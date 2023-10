Royal Salute lanceert de ‘Royal Salute 21 Year Old Jodhpur Polo Edition’

Royal Salute lanceerde haar ‘Royal Salute 21 Year Old Jodhpur Polo Edition’ aan de Nederlandse markt tijdens de Museumplein Polo Cup, die op 29 september tot 1 oktober plaatsvond. Als whiskyhuis dat sinds 1953 elke belangrijke gebeurtenis in het leven van de Britse monarchie heeft gemarkeerd, sloot Royal Salute naadloos aan bij dit evenement van de ‘Sport der Koningen’.



De ‘Royal Salute 21 Year Old Jodhpur Polo Edition’ is de vijfde uitgave in de befaamde Polo collectie van Royal Salute, een collectie die de visie ‘Entering New Kingdoms’ belichaamt door de cultuur en smaken van wereldwijde polo-locaties vast te leggen.



Geïnspireerd door de geboorteplek van de moderne polo, de blauwe stad van Jodhpur in India, brengt deze limited uitgave de rijke kruiden en smaken van deze stad samen in een unieke blend van zorgvuldig geselecteerde malt whisky’s, elk volledig gerijpt in nieuwe eikenhouten vaten. De whisky met tonen van zoete mango’s en kokosnoot, rijke karamel en verwarmende kaneel, verzorgt een lange en kruidige afdronk.

Voor deze editie is het bekende silhouet van de Royal Salute fles gekleed in een opvallend gele kleur die contrasteert met een prachtige blauwe doos. Een unieke creatie die de schoonheid van de blauwe stad benadrukt.



Verkrijgbaar in Nederland bij Rich & Rivano en Gall & Gall voor €199,99.