenzij je een echte reden hebt, zoals de oppas die maar tot 21.30 uur beschikbaar is, is het beleefd om het grootste deel van de avond te blijven. Alleen al een kort gastoptreden zal worden opgemerkt en je loopt het risico ondankbaar over te komen of te denken dat je betere dingen te doen hebt. Hoe dan ook, het ziet er niet goed uit voor je baas.

Niet komen opdagen

Als je hebt gezegd dat je aanwezig zult zijn, dan zijn het slechte manieren om de nacht op te geven. Als je niet gaat, zal het lijken alsof je geen teamplayer bent en je het niet op prijs stelt dat het bedrijf de moeite en het geld heeft gestoken in het organiseren van een evenement. Zelfs als je denkt dat ze het niet zullen merken, merken managers meestal wel wie er niet aanwezig was.

Zeg dankjewel aan het einde van de avond

Een simpel bedankje aan het eind van de avond of de volgende dag aan de organisator wordt zeer op prijs gesteld. Het kost tijd en moeite, om niet te zeggen geld, om een kerstfeest te geven, dus het is de moeite waard om je baas even te bedanken om te laten zien dat je dit herkent en, als je deel uitmaakt van een groot team, is het een goede gelegenheid om ze eraan te herinneren wie jij bent.



Als je je aan deze makkelijke tips houdt, kun je genieten van het feest zonder bang te hoeven zijn dat je de volgende dag wakker wordt zonder werk!