Rum Cocktails ideeën om te proberen

Wat lekkerder dan een heerlijke rum cocktail? Waarom niet experimenteren met iets nieuws met rum? Het is een van de meest veelzijdige sterke dranken die er zijn. Dit zijn enkele klassieke rum cocktails die je smaakpapillen zeker zullen plezieren:

Mojito

De mojito is een van de meest verfrissende cocktails die je met plezier zult drinken. De Mojito dateert uit het 16e-eeuwse Cuba, en één slok bewijst waarom het zo lang bestaat. De mix van witte rum, limoen, verse munt, eenvoudige siroop en sodawater is zo heerlijk dat je het niet erg is om het beetje extra werk te doen dat nodig is om alle ingrediënten precies goed door elkaar te mengen.

Old Fashioned

Wat dacht je van een Old Fashioned met rum? De mix van donkere rum, demerarasiroop, pimentdram, sinaasappelbitters en Angostura-bitters past misschien nog beter bij je humeur dan een klassieke Bourbon Old Fashioned. Hoe dan ook, het is de perfecte manier om je geestverruimende drankjes te mixen.

Daiquiri

Er zijn verschillende rumdrankjes die iedereen zou moeten leren maken, maar de daiquiri is de eerste. Dat betekent ook niet dat je de snelste manier moet vinden om de kant-en-klare daiquiri-fles te openen. Dit is een verse daiquiri gemengd met slechts drie ingrediënten: rum, limoensap en eenvoudige siroop. Het is ongelooflijk eenvoudig, en als je eenmaal leert hoe je de basis daiquiri maakt, zijn de smaakmogelijkheden eindeloos.

Planter’s Punch

Rum en punch gaan hand in hand. Een rumpunch is in de meeste gevallen een hoge mixdrank met veel vruchtensappen, zoals de klassieke planter’s punch. Welke vruchten erin gaan, is een kwestie van persoonlijke smaak. Sommige drinkers geven de voorkeur aan ananas, anderen houden van passievrucht, terwijl anderen graag een mengelmoes van fruit schenken. Ga voor een rijke donkere rum.

Pina Colada

Deze romige klassieker – een mix van lichte rum, crème van kokosnoot en ananas en limoensap – dateert meer dan een halve eeuw tot zijn uitvinding in San Juan, Puerto Rico. Onze versie schuwt de blender ten gunste van een goede shake met crushed ijs. Hoewel je kunt vals spelen en een kant-en-klare Pina colada cocktail kunt kopen, is het zoveel lekkerder als het vers is gemaakt. Elke slok neemt je mee op een mentale reis naar de eilanden, dus ontspan en geniet!

Hurricane

De hurricane is zowel lekker als krachtig omdat hij een overvloed aan rum bevat. Het is ook een perfecte introductie tot tropische cocktails, die bekend staan ​​om hun complexe smaken. Het recept bevat lichte en donkere rum, passievrucht, sinaasappel- en limoensap, eenvoudige siroop en grenadine. Dit is niet alleen een iconische rumcocktail, maar het is ook een kenmerkend drankje van New Orleans, gemaakt in de beroemde Pat O’Brien’s bar in de jaren 1940. Het blijft het drankje om te bestellen bij elk bezoek.

Dark & Stormy

Na een lange dag op het werk is happy hour het moment voor een groot, verfrissend drankje dat supergemakkelijk te schenken is. De Dark & Stormy cocktail met twee ingrediënten kan niet eenvoudiger te maken of heerlijker zijn om te drinken. Voeg gewoon ijs en donkere rum toe aan een longdrinkglas en top met gemberbier en garneer met een schijfje limoen.

Rum Runner

Een stralende ster in tiki-bars sinds de jaren 1950, de rum runner is altijd een leuk drankje om te mixen. Zoals veel van zijn tropische tegenhangers, zijn er veel manieren om het te maken, hoewel je altijd verzekerd bent van een goede dosis rum en veel fruitige smaken. Omdat niemand het originele recept kan bepalen, moet je ze allemaal proberen om te ontdekken welke je het lekkerst vindt.

Watermeloen Mojito

Als je van een standaard Mojito houdt, met zijn mix van rum, limoensap, munt en sodawater, zul je dol zijn op deze fruitige draai aan de Cubaanse klassiekerr die watermeloen aan de mix toevoegt. Een heerlijk verfrissend drankje voor zomerse dagen.

Rum cola

Rum en Cola, het is bijna te simpel om een ​​recept te verdienen. Zelfs de gemakkelijkste drankjes kunnen echter een ramp worden. Het belangrijkste probleem met deze eeuwige favoriet is dat mensen de rum graag overgieten, waardoor de smaak te sterk is. Om het evenwicht te bewaren, houdt je een verhouding van 1:2 of 1:3 aan, en je zult nooit teleurgesteld worden.

Mai Tai

Misschien wel de bekendste Tiki-drank, deze klassieker zou door Trader Vic zelf zijn gemaakt. Het is de perfecte rumcocktail om te pronken met je bartending-vaardigheden, evenals je kenmerkende mix van rum, plus curaçao, limoensap en orgeat. Garneer met een limoenschijfje en munttwijg voor een goede bloei.

Bacardi cocktail

In de geschiedenis van rum speelde Bacardi een belangrijke rol. Veel van de eerste gidsen voor bartenders riepen specifiek naar het merk of gebruikten de naam bij het verwijzen naar rum in het algemeen. Het recept van de Bacardi-cocktail hielp er een begrip van te maken. Het is een smakelijk drankje, gemaakt met lichte rum, citroen- of limoensap en grenadine.