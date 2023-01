Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich slecht na een ongezonde snack

Laatst geüpdatet op januari 9, 2023 by Redactie

Ruim een kwart van de Nederlanders houdt een negatief gevoel over na het eten van een ongezonde snack. Ondanks dit negatieve gevoel vervangt maar 12 procent van de Nederlanders dagelijks een ongezond tussendoortje voor een gezond alternatief. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Week van Snoep Goed, uitgevoerd door Markteffect. Om Nederlanders bewuster te maken van hun snoep- en snackpatroon en de gevolgen hiervan op de korte en lange termijn, start aanstaande 16 januari – op Blue Monday – de derde editie van de Nationale ‘Week van Snoep Goed’.



Blue Monday wordt beschouwd als de deprimerendste dag van het jaar, maar het is ook de dag waarop de eerste gezonde voornemens vaak alweer overboord worden gegooid. Reden voor Stichting Week van Snoep Goed om vanaf deze dag Nederland uit te dagen (minimaal) een week lang ongezonde tussendoortjes te vervangen door gezondere alternatieven. Van 16 t/m 22 januari laat Week van Snoep Goed door middel van gezondere opties, adviezen en tips zien hoe makkelijk en goed het is om een verandering door te voeren, zowel voor jezelf als voor kinderen.

Belang gezonde levensstijl

We staan er vaak niet bij stil dat hoe we ons voelen mede bepaald wordt door wat we eten. Een gezond tussendoortje heeft namelijk direct een positief effect. Het onderzoek ondersteunt dat effect: 36 procent van de Nederlanders geeft aan dat een gezonde snack hen een goed gevoel geeft. Twee op de drie Nederlanders ervaren daarnaast zelfs een positief effect op hun mentale gezondheid na een periode waarin zij een gezond voedingspatroon aanhouden.



Daan Schapendonk, voorzitter Stichting Week van Snoep Goed: “We zien dat een gezond voedingspatroon direct effect heeft op de mindset van Nederlanders. Door je ongezonde tussendoortjes te vervangen door gezondere alternatieven zet je een eerste stap richting een gezonder leven. Daarnaast draagt het op de lange termijn ook bij aan de fysieke fitheid van de Nederlanders. Wanneer we kijken naar de angstaanjagende cijfers over de kilo’s toegevoegde suikers die jaarlijks worden gegeten en de enorme toename in obesitas en diabetes type 2 onder de Nederlandse bevolking, blijkt des te meer dat een verandering in het voedingspatroon nodig is.”

Heel Nederland doet mee

Dit jaar wordt de campagne opnieuw gesteund door ondernemers en bedrijven die verantwoorde voeding belangrijk vinden. Alle partners dragen bij aan de campagne om de bevolking bewuster te maken van de ongezonde snackgewoontes en de impact hiervan op onze gezondheid. Vorig jaar, na de tweede editie van Week van Snoep Goed, gaf bijna 80 procent van de deelnemers aan bewuster te zijn van zijn/haar eigen snackgedrag. Daarnaast is 65 procent meer groente en fruit gaan eten.

Kom in actie tijdens de Week van Snoep Goed

Wil jij een eerste stap zetten richting een gezonder voedingspatroon? Of zoek je extra motivatie en inspiratie om gezonder te gaan snacken? Doe dan mee aan de Week van Snoep Goed door je aan te melden via www.weekvansnoepgoed.nl. Na je aanmelding ontvang je gratis het digitale Snoep Goed magazine met heel veel tips, krijg je korting op lekkere en vooral gezondere producten en ontvang je gedurende de week dagelijkse ondersteuning en tips via de mail. Hieronder alvast een viertal tips:

Begin klein

Switch niet van de ene op de andere dag naar een totaal andere levensstijl. Dit is minder makkelijk vol te houden. Focus je tijdens de Week van Snoep Goed op de tussendoortjes en laat dit de eerste stap zijn richting meer (kleine) veranderingen.

Weet wat je eet

Eet zo voedzaam en gezond mogelijk, zoals groente, fruit, peulvruchten en noten. Toch zin in een snelle verpakte snack? Ga dan voor een verantwoord alternatief met minder zout en geraffineerde suikers. Check dus goed de ingrediënten zodat je weet wat je eet.

Size matters

Let op de grootte van je portie. Je kan nog zo gezond snacken, maar wanneer je te veel eet van een bepaald product kan het alsnog ongezond zijn.

Doe het samen

Betrek je partner, kinderen, vrienden, collega’s of teamgenoten bij de Week van Snoep Goed en ga samen de challenge aan: iedereen kan meedoen! Op deze manier kan je elkaar blijven motiveren.