SAIL 2025: Programmering en Line-Up Tall Ships bekend!

Van woensdag 20 t/m zondag 24 augustus viert Amsterdam een driedubbel jubileum van SAIL: 10 edities, 50 jaar SAIL én de 750e verjaardag van onze hoofdstad. Met tweehonderd programmaonderdelen, vijf thematische oceanen en tientallen Tall Ships belooft SAIL 2025 een spectaculaire en verbindende jubileumeditie te worden. Het thema is niet voor niets, SAIL 2025: United by Waves. Via het water zijn we in verbinding met alle culturen en mensen op onze wereld, die verbondenheid wordt gevierd tijdens SAIL 2025! Highlights van het programma zijn o.a. de SAIL-In Parade, Crewparade, de Pieremachocheltocht, SAIL On Stage en avondshow ‘Waves of Light’.



Met primeurs als de B.A.P. Unión (Peru) en de ARM Cuauhtémoc (Mexico) en vertrouwde schepen als het vlaggenschip de Clipper Stad Amsterdam, de groene Alexander Von Humboldt II (Duitsland) en Le Phoenix (Frankrijk) en vele anderen heeft SAIL 2025 een indrukwekkende line-up van (inter)nationale Tall Ships. Daar werden vandaag de Shabab Oman II (Oman), de NRP Sagres (Portugal) en de DAR Mlodziezy (Polen) aan toegevoegd. De NRP Sagres was er ook al bij in 1975, tijdens de eerste editie van SAIL. Voor de Shabab Oman II is het een primeur, het zusterschip van de Clipper Stad Amsterdam komt voor de eerste keer naar Amsterdam. Met de B.A.P. Unión uit Peru komt bovendien een van de grootste Tall Ships ter wereld naar Amsterdam. Tezamen met honderden schepen van het Nederlands Varend Erfgoed en de Hollandse Vloot vormt er zich een indrukwekkend nautisch decor tijdens SAIL 2025. Eerder werd al bekend dat er geen Russische schepen zijn uitgenodigd.

Vijf dagen, vijf oceanen, honderden programmaonderdelen

Tijdens SAIL 2025 wordt het eventterrein in vijf thematische oceanen verdeeld. Oranje: het gebied rondom de IJhaven waar de meeste internationale Tall Ships liggen. Rood: voor inhoudelijke, verdiepende programmering rondom de huiskamer van SAIL: het marineterrein en Het Scheepvaartmuseum, dat ook vijf dagen vrij toegankelijk te zijn. Wit: het gebied rondom de Adam-toren. Groen: het NDSM-terrein, dat in het teken staat van duurzaamheid en de toekomst van de (nautische) wereld. Blauw: de enige niet publiekstoegankelijke ‘oceaan’, het westelijk havengebied van waarvandaan de zakelijke vaartochten vertrekken. Deze oceanen en hun programmering zijn zichtbaar via de SAIL 2025-app, die beschikbaar is via de Apple- en Google Play Store.

SAIL On Stage: vier onvergetelijke concerten in het unieke SAIL 2025-decor!

Nieuw tijdens SAIL 2025: van woensdag t/m zaterdag sluiten afwisselende artiesten de avonden met muzikaal spektakel af in het unieke decor van SAIL. Van klassiek tot dance, elke avond komen verschillende genres aan bod op het podium bij de NDSM-werf. Tickets voor SAIL On Stage zijn beschikbaar via SAIL.nl. Wacht niet te lang, de Golden Circle tickets voor verschillende avonden zijn bijna uitverkocht!

Drie inhoudelijke thema’s: duurzaamheid, inclusie en talentontwikkeling

SAIL is sinds de eerste editie in 1975 (ter ere van 700 jaar Amsterdam) uitgegroeid tot het grootste en grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland. Dat podium wil SAIL graag gebruiken voor inhoudelijke verdieping. Het gebied rondom de NDSM-werf wordt daarom omgedoopt tot Groene Oceaan waar allerlei innovaties, de toekomst van de nautische industrie zichtbaar wordt. Met SAIL Together, in samenwerking met KPN Mooiste Contact Fonds worden zo’n 6.000 mensen door heel Nederland opgehaald voor wie een SAIL-bezoek niet vanzelfsprekend is. In de Rode Oceaan, het gebied rondom het Marineterrein en Het Scheepvaartmuseum worden verhalen verteld over de negatieve gevolgen van onze nautische historie. En voor de jongste generatie wordt een speciale SAIL Kids Club ingericht: om hen kennis te laten maken met alles wat met water en watersport te maken heeft. De SAIL Academy heeft sinds de oprichting in 2014 (meer dan 4.500) studenten de kans gegeven om zich te ontplooien bij SAIL of een van haar partners. Ook deze editie zijn er zo’n 2.500 studenten betrokken.

