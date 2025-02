Roadtrippen door Costa Rica: ultieme vrijheid op vier wielen

Laatst geüpdatet op februari 19, 2025 by Redactie

Wist je dat Costa Rica slechts 1,2 keer zo groot is als Nederland? Met een paar uur rijden doorkruis je met gemak het hele land. Dankzij de goede infrastructuur en de laidback pura vida sfeer is Costa Rica perfect voor een roadtrip. Of je nu een week gaat of wat langer de tijd hebt, met een huurauto ontdek je alle hoogtepunten in jouw eigen tempo. Roadtrippen geeft het ultieme gevoel van vrijheid: je kunt immers gaan en staan waar je wil. In tegenstelling tot sommige andere Midden-Amerikaanse landen is Costa Rica een veilige en toegankelijke bestemming voor zo’n avontuur. Het land is welvarender dan zijn buren, en de tica’s – de inwoners van Costa Rica – staan bekend om hun gastvrijheid. Vanuit de hoofdstad San José rijd je binnen enkele uren naar magische vulkanen, uitgestrekte jungles en witte zandstranden. Zo plan je jouw roadtrip door Costa Rica:

Huur een auto

In Costa Rica zijn de meeste wegen verhard en goed begaanbaar. Toch kom je in de jungle onverharde wegen tegen. In het droge seizoen is dit geen probleem, maar tijdens het regenseizoen (juli tot november) kan het uitdagender zijn. Overweeg daarom een 4×4 als je avontuurlijke routes wilt nemen of meer flexibiliteit wilt. Let ook op dieren zoals leguanen en slangen die de weg oversteken. Een auto huren in Costa Rica is eenvoudig: je hebt alleen je Nederlandse rijbewijs en een creditcard nodig. Wil je het avontuur aangaan? Dan is een 4×4 ideaal om ook tijdens regenval de jungle te trotseren.

Routes

Roadtrip van 7 nachten

Heb je maar een week? Dan is deze route perfect om het beste van Costa Rica te zien:

San José ➔ Arenal (3,5 uur): Begin je roadtrip met een bezoek aan Arenal, de bekendste vulkaan van Costa Rica. De vulkaan steekt indrukwekkend boven het landschap uit en biedt talloze activiteiten. Maak een wandeling door het Arenal Volcano National Park waar je oude lavastromen ziet, ontspan in natuurlijke hot springs of neem een verfrissende duik bij de La Fortuna-waterval. Deze 70 meter hoge waterval bereik je na een korte, maar steile hike door de jungle. Het heldere water aan de voet is perfect om af te koelen na je tocht.

Nationaal Park Volcán Arenal – Costa Rican Tourism

Arenal ➔ Puerto Viejo (4,5 uur): Reis door naar de Caribische kust en ontdek Puerto Viejo, een laidback kustplaatsje met een relaxte Rastafari-vibe. Hier vind je witte zandstranden en een helderblauwe oceaan. Ga snorkelen in het Cahuita National Park, fiets langs de kust naar het rustige vissersdorpje Manzanillo of proef de lokale keuken: verse vis, kokosrijst en patacones (gebakken bakbananen).

Yoga in Montezuma – Costa Rican Tourism Board

Puerto Viejo ➔ Turrialba (4 uur): Rijd vervolgens naar het hart van Costa Rica: Turrialba. Dit gebied staat bekend om zijn suikerriet- en koffieplantages.

Bezoek een traditionele koffieboerderij en leer alles over het productieproces, van boon tot kopje.

Avonturiers kunnen hier ook raften op de Pacuare-rivier, een van de mooiste raftlocaties ter wereld.

Turrialba ➔ San José (2,5 uur): Sluit je reis af in San José, waar je nog wat souvenirs kunt kopen voordat je terugvliegt.

Roadtrip van 14 nachten of langer

Heb je meer tijd? Dan kun je nóg meer van Costa Rica ontdekken met deze uitgebreide route:

San José ➔ Arenal (3,5 uur): Begin je avontuur bij de imposante Arenal-vulkaan en zijn omliggende regenwoud. Maak een canopy tour (zipline) voor een spectaculair uitzicht of kies voor een avondwandeling om het mysterieuze nachtleven van het regenwoud te zien.

Arenal ➔ Monteverde (4 uur): Rijd via kronkelende wegen naar Monteverde, beroemd om zijn nevelwoudreservaat. Dit unieke natuurgebied voelt haast magisch door de mist die tussen de bomen hangt. Wandel over de spectaculaire hangbruggen, ga ziplinen of maak een (avond)wandeling in het regenwoud om bijzondere dieren te spotten zoals luiaards, boomkikkers en de zeldzame quetzal-vogel.

Monteverde ➔ Santa Teresa (5 uur + veerboot): Reis naar het Nicoya-schiereiland en geniet van de surfvibes in Santa Teresa. Dit kustplaatsje is perfect om te surfen, paardrijden, yoga te doen of gewoon te ontspannen op het strand. Een aanrader is een uitstap naar Montezuma, een bohemian dorpje met watervallen en kleurrijke markten.

Santa Teresa – Costa Rican Tourism Board

Santa Teresa ➔ Manuel Antonio (via veerboot, 4 uur): Neem de veerboot naar het vasteland en rijd naar Manuel Antonio National Park. Dit park is een paradijs voor natuurliefhebbers. Spot luiaards, apen en exotische vogels terwijl je wandelt door het regenwoud en koel af bij een van de prachtige stranden.

Manuel Antonio ➔ Corcovado (5 uur): Reis door naar Corcovado National Park, een van de meest biodiverse plekken ter wereld. Maak een begeleide hike door de jungle en spot zeldzame dieren zoals tapirs, jaguars en de kleurrijke ara-papegaaien. Hier ervaar je Costa Rica op zijn puurst.

Corcovado ➔ Puerto Viejo: Als je langer de tijd hebt, rijd dan door naar de Caribische kust. In Puerto Viejo kun je op z’n Nederlands een fiets huren en naar het vissersdorpje Manzanillo fietsen. Geniet van de relaxte sfeer, ontdek de mangroves van Tortuguero per boot en spot duizenden schildpadden tijdens het broedseizoen (juli – oktober).

Terug naar San José: Sluit je avontuur af in San José voordat je terugvliegt.

Header beeld: Playa Quesera in Nicoya – Costa Rican Tourism Board