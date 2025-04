Ruim helft Nederlanders doet minstens wekelijks aan soloseks

Laatst geüpdatet op april 30, 2025 by Redactie

Masturberen, we doen het (bijna) allemaal – en best vaak ook. Dat blijkt uit de derde editie van de Nationale Seks Enquête. Bijna tweederde van de Nederlanders (60 procent) doet het wekelijks of vaker. 58 procent vindt soloseks dan ook een belangrijk tot heel belangrijk onderdeel van zijn of haar seksleven. Toch wordt er in de verschillende delen van Nederland anders mee omgegaan, blijkt uit het onafhankelijke onderzoek van DVJ Insights in opdracht van EasyToys, waarvoor 2594 Nederlanders hun ervaringen over zelfbevrediging deelden.



Qua frequentie staat Utrecht met stip op één: 19 procent van de inwoners geeft aan één keer per dag (of vaker) de hand aan zichzelf te slaan. In Flevoland en Noord-Holland ligt dat percentage net iets lager (18 procent), gevolgd door Zuid-Holland en Groningen met 17 procent. Opvallend is dat de Friezen maar weinig aan soloseks doen – slechts 7 procent is daar dagelijks actief. Noord-Brabant staat op de een-na-laatste plek met 11 procent.

Limburgers nemen de tijd, Gelderlanders staat vroeg op

Ook de tijd die het ons kost het hoogtepunt te bereiken verschilt flink per provincie. Limburgers nemen er het meest de tijd voor, bijna 17 minuten, terwijl Gelderlanders in iets meer dan 12 minuten al klaar zijn. Gemiddeld trekken Nederlanders er per keer zo’n 14,5 minuut voor uit.



Soloseks ’s avonds is veruit het populairst. De meeste Nederlanders kiezen voor een sessie na negen uur ’s avonds (46 procent). Vrouwen zijn hierin duidelijker avondmensen dan mannen (50 versus 42 procent). Ochtendhandelingen, tussen zes en negen uur ’s morgens, zijn weer vooral populair bij mannen (19 procent versus 13 bij vrouwen) en in Gelderland, de provincie waar een vijfde van de inwoners graag wakker wordt met een beetje zelfliefde. Landelijk is dit 16 procent.

Even ontspannen of toch gewoon geil

In het onderzoek geven respondenten verschillende redenen aan waarom ze masturberen. Voor de meeste Nederlanders is het een fijne manier om te ontspannen (43 procent). Vooral vrouwen noemen dat als belangrijkste reden. Ruim een derde van de mannen zegt dat het ook een vervanging is voor seks met een partner. Bij de oudste groep van 50- tot 65-jarigen is die reden nog vaker van toepassing (38 procent).



Hoewel zelfbevrediging dus een geliefde uitlaatklep is, praten we er niet altijd gemakkelijk over. Landelijk zegt iets meer dan de helft dat hun partner weet dat ze aan zelfbevrediging doen. 48 procent twijfelt of hun partner op de hoogte is van hun gewoontes. In Zeeland wordt het onderwerp het vaakst onder de lakens geschoven: slechts 37 procent schat in dat de partner het weet. Gelderland is een stuk opener, daar is dat zo’n tweederde. Volgens seksuoloog en relatietherapeut Eveline Stallaart zouden we veel meer mogen praten over zelfbevrediging: “Het is niets om je voor te schamen. Het is heel gezond en zorgt voor een boost van je sex drive. Bovendien zorgt masturberen ervoor dat je goed je wensen maar ook je grenzen kent en deze vervolgens kunt aangeven aan je partner. Dat versterkt jullie intimiteit.”

‘We doen het (bijna) allemaal’

Uit de enquête blijkt dat het favoriete seizoen voor soloseks voor bijna de helft van ons de zomer is. De meeste geliefde plek is voor 88 procent van de vrouwen nog altijd de slaapkamer, versus 62 procent bij mannen. Die noemen ook de badkamer, wc en woonkamer als geliefde plaatsen (34, 20 en 15 procent).



Door de maand mei uit te roepen tot ‘Mei Masturbatiemaand’ wil EasyToys het taboe op zelfliefde verder doorbreken. “Dit onderwerp verdient aandacht”, aldus Dave van den Bos, Head of EasyToys Benelux. “In de Nationale Seks Enquête geeft 91 procent van de volwassen Nederlanders aan weleens te hebben gemasturbeerd. We doen het (bijna) allemaal, dus waarom zouden we er niet gewoon over praten?”