Richtlijnen voor de Internationale Dag van de Aarde!

Laatst geüpdatet op april 19, 2024 by Redactie

De Dag van de Aarde wordt in veel landen over de hele wereld op 22 april gevierd – zoals veel mensen geloven, en terecht, dat de aarde een personificatie is van de natuur die zich richt op de levengevende en koesterende aspecten van de natuur door haar te belichamen , in de vorm van de moeder.



De focus op het redden van onze aarde en haar omgeving is steeds belangrijker geworden, en de belangrijkste focus van veel gemeenschappen over de hele wereld, en terecht, aangezien ons welzijn uitsluitend afhangt van deze planeet, en daarom is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen.



Toegegeven, er zijn enkele milieuproblemen “daarbuiten”, variërend van afval tot vervuiling. Dus, voor mensen die zelfs maar een kleine verandering ten goede willen maken voor ons milieu, begint het wanneer je gaat winkelen.

Lees ook: 5 manieren om onze planeet te redden deze Dag van de Aarde en daarna

Hier zijn enkele tips / trucs / richtlijnen die zo gemakkelijk te implementeren zijn en een gewoonte worden als je gaat winkelen!

Gebruik duurzame lampen. Energiezuinige lampen verminderen de uitstoot van broeikasgassen, dus onthoud wanneer je de kamer verlaat, zet de lichtschakelaar!

Bespaar water. We moeten allemaal waterverspilling verminderen.

Als je net wat wijn hebt gekocht, en je je afvraagt ​​wat je met de lege wijnflessen moet doen, waarom zou je ze dan niet recyclen en hergebruiken en er creatieve huishoudelijke voorwerpen van maken, namelijk kunst – van fancy vazen tot lamphouders of zelfs funky tafelpoten. De opties zijn eindeloos.

Andere weetjes om over na te denken, en om in je achterhoofd te houden bij het zorgen voor de Aarde, is om manieren te vinden om ofwel te verminderen, opnieuw te gebruiken of te recyclen; vrijwilligerswerk doen voor opruimacties of inzamelingsacties voor ingeblikte artikelen binnen je gemeenschap; winkelen voor duurzame artikelen; leren hoe je slimme keuzes maakt voor zeevruchten of een plant of een jonge boom koopt, want dit is wat ons van zuurstof voorziet.



Je zult merken dat het vrij eenvoudig wordt om de juiste keuzes te maken. En waarom zou je de informatie niet doorsturen naar je vrienden- en familiekring door hen te helpen het belang en de extreme waarde van onze natuurlijke hulpbronnen te begrijpen.