Bereikbaarheid

Amsterdam kent vele wegwerkzaamheden deze zomer, die ook doorgaan tijdens SAIL 2025. De bereikbaarsheidsinformatie voor SAIL 2025 wordt daarom zorgvuldig afgestemd met de betrokken partners (NS, GVB, Rijkswaterstaat en vervoerders). SAIL 2025 vindt plaats aan het einde van deze intensieve werkzaamhedenperiode. Het algemene advies is daarom: plan de reis kort van tevoren via de vervoersplanners en kom vooral met het openbaar vervoer. SAIL heeft een partnership met RAI Amsterdam en Johan Cruijff ArenA. Beide locaties zullen als parkeer‘hub’ dienen vanwaar publiek met het openbaar vervoer het centrum van Amsterdam kan bereiken. Vanaf de RAI met de Noord/Zuidlijn, die tijdens de vorige editie van SAIL nog niet beschikbaar was.

PROGRAMMAONDERDELEN

Houd voor de laatste en de meest complete informatie de SAIL-app in de gaten, daar worden nog programmaonderdelen en specifiekere informatie toegevoegd. Hieronder een greep uit de brede programmering en activiteiten tijdens SAIL 2025.

SAIL-In Parade (IJmuiden richting Oranje Oceaan, woensdag 20 augustus 10.00-19.00 uur)

De SAIL-In Parade markeert de start van SAIL 2025. Op woensdag 20 augustus vaart een indrukwekkende vloot van Tall Ships, marineschepen, de Hollandse Vloot, Varend Erfgoed en innovatieve schepen vanuit IJmuiden via het Noordzeekanaal naar de IJhaven in Amsterdam. Langs de route verzamelen zich duizenden toeschouwers om dit unieke schouwspel vanaf de kant of vanaf het water met hun eigen bootje te beleven. De NOS doet de hele middag live-verslag van de SAIL-In Parade op NPO1.



De parade start bij Zeesluis IJmuiden met het officiële startschot. Aan het einde van de dag worden de schepen verwelkomd in de stad, waar ze aanleggen aan de kades. Tijdens de parade worden op de IJ-zijde van Amsterdam Centraal de vlaggen van alle deelnemende landen gehesen. Samen verwelkomen we schepen en bemanningen vanuit de hele wereld in onze jubilerende hoofdstad voor de tiende editie en 50 jaar SAIL!

Saluut Protocollair (Oranje Oceaan, woensdag 20 augustus, 14.00-18.00 uur)

Het is één van de meest indrukwekkende momenten van SAIL: tijdens de SAIL-In Parade wordt elk Tall Ship feestelijk en ceremonieel welkom geheten in onze jubilerende hoofdstad. Terwijl de imposante schepen langzaam de haven binnenvaren, klinkt er voor elk schip een krachtig saluutschot – afgevuurd door Saluutbatterij Naarden vanaf de kade bij de Sixhaven en het volkslied van het land van herkomst.

Nieuw tijdens SAIL 2025: gelijktijdig aan het volkslied, wordt de vlag van het binnenvarende schip gehesen én ontsteken we dagvuurwerk in die nationale kleuren. Deze nieuwe vlaggenceremonie is een indrukwekkend eerbetoon aan alle internationale Tall Ships en haar bemanningen. Een nieuwe nautische traditie en knallende start van SAIL.

Schepen Ontdekken (Oranje Oceaan, alle SAIL-dagen, 10.00-23.00 uur, zondag tot 12.00 uur)

Na de SAIL-In Parade op woensdag liggen schepen uit alle windrichtingen aangemeerd in de Oranje Oceaan. Elk schip heeft haar eigen verhaal, crew én geschiedenis. Samen brengen ze een wereld aan tradities, maritieme kennis en cultuur naar Amsterdam. Vanaf 10.00 uur openen de loopplanken. Stap aan boord, kijk je ogen uit en ontmoet de internationale crews. Ontdek hoe het leven aan boord eruitziet en beleef de avonturen van op zee van dichtbij. Alle schepen zijn overdag vrij toegankelijk en een selectie van de schepen blijft ’s avonds open tot 23.00 uur. Op zondag sluiten de Tall Ships om 12.00 uur in voorbereiding op de SAIL-Out Parade.

