Rode vlaggen op zijn datingprofiel waar je op moet letten

Laatst geüpdatet op februari 21, 2025 by Redactie

Anna’s verhaal is de laatste tijd het gesprek van de dag. Een 53-jarige Franse vrouw dacht dat ze met Brad Pitt correspondeerde en maakte ruim 800.000 euro over naar de oplichter. Helaas komen dergelijke situaties vaker voor dan je zou denken. Virtuele kennissen kunnen het begin zijn van een grote liefde, maar ze brengen ook risico’s met zich mee. We geven aan op welke rode vlaggen op zijn datingprofiel je moet letten om onaangename verrassingen te voorkomen en het potentieel van online daten optimaal te benutten.

Lees ook: Ontdek de perfecte openingszin voor elk sterrenbeeld

AI-ondersteunde afbeelding

Profielen met perfecte foto’s die eruitzien alsof ze rechtstreeks van een tijdschriftcover komen, moeten je op je hoede maken. Waarom? Steeds meer fraudeurs maken gebruik van AI-technologieën om nepfoto’s te genereren. Zulke afbeeldingen lijken misschien realistisch, maar kleine details zoals onregelmatig gevormde oren, vreemd geplaatste tanden of asymmetrische ogen kunnen verraden.



Wat moet je doen? Gebruik online hulpmiddelen zoals Google Afbeeldingen of Google Lens om te controleren of de foto van een andere bron afkomstig is. Het tweede punt is dat het de moeite waard is om een ​​applicatie te kiezen die verificatie biedt en geverifieerde gebruikers bovendien beloont. Hierdoor kunnen gebruikers er zeker van zijn dat het beeld van de andere partij niet afwijkt van de werkelijkheid.

Een te perfecte beschrijving: te veel woorden, te weinig details

Wanneer een profiel vol staat met mooie slogans, maar er geen specifieke informatie wordt gegeven over werk, hobby’s of het dagelijks leven, kan dit een teken zijn dat iemand een vals beeld probeert te creëren. Vaak vermijden zulke mensen het om over details te praten, om te verbergen wie ze werkelijk zijn.



Wat moet je doen? Stel specifieke vragen, zoals: “Hoe is je passie voor surfen ontstaan?” Als de antwoorden ontwijkend of onlogisch klinken, is dit een waarschuwingssignaal.

Verzoeken om geld of persoonlijke informatie

Helaas is financiële fraude een reële bedreiging. Veel mensen hebben te maken gehad met diefstal of poging tot diefstal van persoonlijke gegevens. Cybercriminelen kunnen gestolen gegevens gebruiken om leningen af ​​te sluiten of identiteiten te stelen. Ook is het de moeite waard om aandacht te besteden aan verzoeken om kleine bedragen, bijvoorbeeld een kaartje voor de trein die “onze date” zal nemen om naar de ontmoeting te komen.



Wat moet je doen? Als je op enig moment in je online relatie wordt gevraagd om geld over te maken voor ‘dringende behoeften’, beëindig dan de relatie en meld het profiel bij de beheerders.

Grote woorden, kleine daden – waar moet je op letten?

Mensen met kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis (waar ongeveer 6 procent van de bevolking last van heeft) kunnen charismatisch en overtuigend zijn, maar hun datingprofielen kunnen meer onthullen dan ze lijken.



Overdrijven van prestaties – Als de beschrijving leest als een lijst van uitzonderlijke prestaties en de persoon beweert een meester te zijn op elk gebied, is dat een signaal om afstand te houden.

De overtuiging dat je speciaal bent – Zinnen als “Je zult niemand vinden zoals ik” kunnen verraden dat iemand een speciale behandeling verwacht.

Fantasieën over perfectie – Profielen vol met verhalen over succes en ideale levens duiden vaak op een sterke behoefte aan bewondering.

Gebrek aan empathie – Het negeren van jou emoties of zich alleen op zichzelf richten is een ander zorgwekkend teken.

Wat moet je doen? Denk erover na of deze persoon ook naar jou vraagt ​​of dat hij of zij alleen maar over zichzelf praat. Gebrek aan details of irritatie kunnen een duidelijke waarschuwing zijn.

Lees ook: Hoe kunnen nepprofielen worden herkend op datingsites?

Teksten die een waarschuwingssignaal zouden moeten zijn

Sommige zinnen zouden je meteen alert moeten maken. Ze kunnen een signaal zijn dat de persoon aan de andere kant van het scherm niet is wie hij of zij zegt te zijn. Hier zijn enkele voorbeelden:



“Ik gebruik geen sociale media omdat ik liever van het moment geniet.” – Het klinkt romantisch, maar het ontbreken van enig spoor van online aanwezigheid kan betekenen dat iemand iets te verbergen heeft.

“Vanaf het eerste bericht wist ik dat je bijzonder was.” – Zulke vleierij, vooral in het begin van een relatie, is vaak een instrument van emotionele manipulatie.

“Geef me je nummer, dan neem ik via een andere messenger contact met je op.” – Mensen die het gesprek willen verplaatsen naar een platform dat minder goed wordt bewaakt, kunnen kwaadaardige bedoelingen hebben. Datingapps richten zich op transparantie en de veiligheid van hun gebruikers. Daarom moedigen ze gesprekken binnen de app aan.

“Ik kan je op dit moment geen foto’s meer laten zien, omdat mijn camera kapot is.” – Als er geen foto’s meer gedeeld worden, kan dat een teken zijn dat iemand een nepfoto gebruikt.

“Ik heb een klein probleempje met mijn bankpas, maar dat is niet zo erg. “Kun je het mij lenen?” – Om geld vragen, zelfs kleine bedragen, is een veelgebruikte techniek van oplichters om je naïviteit te testen.

Wat moet je doen? Als je iets verdachts opmerkt in een gesprek, negeer het dan niet. Stel vragen, let op details en wees niet bang om het gesprek te beëindigen als iets je zorgen baart. Voorkomen is beter dan achteraf spijt hebben.



Authentieke relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, maar dat moet je verdienen. Met behulp van deze tips en beproefde werkwijzen kun je veilig en vertrouwd daten. De liefde wacht, maar het is de moeite waard om er met verstand mee om te gaan.