Rijksmuseum toont werk van drie generaties vrouwelijke Japanse prentkunstenaars

Laatst geüpdatet op mei 2, 2024 by Redactie

In het Rijksmuseum is het komende half jaar werk te zien van drie generaties vrouwelijke kunstenaars uit de beroemde Japanse kunstenaarsfamilie Yoshida. Vijftien prenten en één aquarel zijn geschonken door Ayomi Yoshida (1958) en gemaakt door haarzelf, haar moeder Chizuko Yoshida (1924–2017) en haar grootmoeder Fujio Yoshida (1887–1987). Bijzonder is dat de vrouwen alle drie een geheel eigen stijl hebben ontwikkeld binnen de Japanse prentkunst. Speciaal voor het Rijksmuseum vervaardigde Ayomi Yoshida ook twee nieuwe werken: een diepblauw werk op groot formaat handgeschept papier genaamd Sudden Rain (2024) en de installatie Taki (2024), een waterval gemaakt van washi. De presentatie is tot en met 13 oktober in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum te zien.

Fujio Yoshida

Fujio Yoshida’s talent in tekenen en schilderen werd al vroeg opgemerkt. Op twaalfjarige leeftijd werd ze als enige vrouw toegelaten tot de Fudosha, een privéschool voor schilderkunst in Tokio. Tijdens haar leven zette Fujio Yoshida zich actief in om de weg vrij te maken voor andere vrouwelijke kunstenaars. Zo was ze actief binnen de eerste vereniging voor vrouwelijke schilders in Japan. Hoewel Fujio Yoshida tot 1950 vooral figuratief werkte, was ze vroeg geïnteresseerd in abstracte kunst. Pas na het overlijden van haar man voelde ze zich vrij om openlijk abstracter te werken. De prenten die ze vanaf de jaren 1950 ging maken, zijn geïnspireerd op bloemen en planten. In de presentatie worden zes werken van haar hand gepresenteerd zoals Rozen (circa 1915 – 1920), Japanse gember (1953) en Gele Iris (1954).

Chizuko Yoshida

Chizuko Yoshida werkte aan het begin van haar carrière voornamelijk met olieverf. Vanaf 1953 begon ze met het maken van prenten, waarin haar grote liefde voor muziek een duidelijk thema werd. Samen met 8 andere vrouwen richtte ze een organisatie op die vrouwelijke prentkunstenaars in Japan ondersteunde en de mogelijkheid bood om hun werk te exposeren. In een van haar eerste prenten verbeeldde Chizuko Yoshida het geluid van regendruppels, door druppels op muzieknoten te laten lijken. Het vatten van geluid op papier bleef een belangrijk thema in haar werk. Van Chizuko Yoshida zijn zeven prenten te zien.

Ayomi Yoshida

In de presentatie worden prenten van Ayomi Yoshida getoond, waarin patronen en texturen een belangrijke rol spelen. Speciaal voor het Rijksmuseum maakte ze Sudden Rain (2024). Hiervoor heeft ze op groot formaat handgeschept washi patronen aangebracht, geïnspireerd op Nederlandse regenbuien, die vaak plotseling opkomen. Ook vervaardigde ze voor het Rijksmuseum de installatie Taki (2024), wat waterval betekent. Watervallen worden in Japan gezien als plaatsen waar goden zich bevinden. Deze waterval is gemaakt van papier: het eren van goden met gevouwen stroken papier is een oud gebruik. Sudden Rain en Taki zijn door Ayomi Yoshida in bruikleen gegeven en hebben een prominente plek gekregen in het Aziatisch Paviljoen.