Laatst geüpdatet op oktober 15, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij RTL in november 2024? In november zijn Chantal Janzen en teamcaptains Ruben Nicolai en Gerard Joling terug met ‘Oh, Wat Een Jaar’. Humberto Tan presenteert de nieuwe quizshow ‘Postcode Loterij: Schat Je Rijk’, waar alles draait om mensenkennis. Martijn Krabbé helpt in ‘Uitstel Van Executie: Met Raad & Daad’ mensen met hun woon en financiële problemen. In ‘The Masked Singer’ gaan BN’ers zingend met elkaar de strijd aan in de mooiste kostuums en in ‘BEAU’ wordt het actuele nieuws besproken. De terugkeer van De Bevers in ‘De Bevers Verleggen Grenzen’ is een feit en ook is er weer een nieuw seizoen van ‘Zeeman Confronteert’. Kortom, er is genoeg te zien in deze herfstmaand.

Highlights RTL 4

Oh, Wat Een Jaar!

Vanaf zaterdag 9 november om 20.00 uur



In de retrotainmentshow ‘Oh, Wat Een Jaar!’ gaat Chantal Janzen samen met teamcaptains Ruben Nicolai en Gerard Joling elke week terug naar een bepaald jaar in het verleden. De captains vormen iedere aflevering een duo met een BN’er die dat betreffende jaar bewust heeft meegemaakt.

Postcode Loterij: Schat Je Rijk

Vanaf zondag 10 november 21.30 uur



In het nieuwe programma ‘Postcode Loterij: Schat je Rijk’, gepresenteerd door Humberto Tan, is het niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk quizvragen goed te beantwoorden. Het draait er voor de drie kandidaten vooral om, hoe goed ze de kennis van de 200 publieksspelers inschatten. Hoeveel mensen in het publiek weten de antwoorden ook? De kandidaat met de beste mensenkennis schat zich letterlijk rijk.

Uitstel Van Executie: Met Raad & Daad

Vanaf maandag 11 november om 20.30 uur



In ‘Uitstel van Executie: Met Raad & Daad’ reist Martijn Krabbé samen met het vertrouwde team van Eef, Alex en Duncan door het land om binnen 72 uur zoveel mogelijk woon- en financiële problemen op te lossen. In elke aflevering helpen ze niet één persoon of gezin met een groot probleem, maar juist meerdere mensen met iets kleinere, maar toch urgente problemen rondom hun huis. Problemen die misschien klein lijken, maar waar ze zelf niet uit komen. Het team probeert deze mensen een beetje te ontzorgen en zo de buurt weer een beetje blijer en vrolijker te maken!

BEAU

Vanaf maandag 11 november om 22.00 uur



Beau van Erven Dorens neemt in zijn dagelijkse talkshow op zijn eigen wijze het gesprek van de dag door met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dicht bij hem liggen.

The Masked Singer

Vanaf vrijdag 15 november 20.00 uur



In ‘The Masked Singer’ gaan bekende Nederlanders onder leiding van presentator Ruben Nicolai, zingend de strijd met elkaar aan in de meest bijzondere kostuums. De jury, bestaande uit Gerard Joling, Monica Geuze, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, proberen de identiteit van de spraakmakende karakters te achterhalen en punten te verdienen. Het publiek stemt iedere week op haar favoriet en bepaalt daarmee dus wie ze graag terug wil zien. Degene met de minste stemmen zal zijn of haar identiteit moeten onthullen en de show moeten verlaten.

Highlights RTL 5

Erasmus MC 24/7

Vanaf dinsdag 12 november om 20.30 uur



‘Erasmus MC 24/7’ geeft een inkijk in het leven van verschillende mensen die een cruciale rol spelen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Van schoonmakers tot chirurgen, vrijwilligers, verpleegkundigen en bewakers: iedereen deelt hun unieke verhalen en uitdagingen. De serie laat zien wat er allemaal nodig is om dit enorme ziekenhuis 24/7 operationeel te houden.

De Bevers Verleggen Grenzen

Vanaf donderdag 21 november om 20.30 uur



In het nieuwe seizoen van De Bevers leggen John en Kees de lat weer flink hoger. Niet alleen willen ze de nationale muziektempel AHOY vol krijgen, nee… het moet een kerstspektakel worden waar zelfs de kerstman sterretjes van gaat zien. Een bomvolle periode van voorbereidingen wordt doorbroken met een internationaal programma. Zo gaat hun ‘Bever-fanreis’ met tig fans naar dushi Curaçao. En om zichzelf ook wat rust te gunnen plakken ze een tropische vakantie vast aan een optreden in Bangkok…

Zeeman Confronteert

Vanaf maandag 25 november om 20.30 uur



In het nieuwe seizoen van ‘Zeeman Confronteert’ springen Thijs en zijn team in de bres voor mensen die een ernstig probleem hebben met iemand die hen het leven zuur maakt. Samen met privé-detective en oud-marechaussee Nico van den Dries duikt hij in alle informatie, op zoek naar bewijs. Als blijkt dat een verdachte echt de dader is, worden stalkers, oplichters, fraudeurs en anderen die iets uit te leggen hebben aan hun slachtoffers geconfronteerd. Thijs en zijn team zoeken voor elke zaak naar de juiste oplossing, zodat mensen uiteindelijk hun gewone leven weer terugkrijgen.

Films RTL 7

Films: RTL 007 – James Bond

RTL 7 barst in november van de spectaculaire films. Op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november zendt RTL 7 de actieknallers‘Olympus Has Fallen’ en ‘Angel Has Fallen’ uit in het kader van de Videoland Première ‘Paris Has Fallen’. De eerste twee afleveringen van de spannende actieserie ‘Paris Has Fallen’ zullen zondag 10 november op RTL 7 worden uitgezonden. En vanaf zaterdag 16 november start RTL7 met de uitzending van één van de meest succesvolle filmreeksen uit de filmgeschiedenis: James Bond. Acteurs Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig komen allemaal voorbij in de iconische rol van Brits geheimagent. Na het allereerste filmavontuur ‘Dr. No’ op zaterdag 16 november zullen alle andere James Bondfilms de revue passeren op RTL 007.

Films RTL 8

Films: RTL 8 – The Christmas Channel

RTL 8 staat in november en december in het teken van 1 groot filmthema: kerst! Vanaf maandag 4 november tot en met zondag 31 december kunnen liefhebbers van romantische kerstverhalen hun hart ophalen bij RTL 8 – The Christmas Channel. Dit jaar zenden wij bij RTL 8 meer dan 170 kerstfilms uit, waaronder maar liefst 68 tv-premières! In de avond van zondag 24 december tot en met dinsdagnacht 26 december is er op RTL8 – The Christmas Channel weer een heuse kerstfilmmarathon, waarbij je meer dan 50 uur aan kerstfilms achter elkaar kunt zien. Zwijmel lekker weg bij RTL 8 – The Christmas Channel.



Beeld: William Rutten