Rijksmuseum presenteert eerste grote overzicht van Amerikaanse fotografie in Europa

Laatst geüpdatet op januari 27, 2025 by Redactie

Het Rijksmuseum presenteert dit voorjaar het eerste grote overzicht van Amerikaanse fotografie in Europa. Met meer dan 200 werken belicht de tentoonstelling American Photography de rijke en diverse geschiedenis van de fotografie in de Verenigde Staten, van intieme alledaagse momenten tot historische keerpunten. De tentoonstelling laat zien hoe de fotografie sinds de uitvinding in de 19de eeuw overal doordrong; van kunst, nieuws en reclame tot privégebruik.



De afgelopen decennia heeft het Rijksmuseum een indrukwekkende collectie Amerikaanse fotografie verzameld. Dit is de eerste keer dat de collectie wordt gepresenteerd, met bruiklenen uit ruim 30 Nederlandse, Europese en Amerikaanse collecties. Iconische werken van fotografen als Sally Mann, Robert Frank, Lisette Model, Nan Goldin, Richard Avedon, Andy Warhol, Diane Arbus en James Van Der Zee zijn te zien met verrassende foto’s van onbekende en anonieme makers.



De tentoonstelling kan alleen tot stand komen dankzij een samenwerking met hoofdpartner Baker McKenzie. American Photography is te zien van 7 februari tot en met 9 juni 2025.

American Photography

American Photography geeft een beeld van Amerika door de ogen van Amerikaanse fotografen, in al zijn complexiteit. Met thema’s als The American Dream, landschap en portret gaat de tentoonstelling in op hoe fotografen in toenemende mate hebben gereflecteerd op gebeurtenissen in hun land. Ook wordt de ontwikkeling van fotografie als kunstvorm gevolgd. Fotografie begon zich pas vanaf het begin van de twintigste eeuw te ontwikkelen als kunstvorm. Getoond worden onder meer een zeer zeldzame daguerreotypie van rijp op een vensterruit uit de jaren 1850 en recentere foto’s van onder anderen Paul Strand, Charles Sheeler, Dawoud Bey, Ming Smith, Sarah Sense, Aaron Siskind, Sally Mann en Irving Penn. Daarnaast is te zien hoe fotografie onderdeel werd van het alledaagse leven, met onder meer familieportretten, advertenties, ansichtkaarten en grammofoonplaathoezen.

Carrie Mae Weems: Painting the Town

Tegelijkertijd met American Photography is in de fotogalerij van het Rijksmuseum een tentoonstelling te zien van Carrie Mae Weems’ serie Painting the Town uit 2021. Dit is de eerste tentoonstelling van Weems in Nederland. Haar indrukwekkende werken doen op het eerste gezicht denken aan abstracte schilderijen. Toch zijn het foto’s, die ze maakte in haar geboortestad Portland. Tijdens de Black Lives Matter-protesten schreven actievoerders teksten op panelen waarmee etalages uit voorzorg waren dichtgetimmerd. De autoriteiten maakten deze berichten onleesbaar door er grote vlakken verf overheen te rollen. Deze censuur leverde onbedoeld schilderachtige composities op. In haar werk onderzoekt Weems wat het betekent om getuige te zijn van de geschiedenis. Daarbij staan maatschappelijke thema’s zoals racisme, seksisme en discriminatie centraal.

Fotografiecollectie Rijksmuseum

De fotocollectie van het Rijksmuseum vormt een representatief overzicht van de geschiedenis van de fotografie met bijna 200.000 vintage afdrukken, fotoalbums, fotoboeken en andere bijzondere foto’s. Waaronder erkende meesterwerken van topfotografen als Anna Atkins, Gustave Le Gray, Dorothea Lange, Brassaï, Ed van der Elsken en Erwin Olaf.



Mattie Boom en Hans Rooseboom, conservatoren fotografie en samenstellers van de tentoonstelling, ontfermen zich sinds de jaren ‘90 over de collectie. In 2023 ontvingen zij de AIPAD-award. Zij zijn de eerste internationale winnaars van deze prestigieuze Amerikaanse prijs. De laatste jaren ging hun aandacht vooral uit naar het verzamelen van Amerikaanse fotografie.

Boek

Bij de tentoonstelling verschijnt het rijk geïllustreerde boek American Photography, geschreven door de samenstellers, Hans Rooseboom en Mattie Boom.