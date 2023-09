Rod Stewart naar Nederland voor concert

Laatst geüpdatet op september 11, 2023 by Redactie

Rod Stewart keert op woensdag 12 juni terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag 15 september om 10.00 uur via Ticketmaster. Rod Stewart is een van de best verkopende artiesten met meer dan 250 miljoen verkochte albums wereldwijd. Zijn unieke stem, stijl en songwriting hebben ertoe bijgedragen als een van de weinige zangers in alle genres van popmuziek, rock & roll tot new wave en zelfs de Great American Song Book succesvol vertegenwoordigd te zijn in de afgelopen 5 decennia.



Zijn grote hits zijn onder andere “Gasoline Alley,” “Every Picture Tells a Story,” “Mandolin Wind,” “You Wear It Well,” “The Killing of Georgie,” “Tonight’s the Night,” “You’re In My Heart (The Final Acclaim),” “Da Ya Think I’m Sexy?,” “Young Turks,” “Forever Young,” “Hot Legs,” “Infatuation,” het onuitwisbare “Maggie May,” en nog veel meer.



Rod Stewart zegt over de aankomende show in Ziggo Dome;

“I’m genuinely excited to get back to perform for my wonderful friends in Amsterdam. I’ll give you my greatest hits – and of course there will be many thrilling surprises!”



In zijn carrière heeft Stewart ontelbare awards ontvangen, waaronder maar liefst 2 toevoegingen aan de Rock and Roll Hall of Fame, de ASCAP Founders Award voor zijn songwriting, New York Times bestselling author, Grammy Living Legend, en in 2016 werd hij officieel tot ‘Sir Rod Stewart’ benoemd, nadat hij in Buckingham Palace door Prince William werd geridderd voor zijn verdiensten voor muziek en liefdadigheid.

ROD STEWART – LIVE IN CONCERT ONE LAST TIME

Woensdag 12 juni 2024 | Ziggo Dome – Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €67,20 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 15 september om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).