RTL 5 komt met nieuw programma ‘Mijn Huid Ziet Er Niet Uit!’

Schurftmijt die gangetjes graaft in de huid, poreuze en loslatende teennagels of honderden cystes in een gezicht; verschillende hartverscheurende aandoeningen komen voorbij in het nieuwe programma ‘Mijn Huid Ziet Er Niet Uit!’ bij RTL 5.

“Ik weet niet wat dat is, een leven zonder pijn” zegt Hennie, een jonge vrouw die door heftige ontstekingen in haar oksels niet eens meer voor haar kindje kan zorgen. In het nieuwe RTL 5 programma volgen we drie topdermatologen Menno, Emmilia en Göran en de patiënten die zij behandelen. Tijdens de consulten horen we de persoonlijke en schrijnende verhalen achter de huidaandoeningen. Maar nog belangrijker, deze artsen gaan aan de slag om mensen met een huidziekte onmiddellijk te helpen!



In de eerste aflevering van ‘Mijn Huid Ziet Er Niet Uit!’ zien we onder andere Rainier die een gigantische bol op zijn hoofd heeft zitten. Rainier: “Ik ga er emotioneel aan onder door, ik zit thuis op de bank en doe niets meer”. Dokter Göran heeft nog nooit zo’n grote bobbel gezien maar begint toch aan de operatie. Ook in deze aflevering de Rotterdamse Tahir, hij lijdt aan een ernstige ziekte die zorgt voor heftige ontstekingen over het hele lijf. Dokter Menno over zijn patiënt: “Dit raakt mij niet alleen als arts maar ook als mens”.

De dermatologen geven de patiënten een medische topbehandeling maar ook de psychologische impact van de aandoeningen vergeten zij niet. Dokter Emmilia zegt hierover: “Wij artsen moeten de zin ‘je moet er maar mee leren leven’ uit ons vocabulaire verbannen. Niemand hoeft met een heftige huidaandoening door het leven te gaan”.

We stellen deze drie hoofdrolspelers graag aan je voor:



DOKTER MENNO GAASTRA



Dokter Menno heeft geneeskunde gestudeerd aan het VU MC in Amsterdam. Hij is in 2019 dermatoloog van het jaar geworden.



DOKTER EMMILIA DOWLATSHAHI



Dr. Emmilia Dowlatshahi heeft geneeskunde gestudeerd aan de Albert Ludwigs Universiteit in Freiburg Duitsland. Ze is een van de eerste dermatologen die hiervoor is opgeleid bij Erasmus MC Aesthetics Rotterdam.



DOKTER GÖRAN VAN ROOIJEN



Dokter Göran studeerde dermatologie aan het Erasmus Mc in Rotterdam. Hij is de trotse ambassadeur van de stichting Spot the Dot. Zodat huidkanker in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt kan worden.



Het nieuwe Nederlandse programma ‘Mijn Huid Ziet Er Niet Uit!’ is vanaf maandag 29 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.