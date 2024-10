Safari op een andere manier: vijf dingen die je deze winter in de regio Innsbruck gedaan moet hebben

Laatst geüpdatet op oktober 2, 2024 by Redactie

Als je aan safari denkt, denk je waarschijnlijk aan Afrika en de “Big Five”. Maar wat dacht je van een safari, maar dan net even anders? Deze winter biedt de regio Innsbruck vijf unieke ervaringen om te zien, te ontdekken en te beleven. Van skiën onder de sterrenhemel tot een tijdreis op een Victoriaanse kerstmarkt, of een bijzonder carnavalsfeest dat maar eens in de vijf jaar plaatsvindt. Een safari in Innsbruck staat garant voor onvergetelijke ervaringen en veel redenen om naar buiten te gaan.

1. Plezier op de piste: avondskiën op de Patscherkofel

Voor wie de dagen te kort vindt, biedt Innsbruck avond- of nachtskiën aan. Op de Patscherkofel kun je elke dinsdag en donderdag tot 18.30 uur skiën, boven de lichtjes van de stad en onder de sterrenhemel. Dit is een unieke wintersportervaring die je niet wilt missen. Direct vanuit je hotel naar de piste? In Kühtai, de hoogstgelegen wintersportplaats van Oostenrijk, is dat mogelijk met ski-in-ski-out accommodaties.

2. Natuurbelevenis: rodelen op de Rangger Köpfl

Rodelen is pure winterpret, of je nu alleen gaat of met familie en vrienden. De rodelbaan op de Rangger Köpfl is met zijn lengte van meer dan acht kilometer een van de langste in de regio. Na een mooie klim kun je genieten van een snelle afdaling, en onderweg kun je ook een pauze nemen voor een hapje in de gezellige hutten. Wil je het rustiger aan doen? Dan is een sneeuwschoenwandeling op de Simmeringalm, met een prachtig uitzicht over het Mieminger Plateau, een aanrader.

3. Stadswandeling: door het park van Slot Ambras

Het park van Slot Ambras, hoog boven Innsbruck, is altijd een bezoek waard. In de winter, wanneer de sneeuw het kasteel bedekt, verandert het in een romantische plek. Maak een wandeling langs rotsen, kloven en bruggen, en wie weet kom je de kleurrijke pauwen tegen. Voor een extra bijzondere ervaring kun je met de gondel naar de Seegrube, waar je op 2.000 meter hoogte op het zonnige terras van Cloud9 kunt genieten.

4. Kerstsfeer: ontdek de kerstmarkten van Innsbruck

Innsbruck verandert elk jaar in een magisch winterwonderland dankzij de vele kerstmarkten verspreid over de stad. Van feestelijke verlichting tot heerlijke lekkernijen, er is voor elk wat wils. Dit jaar is er in Telfs zelfs een Victoriaanse kerstmarkt, compleet met een nieuwe musical gebaseerd op “A Christmas Carol”. Op 23 december wordt in Igls een grote kerstoptocht gehouden om in de juiste sfeer te komen voor de feestdagen.

5. Cultureel evenement: het Telfer Schleicherlaufen

Elke vijf jaar vindt in Telfs het spectaculaire Schleicherlaufen plaats, een carnavalsoptocht vol kleurrijke kostuums, dansen en muziek. Dit UNESCO-erfgoed trekt bezoekers van de hele wereld en vindt op 2 februari 2025 weer plaats. Meer cultuur ontdekken? Tijdens het Innsbruck Winter Dance Festival, van 30 januari tot 2 maart 2025, vinden er verschillende evenementen in het danstheater plaats.

Duurzaam reizen

In de regio Innsbruck kun je tijdens je wintervakantie milieuvriendelijk reizen met bus, trein en tram. De gratis Welcome Card, die je krijgt bij minimaal twee overnachtingen, geeft je niet alleen toegang tot tal van activiteiten, maar ook tot het openbaar vervoer, zodat je Innsbruck gemakkelijk en duurzaam kunt verkennen.

©Innsbruck Tourismus