Rommel en onafgemaakte klusjes: dit zijn de grootste ergernissen als je gaat samenwonen

Laatst geüpdatet op februari 14, 2024 by Redactie

Woon jij al samen met je partner? Dan weet je waarschijnlijk dat er, naast romantiek, ook wat kleine en soms zelfs grote ergernissen kunnen ontstaan wanneer je naast de liefde ook het huis deelt. Zo baalt 28% van de Nederlanders van rondslingerende spullen van de ander en heeft ruim 1 op de 10 Nederlanders weleens een verhitte discussie over het wel/niet aanzetten van de verwarming. Herkenbaar? Allianz Direct vroeg Nederlandse koppels naar hun ervaringen op het gebied van samenwonen. Hoewel samenwonen voor veel koppels een grote en belangrijke stap in hun relatie is, blijkt het niet alleen maar rozengeur en maneschijn te zijn. Dit zijn de meest genoemde ergernissen bij samenwonen:

Rondslingerende spullen (28%)

Klusjes die niet worden afgemaakt (17%)

Partner die te weinig doet in het huishouden (12%)

Discussies over wanneer en hoe hoog de verwarming aangaat (11%)

Partner die deuren open en lampen aan laat staan (9%)

Met name vrouwen ergeren zich nogal eens aan rondslingerende spullen van hun partner (31% vs. 24%) en aan een partner die te weinig doet in het huishouden (15% vs. 6%).

Verzekeringen checken loont

Maar er komt meer kijken bij samenwonen dan enkel het accepteren van de rommel van de ander. Zo geeft 77% aan gebruik te maken van een gezamenlijke rekening en iets meer dan de helft (54%) legt afspraken vast in een samenlevingsovereenkomst en/of testament als zij gaan samenwonen. Daarnaast is het een uitgelezen moment om eens kritisch naar je verzekeringen te kijken. Toch blijkt uit het onderzoek van Allianz Direct dat 44% van de Nederlanders dat niet doet, terwijl bijna een vijfde (18%) niet precies weet waarvoor hij/zij is verzekerd.



Onverstandig, zegt Nayla van Nieuwenhuizen, productmanager bij Allianz Direct. “Als jullie gaan samenwonen, is het belangrijk om bijvoorbeeld na te gaan of jullie inboedelverzekeringen kunnen combineren of dat een van jullie de bestaande verzekering kan aanpassen om de gezamenlijke inboedel te dekken. Daarmee kun je gemakkelijk kosten besparen.”



Ook is het goed om te kijken of een aansprakelijkheidsverzekering nodig is. “Overweeg om een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade die jullie per ongeluk aan anderen of andermans spullen veroorzaken, bijvoorbeeld als er iets gebeurt in jullie huis waarvoor jullie aansprakelijk worden gesteld.”



Als jullie samen een huis huren in plaats van kopen, is het belangrijk om na te gaan wie verantwoordelijk is voor het afsluiten van de opstalverzekering. “Als jullie een huis huren, kan de verhuurder meestal verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van het gebouw, maar het is nog steeds belangrijk om te controleren of jullie persoonlijke bezittingen voldoende gedekt zijn.”