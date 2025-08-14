Romantiek in de slaapkamer is ver te zoeken tijdens plaknachten

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2025 by Redactie

De romantiek heeft het zwaar te verduren tijdens de zomermaanden, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Beter Bed. Bijna de helft van de Nederlanders heeft minder zin in intimiteit, en een groot deel slaapt zelfs liever alleen.



We slapen met zijn allen een stuk slechter tijdens hete dagen: maar liefst 79% van de mensen geeft aan minder goed te slapen. We slapen minder snel in, hebben last van zweten en worden vaker wakker. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen maar aan vijf uurtjes slaap komen.

Intimiteit: even niet

De hitte en de kwaliteit van slapen heeft niet alleen invloed op ons humeur en energieniveau, maar ook op de romantiek. In hete nachten heeft zo’n 45% van de mensen minder behoefte aan intimiteit tussen (of op) de lakens. Dit kan ermee te maken dat je even niet op je allerbest bent tijdens de tropische nachten: 40% van de respondenten zegt zich minder aantrekkelijk te voelen door het zweten en het slechtere humeur.

Even een nachtje apart

Voor een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek (38%) is apart slapen de oplossing. Bij jongeren (18-34 jaar) geeft zelfs ruim 50% aan liever alleen te slapen. Dit kan ermee te maken hebben dat deze groep aangeeft ook het meest last te hebben van nachtelijk zweten.

Mannen humeuriger tegen hun partner dan vrouwen

Hoewel we over het algemeen humeurig zijn na een plaknacht en sneller geïrriteerd raken dan normaal, valt het aantal ruzies mee. Slechts 20% zegt na een plaknacht humeuriger te zijn tegen hun partner. Opvallend: mannen geven wel vaker aan (26,2%) humeuriger te zijn tegen hun partner dan vrouwen (13,8%).

Afkoelen geblazen

De meest genoemde oplossing tegen de hitte is slapen onder dunner beddengoed, gevolgd door het raam openzetten en de ventilator aanzetten. Zo’n 14% heeft een verkoelend matras of kussen. Een enkeling neemt een koude douche voor het slapen, en een van de respondenten maakt van een nood een deugd door een ijsje te eten.