Ricky Gervais met Armageddon tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op december 12, 2022 by Redactie

De bekroonde comedian, acteur, schrijver en regisseur Ricky Gervais kondigt vandaag nieuwe speeldata in 2023 aan van zijn ‘Armageddon’ tournee. Op donderdag 9 februari komt hij met zijn nieuwe stand-up show naar AFAS Live in Amsterdam. De kaartverkoop start vrijdag 16 december om 10.00 uur.

Dit is een eerste serie van nieuwe speeldata. Meer aankondigen volgen want Gervais gaat zijn gloednieuwe stand-up show gedurende volgend jaar en tot in 2024 voor een publiek over de hele wereld spelen. Behalve Amsterdam worden nu ook shows in Praag, Helsinki en Zürich bekendgemaakt.



De aankondigingen volgen op het recente nieuws dat Gervais twee grote shows speelt in de VS volgend jaar. Op 6 mei staat hij in de Hollywoord Bowl in Los Angeles en op 30 juni in de Radio City Music Hall in New York, een van zijn grootste stand-up shows tot nu toe.



“Toen ik werd gevraagd om in de iconische Hollywood Bol te spelen, zei ik, ‘Maar wat als het regent?’, dit vat goed samen hoe Britten denken’”, aldus Gervais.



Zijn vorige tournee ‘SuperNature’ was een enorm succes en werd vervolgens een van de meest bekeken comedyspecials van het jaar op Netflix, toen deze in mei op de streamingdienst verscheen. Netflix heeft ook de rechten verworven van ‘Armageddon’.



Gervais, bedenker en hoofdrolspeler van ‘The Office’ en ‘Extras’ won drie Golden Globes, twee Primetime Emmy’s en zeven BAFTAS. ‘The Office’ is de meest succesvolle Britse komedie aller tijden, uitgebracht in meer dan 90 landen en er zijn zeven remakes gemaakt. De NBC-versie is de meest succesvolle Amerikaanse remake van een Britse show in meer dan 30 jaar.



De prijswinnende stand-up comedian met zes internationale tournees tot nu toe, wordt beschouwd als de meest invloedrijke Britse komiek sinds Charlie Chaplin. Zijn live stand-up show ‘Fame’ werd de snelst verkopende Britse stand-up show in de geschiedenis.



Het meest recent is Gervais te zien in de Netflix stand-up special ‘SuperNature’, die in mei 2022 in première ging. Hij speelt ook in de donkere komedie ‘After Life’, die hij bedacht, schreef, regisseerde en produceerde. De serie ging in 2019 in première met lovende recensies en reacties van fans, en keerde terug voor een even geprezen tweede seizoen in april 2020. Het derde en laatste seizoen ging in première in januari 2022, ook met hoge waardering.



In 2010 werd Gervais voor het eerst gevraagd de uitreiking van de Golden Globes-prijzen te presenteren, waarmee hij de eerste gastheer van de Golden Globes was sinds 1995. De uitzending werd door naar schatting 250 miljoen kijkers bekeken. Gervais heeft daarna de Golden Globes nog gepresenteerd in 2011, 2012 en 2016. Zijn vijfde en meest recente optreden als gastheer was in 2020.



Gervais staat ook in het Guinness Book of World Records met de meest gedownloade internetshow aller tijden. Hij schreef, regisseerde, produceerde en speelde in ‘Cemetery Junction’, ‘The Invention of Lying’ en speelde in ‘Ghost Town’. In 2010 stond Gervais op de lijst van 100 meest invloedrijke mensen van TIME Magazine en werd hij bekroond met de Sir Peter Ustinov Comedy Award van het Banff World Television Festival.

Armageddon Tour 2023

Donderdag 9 februari Amsterdam AFAS Live

Zaterdag 4 maart Praag Congress Centre

Zaterdag 11 maart Helsinki Ice Hall

Vrijdag 14 april Zürich Hallenstadion

Zaterdag 6 mei Los Angeles Hollywood Bowl

Vrijdag 30 juni New York Radio City Music Hall

RICKY GERVAIS – ARMAGEDDON

Donderdag 9 februari, AFAS Live, Amsterdam



Aanvang: 19.30 uur | Entree: Vanaf €57,12 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor de voorstelling start vrijdag 16 december om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl .