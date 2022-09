Robbie Williams met XXV tour naar Nederland

Zojuist heeft Robbie Williams zijn Europese tour aangekondigd. Op zaterdag 28 en zondag 29 januari geeft de Britse zanger twee concerten in Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten staan in het teken van zijn nieuwe album ‘XXV’ dat deze maand, 25 jaar na zijn eerste soloplaat ‘Life Tru A Lens’, is verschenen. De reguliere kaartverkoop start vrijdag 30 september om 10.00 uur via Ticketmaster.

De aankomende tour en het nieuwe album staan in het teken van 25 jaar hits en gaat in Europa op 20 januari in Bologna van start en reist vervolgens langs o.a. Parijs, Amsterdam, Berlijn en Barcelona. Op het nieuwe album staan zijn grootste hits die opnieuw zijn georkestreerd door Jules Buckly, Guy Chambers en Steve Sidwell en opnieuw zijn opgenomen onder begeleiding van het Nederlandse Metropole Orkest. Het album bevat o.a. nieuwe versies van hits als Angels, Feel, Let Me Entertain You en Rock DJ.



Zijn 25-jarig jubileum is een grote mijlpaal in Robbie’s carrière. Het leverde zijn veertiende nummer één notering op in de Britse albumlijst en hiermee verbrak hij het record van Elvis Presley. Geen enkele andere soloartiest stond met zoveel verschillende albums aan kop in de Britse album chart. Bovendien heeft de zanger zes van de Top 100 bestverkochte albums in de Britse geschiedenis op zijn naam staan en heeft wereldwijd meer dan 85 miljoen albums verkocht, 14 nummer 1-singles en een recordaantal van 18 BRIT Awards – meer dan enige andere artiest in de muziekgeschiedenis.



ROBBIE WILLIAMS – XXV TOUR

Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2023 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €89,60 (incl. servicekosten)



De reguliere kaartverkoop start vrijdag 30 september om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).