Roger Waters met ‘This Is Not A Drill’ tour naar Nederland

Roger Waters geeft dinsdag 4 april een concert in Ziggo Dome als onderdeel van zijn Europese ‘This Is Not A Drill’ tournee. De kaartverkoop start op vrijdag 30 september om 10.00 uur via Ticketmaster. Tijdens zijn tournee, die op 17 maart 2023 begint in Lissabon, geeft Waters veertig optredens in veertien Europese landen. Op de setlist staan twintig klassiekers van zowel Pink Floyd als Roger Waters, waaronder ‘Us & Them’, ‘Comfortably Numb’, ‘Wish You Were Here’ en ‘Is This The Life We Really Want?’. Daarnaast speelt Waters het nieuwe nummer ‘The Bar’.



Waters (zang, gitaar, bas en piano) wordt vergezeld door Jonathan Wilson (gitaar, zang), Dave Kilminster (gitaar, zang), Jon Carin (keyboards, gitaar, zang), Gus Syeffert (bas, zang), Robert Walter (keyboards), Joey Waronker (drums), Shanay Johnson (zang), Amanda Belair (zang) en Seamus Blake (saxofoon).



“This Is Not A Drill is een baanbrekende nieuwe rock-’n-roll/filmisch extravaganza, uitgevoerd in de rondte. Het is een prachtige aanklacht tegen de verzakelijkte dystopie waarin we allemaal worstelen om te overleven, en een oproep om onze kostbare en kwetsbare planeet lief te hebben, te beschermen en te delen. De show bevat veel geweldige nummers uit Pink Floyds gouden periode naast een aantal nieuwe; woorden en muziek van dezelfde schrijver, hetzelfde hart, dezelfde ziel, dezelfde man. Het zou zijn laatste hoera kunnen zijn. Wauw! Mijn eerste afscheidstournee! Mis het niet, liefs R.”, aldus Waters over zijn nieuwe show.



“Concertbezoekers die naar buiten liepen discussieerden na afloop of dit nu wel of niet de allerbeste tournee is die ze van Waters hebben gezien. Eén ding is zeker, dit mag je niet missen – en het is ook een show die je goed doet nadenken over de wereld én jezelf.” ~ Ultimate Classic Rock



“Waters is dubbel geslaagd. Ten eerste door bewustzijn te creëren voor de gruweldaden die het menselijk ras continu moet doorstaan – waarvan de meeste zonder hebzucht, gulzigheid of oorlogszucht vermeden hadden kunnen worden. En ten tweede met een goed samengestelde vertoning van wat vaak zijn muzikale genialiteit wordt genoemd… Een Roger Waters-productie teleurstelt nooit en deze show was daarop geen uitzondering.” ~ Glide Magazine



ROGER WATERS = THIS NOT A DRILL

Dinsdag 4 april 2023, Ziggo Dome, Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €78,40 (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 30 september om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).