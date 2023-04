Rosacea en couperose – wat helpt?

Laatst geüpdatet op april 14, 2023 by Redactie

Rosacea – ook wel koperroos of gezichtsroos genoemd – is een niet-besmettelijke, chronische huidaandoening. Het komt vooral voor op de wangen, neus en voorhoofd. De ziekte begint meestal in opflakkeringen – meestal tussen de 30 en 50 jaar – meer bij vrouwen dan bij mannen. Ook jongere mensen hebben steeds vaker te maken met een voortraject. Rosacea gaat gepaard met vergrote haarvaatjes, aanhoudende roodheid, ontstekingen, kleine knobbeltjes of puistjes en zelfs zichtbare weefselveranderingen.

Lees ook: 6 redenen om huidverzorgingsproducten met vitamine C te gaan gebruiken

Hoe weet ik of ik rosacea heb?

Niet elke roodheid is een voorbode van rosacea. Er zijn echter enkele symptomen waar je op moet letten bij jouw huidtype:



Aanhoudende roodheid in het gezicht, vooral in de T-zone (voorhoofd, neus, wangen)

Kleine, rode, gezwollen puistjes, papels of bultjes op de huid

Rode, ontstoken oogleden of ogen

Droge of schilferige huid

Een branderig of tintelend gevoel in het gezicht

Merk echter op dat deze symptomen ook kunnen optreden in verband met andere huidaandoeningen of allergische huidreacties. Bij twijfel dien je medisch advies in te winnen en de precieze diagnose te laten verduidelijken door een dermatoloog.

Wat zijn de oorzaken van rosacea?

De exacte oorzaken van rosacea zijn nog niet onderzocht, maar er lijken risicofactoren te zijn die vaak van toepassing zijn op rosacea:



Een genetische aanleg, bijvoorbeeld zwak bindweefsel of hoge bloeddruk

Een verzwakt immuunsysteem, mogelijk geassocieerd met overmatige kolonisatie van de huid door Demodex-mijten. De huid reageert hierop met een verhoogde immuunrespons, vormt antilichamen en veroorzaakt zo een chronische ontstekingsreactie in de huid met brandend, stekend en jeukend gevoel.

Een overdreven reactie op bepaalde triggers zoals hitte, kou, alcohol, verhoogde UV-straling, gekruid voedsel of emotionele stress

Een verstoorde huidbarrière die ontstekingen, puistjes en roodheid in de hand werkt

Over het algemeen laat een lichte of dunne huid roodheid en adertjes duidelijker door dan een donkere huidskleur en een dikkere huid.

Lees ook: 5 tips om een ​​vlekkerige huid te vermijden

Wat is het verschil tussen couperose en rosacea?

Zowel couperose als rosacea zijn veelvoorkomende, niet-besmettelijke huidaandoeningen in het gezicht. Ze worden vaak met elkaar verward omdat ze vergelijkbare symptomen hebben en beide het gevolg zijn van overgevoeligheid van de huid.



Bij couperose zijn de fijne, koperrode adertjes met verhoogde doorbloeding zichtbaar en kunnen als vlekjes op het gezicht verschijnen. Er ontstaat een verzwakt bindweefsel met zogenaamde flushes. Dit zijn plotselinge, vluchtige roodheid van de huid in het gebied van de wangen, neus, kin en midden van het voorhoofd. Couperose komt vooral voor bij mensen met een gevoelige en lichte huid. Het wordt verergerd door onjuiste gezichtsverzorging, extreme hitte, kou, UV-straling, koffie, nicotine of alcoholgebruik. Couperose wordt vaak beschouwd als een voorloper van rosacea. Met de juiste zorg leidt couperose echter niet tot rosacea.



In tegenstelling tot couperose is rosacea een ernstiger chronische inflammatoire huidaandoening. De symptomen van rosacea zijn aanhoudende roodheid of blauwachtige verkleuring, vasodilatatie, puistjes, papels en inflammatoire knobbeltjes in het gezicht. Naast een grover huidoppervlak kunnen ook in een later stadium knobbeltjes op de huid ontstaan, die de getroffenen psychisch zwaar belasten. Rosacea komt vaker voor bij vrouwen van middelbare leeftijd en minder vaak bij mannen. Een goede verzorging en een aangepaste levensstijl kunnen de symptomen van rosacea verlichten en opflakkeringen verminderen.

Tips voor de juiste huidverzorgingsroutine bij couperose of rosacea

Vermijd comedogene ingrediënten

Pas op voor comedogene ingrediënten in je cosmetica, want die kunnen je poriën verstoppen en de teint grover maken. Deze omvatten minerale oliën zoals paraffines, siliconen en vaseline, op PEG gebaseerde emulgatoren en vetalcoholen. Ook in natuurlijke cosmetica zitten comedogene ingrediënten, zoals lanoline (wolvet), wolwasalcohol, olijfolie, kokosolie, tarwekiemolie of cacaoboter.

Emulgatorvrije verzorging

Wat nauwelijks bekend is: De emulgatoren, co-emulgatoren en consistentieverbeteraars die vaak in natuurlijke cosmetica worden gebruikt, zoals glycerylstearaat, isopropylpalmitaat, cetearylalcohol of myristylmyristaat, kunnen ook een comedogeen effect hebben. Ze zijn vaak afgeleid van palmolie. Gebruikelijke emulgatoren beschadigen ook je huid door te emulgeren met de huideigen vetten, de huidbarrière los te maken en uit de huidbarrière te spoelen de volgende keer dat je in contact komt met water. Veelgebruikte emulgatoren drogen de huid uit en bevorderen onzuiverheden zoals puistjes.

Minder is meer

Zorg ervoor dat je gezichtsverzorgingsroutine geurvrij, conserveermiddelvrij en sulfaatvrij is. Deze ingrediënten hebben een verhoogd allergeen potentieel. Alcohol irriteert ook de gevoelige huid.

Vermijd peelings en producten die je huid exfoliëren

Mechanische en chemische peelings bevorderen huidirritatie, verzwakken de huidbarrière, drogen je huid uit en verergeren de symptomen van rosacea.

Hoge zonwering

Bescherm je huid tegen blootstelling aan de zon: Gebruik zonnebrandcrème met een hoge SPF en draag indien nodig een hoed of zonnebril.

Vermijd extreme temperaturen

Vermijd extreme temperaturen, zowel koud als warm, om verdere irritatie van je huid te voorkomen. Douche indien mogelijk alleen met lauw water, want warme baden of saunabezoek verergeren de roodheid.

Lees ook: Gezichtsreiniging voor de gevoelige huid

Kalmerende en herstellende ingrediënten

Gebruik voor het verlichten van rosacea alleen hypoallergene gezichtsverzorgingsproducten met verzachtende en herstellende ingrediënten zoals aloë vera, groene thee, zoethout, niacinamide, kamille, magnolia bark of haver beta-glucaan.



We hopen dat deze tips je zullen helpen om je rosacea onder controle te krijgen. Onthoud dat ieders huid individueel is en wat voor een ander persoon werkt, hoeft niet noodzakelijkerwijs voor jou te werken.