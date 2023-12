Ruim helft van Nederlandse singles ziet schoonfamilie als onderdeel van relatie

Laatst geüpdatet op december 19, 2023 by Redactie

Een nieuwe relatie komt in de meeste gevallen met veel leuke nieuwe spanning en avonturen. Maar ook met een geheel andere nieuwe relatie: de schoonfamilie. Zoals het klikt met je (potentiële) partner, moet het ook nog maar zien te klikken met je nieuwe familie. Datingservice Lexa vroeg aan Nederlandse online daters hoe zij tegen de (toekomstige) schoonfamilie aankijken. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft het hebben van een goede band met familie aantrekkelijk vindt. En die goede band is zeer belangrijk, want volgens meer dan de helft (54%) is de schoonfamilie zelfs onderdeel van de relatie.



Hoewel de schoonfamilie dus een belangrijke plek inneemt in de (toekomstige) relatie, kan niets tippen aan onze eigen families. Twee derde vindt het erg belangrijk dat een nieuwe partner een goede relatie heeft met onze eigen familie. Onder jongeren ligt dit percentage zelfs op bijna driekwart. We verwachten van onze partner dus toewijding om een band op te bouwen met zijn of haar nieuwe schoonfamilie. Al kan daar lang niet altijd op worden gerekend, want 36 procent van de Nederlanders skipt het bezoekje aan schoonouders liever en ziet zijn/haar partner het liefst alleen naar familie toe gaan. Scheelt weer een kerstbezoek.

Goedkeuring wordt gewaardeerd

Dat sommigen de schoonfamilie liever niet zien, betekent overigens niet dat we hun goedkeuring niet belangrijk vinden. Meer dan de helft (59%) wil het stempeltje ‘approved’ achter hun naam. Deze goedkeuring wordt overigens met de jaren wel steeds minder belangrijk; onder twintigers is het nog 68 procent die hier belang aan hecht, onder veertigers nog maar 46 procent.



Matthew Taghioff, Marketing Manager bij Lexa: “Samen je leven delen en dus ook de schoonfamilie, is een belangrijk onderdeel van het commitment aan een relatie. De meeste mensen vinden een goede relatie met familie aantrekkelijk, dus als je een goede band hebt, vermeld dat dan zeker in je profiel. Als je online een partner zoekt, zoek dan naar gedetailleerde profielen om iemand te vinden die klaar is om zich te binden en dezelfde standpunten heeft met betrekking tot familie.”