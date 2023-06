Romantische relaties tussen collega’s kunnen de werkcultuur verslechteren

Uitsluiting op de werkplek verwijst naar de perceptie van een werknemer dat hij wordt uitgesloten, genegeerd of afgewezen op de werkplek. Een studie door Jun Qiu van School of Nanchang, Institute of Technology, Nanchang, Jiangxi, China en collega’s suggereert dat romantische relaties tussen collega’s worden geassocieerd met waargenomen uitsluiting en kennissabotage door andere collega’s.

Romantiek op de werkvloer kan van invloed zijn op de werkgerelateerde houdingen en gedragingen van werknemers, zoals prestatieresultaten en werktevredenheid. De relatie tussen romantiek op de werkplek en uitsluiting op de werkplek is echter onduidelijk.



Om beter te begrijpen of romantische relaties tussen collega’s ertoe kunnen leiden dat ze anderen uitsluiten, voerden sociaalwetenschappelijke onderzoekers een multisource, vertraagd onderzoeksontwerp uit om gegevens te verzamelen van werknemers in de dienstensector in Pakistan. Ze dienden om de acht weken, drie keer, vragenlijsten in bij de deelnemers en verzamelden uiteindelijk antwoorden van 343 personen voor een responspercentage van 69%. De enquêtes ondervroegen deelnemers over hun relatiestatus en probeerden uitsluiting op de werkplek te meten, zoals genegeerd worden op het werk, evenals sabotage van kennis, bijvoorbeeld een collega die de verkeerde informatie of documenten verstrekt. Na het verzamelen van de laatste enquêtes analyseerden de onderzoekers de gegevens met behulp van statistische software.



De onderzoekers ontdekten dat romantisch betrokken collega’s werden geassocieerd met het gevoel buitengesloten en gesaboteerd te worden door andere werknemers die hun relatie mogelijk ongunstig bekijken. Toekomstige studies zijn echter nodig om de generaliseerbaarheid van het experiment te bepalen, aangezien de deelnemers allemaal werkzaam waren in de Pakistaanse dienstensector, wat kan worden verward door culturele variabelen. Bovendien hebben de onderzoekers niet aangegeven hoeveel van de 343 personen momenteel betrokken waren bij een romance op het werk. Geslacht kan ook een rol spelen bij waargenomen ostracisme. Toekomstige studies zouden ook moeten overwegen of waargenomen uitsluiting toeneemt nadat een relatie op de werkvloer is beëindigd.



Volgens de auteurs: “Hoewel romantiek op het werk een hoeksteen zou moeten zijn van organisatorische interventies, benadrukt een overzicht van bestaande literatuur dat slechts een paar organisaties een beleid voor romantiek op het werk voeren. Romantiek op het werk is een toegewijde en consensuele relatie tussen twee leden en kan ook een aantal implicaties hebben op het constructieve spectrum. Organisaties zouden interpersoonlijke training moeten geven, die werknemers helpt om acceptabel versus onaanvaardbaar gedrag op de werkplek te onderscheiden”.

De auteurs voegen eraan toe: “Een intieme relatie kan een intieme kennisstroom verstoren als er geen passend HR-beleid is.”