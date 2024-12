5 tips om rugpijn op kantoor tegen te gaan

Laatst geüpdatet op december 12, 2024 by Redactie

Veel mensen hebben last van rugpijn. Het is niet voor niets dat het wordt beschouwd als de meest voorkomende ziekte. In de hedendaagse arbeidswereld is rugpijn voor veel mensen een alledaags probleem geworden. De lange uren aan het bureau en het kantoormeubilair dat vaak niet erg rugvriendelijk is, belasten de rugspieren aanzienlijk. Langetermijneffecten op het fysieke en psychologische welzijn, zoals slaapstoornissen, beperkte mobiliteit en depressie, kunnen het gevolg zijn. Medicamenteuze behandelingen bieden vaak slechts verlichting op korte termijn. We leggen uit hoe je rugpijn op kantoor kunt tegengaan.

Tip 1: Warmte om je spieren te ontspannen

Een effectieve methode om de druk op je rug op kantoor te verlichten, is het gebruik van warmtebehandelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van kersenpitkussens die discreet in de stoel geplaatst kunnen worden. Als alternatief kunnen kantoormedewerkers ook warmtepleisters gebruiken om hun spieren te ontspannen. Voor degenen wiens werkomgeving het toelaat, is er ook de mogelijkheid om een ​​elektrische deken over de rugleuning van een stoel te plaatsen waar je op kunt leunen terwijl je werkt.

Tip 2: Sta op en beweeg regelmatig

Om spierinactiviteit tegen te gaan, is regelmatige lichaamsbeweging raadzaam. De beste manier om dit te doen is door een wekker te zetten die je er elke 30 minuten aan herinnert om op te staan, je om te draaien en je uit te strekken. Deze activering van de spieren die worden beïnvloed door langdurig zitten bevordert de bloedcirculatie en verlicht mogelijke rugklachten.

Tip 3: Rekoefeningen op het werk

Een eenvoudige manier om je rug tijdens het kantoorleven te ontlasten, is door bij het opstaan ​​een beetje te strekken. Je kunt bijvoorbeeld een meter van je bureau af staan, voorover buigen en je rug als een brug buigen. Als alternatief kunt je je bovenlichaam naar links en rechts draaien. Deze regelmatige rekoefeningen kunnen pijnlijke spanning helpen verlichten en de mobiliteit verbeteren.

Tip 4: Wandelingen tijdens je lunchpauze

Om de spieractiviteit te bevorderen en de pijn op de lange termijn te verminderen, moeten kantoormedewerkers hun lunchpauze gebruiken voor een korte wandeling. Buiten wandelen stimuleert niet alleen de bloedcirculatie, maar ondersteunt ook de spieractiviteit. Dit maakt wandelen tot een effectieve manier om het kantoorleven te onderbreken en de gezondheid van de rug te verbeteren.

Tip 5: Zelfacupunctuur en acupressuur

Als aanvullende maatregel kan zelfacupunctuur of acupressuur worden gebruikt om specifiek op specifieke acupunctuurpunten te richten. Belangrijke punten zoals de duimkussens of de basis van de nek kunnen met lichte druk worden gestimuleerd. Deze gerichte massage kan dienen als ondersteunende methode om pijn op de lange termijn te verminderen en het algemeen welzijn te verhogen.