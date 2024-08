Rooi aardappels op Nationale Aardappelrooidag

Laatst geüpdatet op augustus 22, 2024 by Redactie

Op zaterdag 7 september vindt de Nationale Aardappelrooidag plaats op 8 locaties in het land. Jaarlijks zorgt dit evenement, dat wegens succes nu al voor de vierde keer landelijk wordt georganiseerd, voor veel rooiplezier bij jong en oud. Bezoekers krijgen op deze dag een kijkje achter de schermen op de aardappelakkers. Telers verwelkomen bezoekers om zelf gratis een zak aardappels te komen rooien en leren over het groei- en rooiproces van de pieper. Een smakelijk en leerzaam uitje voor het hele gezin. De dag heeft dit jaar ook een maatschappelijke focus: de helft van de gerooide kilo’s aardappelen wordt geleverd aan de Voedselbank. Zo geeft de pieper heel Nederland power. De Nationale Aardappelrooidag wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Aardappel Organisatie en VAVI.

Power to the pieper

Jaarlijks staat de Nationale Aardappelrooidag in het teken van een ander aardappel-thema. Dit jaar draait de dag om de power die de hollandse pieper in zich heeft: de aardappel geeft energie. Nederlanders eten gemiddeld 64 gram aardappelen per dag. Ons land is gebouwd op aardappels, al sinds de zeventiende eeuw eten we in Nederland aardappels en deze bieden ons de energie om prestaties te leveren. Piepers bevatten koolhydraten, eiwitten en vitaminen en mineralen, tezamen een belangrijke voedingsbron voor iedereen die actief is. Een portie gekookte aardappels (250 gram) bevat genoeg energie voor een volwassen om een kwartier te rennen. Met een kinderportie (150 gram) kan een 10-jarige zelfs een half uur hardlopen.

Tour de boer

De Nationale Aardappelrooidag heeft vanwege het power-thema dit jaar ook een sportief tintje. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen bij de aardappelteelt en er zijn verschillende activiteiten voor kinderen.

Praktische informatie

De rooidag vindt plaats van 11:00-16:00 (tijden verschillen iets per locatie). Bezoek en aardappels rooien is gratis.



De deelnemende telers zijn te vinden in Nieuw-Vennep (NH), Sint-Annaland (ZL), Emmeloord, Zeewolde, Dronten (FL), Bocholtz (LI), Aalten (GL) en Giethoorn (OV).



Bekijk voor alle informatie, adressen, tijden en locaties: https://aardappels.nl/nieuws/kom-7-september-aardappels-rooien/