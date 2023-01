Runway haartrend: zo krijg je glanzend en sleek haar

Laatst geüpdatet op januari 27, 2023 by Redactie

Het belooft één van de grootste haartrends van het voorjaar en de zomer van 2023 te worden: prachtig glanzende, gladde lokken. Er zijn inmiddels veel variaties gezien van dit glanzende kapsel, van losse lokken in een strakke zijscheiding tot een elegante lage paardenstaart. Modellen werden diverse internationale catwalks opgestuurd met kaarsrecht haar. Zo lieten onder andere Chanel, Givenchy en Loewe chique kapsels met glanzend en sleek haar zien tijdens hun Spring/Summer shows en ook tijdens Haute Couture Fashion Week van deze week werd regelmatig loeistrak en glanzend haar gespot. Nu zijn de straten van Nederland aan de beurt! Hoe bereik je deze glamorous look? Het valt en staat met een goede basis.

Lees ook: Dit zijn de meest voorkomende haarproblemen

Een warrige nonchalante bed-look is officieel verleden tijd, dit jaar gaan we voor een glanzende, verzorgde coupe. De losse haarstijl is al langer een go-to voor sterren als Dua Lipa en Kim Kardashian. De laatst genoemde startte vorig jaar een heuse beautytrend met haar ‘glass hair’. Het komende voorjaar en zomer zetten we de trend vrolijk door, al is het wel in een wat draagbaardere vorm dan de glass hair look van Kim K. Dit komende halfjaar dragen we de haren graag superstijl. Middenscheiding, zijscheiding of slicked back, de lente/zomer van 2023 is hét moment voor kaarsrecht haar.



Chanel stuurde de modellen de runway op met een chique oversized klemspeld, waarbij het stijle haar in een strakke middenscheiding over de schouders hangt. Givenchy knoopte het haar vast in een klassieke gladde paardenstaart, die zo laag mogelijk op het hoofd wordt gedragen. En Loewe gooide het over een andere boeg met losse manen in een strakke en diepe zijscheiding. Een ding is duidelijk: shiny en sleek haar is here to stay this year.

Een goed begin is het halve werk

Deze chique look hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het geheim zit namelijk in de voorbereiding: gezond en verzorgd haar. Want ook een stijltang of föhn weet zich geen raad met droog en pluizig haar. Daarom is het belangrijk om het haar goed te verzorgen en onderhouden, zodat het niet uitvalt of afbreekt. Het allerbelangrijkste voor stralend haar? Een gezonde hoofdhuid, aldus het Deense lichaamsverzorgingsmerk Urtekram Nordic Beauty. “Het haar wordt beschermd door de oliën op de hoofdhuid, daarom is verzorging van de hoofdhuid minstens zo belangrijk als een goede shampoo,” tipt het merk.

Lees ook: Tips voor het behouden van gezond, glanzend haar

Shampoo voor super shiny lokken

Een shampoo die zowel het haar als de hoofdhuid verzorgt, is de Shine Lavender shampoo van Urtekram Nordic Beauty. Deze plantaardige shampoo is namelijk niet alleen ontwikkeld om het haar te laten glazen, maar voedt ook de hoofdhuid op natuurlijke wijze, wat weer voor minder haaruitval zorgt. Hallo volle haardos! Met lactobacillus ferment en witte wilgenbast extract wordt de huid op zachte wijze gekalmeerd en gevoed, terwijl lavendel essentiële olie haargroei stimuleert. De shampoo is vegan en biologisch, lief voor het haar én de planeet.

3 simpele tips voor gezond en glanzend haar

1. Masseer de hoofdhuid tijdens het wassen van het haar. Hiermee stimuleer je de doorbloeding van de hoofdhuid, dat uiteindelijk tot minder haaruitval leidt. Let goed op dat je alleen druk zet met je vingertoppen en niet met de nagels in de hoofdhuid drukt. Het masseren van de hoofdhuid is niet alleen goed voor de doorbloeding en heerlijk rustgevend, maar werkt ook nog eens de shampoo beter in het haar.

2. Temperatuur is van groot belang bij gezond haar. Glanzende lokken zijn dan ook gebaat bij koud(er) water. Hitte leidt namelijk niet alleen tot een droge huid, maar ook wordt het haar er sneller droog van. Spoel de shampoo daarom altijd uit met koud tot lauw water. Hiermee verzegel je de glans als het ware in het haar.

3. Grijp niet meteen naar de föhn als je net uit de douche komt en kleddernat haar hebt. Laat het haar eerst voor ongeveer 75% natuurlijk opdrogen en ga daarna pas aan de slag met de föhn en een ronde borstel. Dit voorkomt gespleten haarpunten en afbreken van het haar.