Varend Erfgoed: Vlootschouw (Oranje Oceaan, donderdag 21 augustus, 08.00-12.00 uur)

Op donderdagochtend kun je genieten van een unieke optocht op het water: de Vlootschouw van het Varend Erfgoed. Rond de honderd klassieke schepen varen in formatie richting het Stenen Hoofd en vervolgens naar het SAILSation-gebied: van botters tot skûtsjes en van klippers tot tjalken. Een prachtig eerbetoon aan onze maritieme geschiedenis, met commentaar vanaf de Surinamekade. Elk schip vertelt zijn eigen verhaal. Samen vormen ze een levend archief van de Nederlandse vaart.

SAILSation (Oranje Oceaan, donderdag t/m zondag, 09.00-21.00 uu)

Langs de Surinamekade bruist het van de actie op het water. In het SAILSation-gebied zie je een mix van demonstraties, watersportwedstrijden en maritiem erfgoed in beweging: van windfoilers tot skûtsjes en GIG-roeiers (teams die roeien in grote, zeewaardige sloepen). Alles speelt zich af op een afgebakend deel van het IJ, met live commentaar vanaf de kade. Hier komt de nautische wereld letterlijk tot leven: sportief én spectaculair.

SAIL Kids Club (Oranje Oceaan, alle SAIL-dagen, 10.00-18.00 uur)

Welkom in de leukste haven van SAIL: de SAIL Kids Club! Hier stappen jonge avonturiers zélf het water op. Zo kunnen ze onder begeleiding leren zeilen in een optimist: een kleine, veilige boot voor beginners. Naast het zeilen zijn er korte clinics waarin kinderen op een speelse manier kennismaken met watersport. Alles gebeurt onder toezicht van ervaren instructeurs van zeilschool Nautiek en het Watersportverbond. Kijken mag ook: vanaf de kant zie je precies hoe het eraan toe gaat op het water. Een feestje voor kinderen en stiekem ook voor ouders.

Varend Erfgoed – Admiraalzeilen (Oranje Oceaan, zondag 24 augustus, 10.00-12.30 uur)

Op zondagochtend vaart het Varend Erfgoed een laatste ereronde op het IJ. Tijdens het Admiraalzeilen passeren zo’n 100 klassieke schepen in formaties het SAILSation-gebied. Gesorteerd op type én met gepaste trots. Aan boord van het admiraalsschip is Z.H. Prins Maurits van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, beschermheer van SAIL. Vanaf zijn schip klinkt voor elke klasse een saluutschot (losse flodder), beantwoord door een groet van de schippers. Een traditioneel eerbetoon en symbolische afsluiting van hun reis naar Amsterdam.

SAIL-Out Parade (Oranje Oceaan, zondag 24 augustus, 14.00-19.00 uur)

Na vijf dagen verbroedering op en aan het water met schepen, bemanningen en bezoekers vanuit de hele wereld, nemen we afscheid van de SAIL-vloot. Op zondagmiddag vertrekken de Tall Ships, marineschepen en het Varend Erfgoed in parade uit de stad, terug naar hun thuishaven. Vanaf 14.00 uur kun je ze uitzwaaien langs het IJ en het Noordzeekanaal. De schepen varen in vaste volgorde richting de Zeesluis bij IJmuiden. Naar verwachting verlaat het laatste schip rond 19.00 uur de sluis. Sta langs de kant, zwaai de bemanningen uit en geef ze een waardig afscheid.

Het Scheepvaartmuseum (Rode Oceaan, alle SAIL-dagen)

Het Scheepvaartmuseum opent de deuren tijdens SAIL 2025: het museum is tijdens deze vijf dagen óók vrij toegankelijk! Alles komt boven water in Het Scheepvaartmuseum. Verken 500 jaar Nederlandse maritieme geschiedenis en de verbinding met de samenleving van nu en van de toekomst. Ontdek één van de grootste en meest vooraanstaande maritieme collecties ter wereld. Het Scheepvaartmuseum is bovendien het decor voor het Captains Dinner en maakt verdere specifieke programmering rondom SAIL binnenkort bekend!

Armazoen (Rode Oceaan, alle SAIL-dagen 10.00-17.00 uur)

De aangrijpende dansfilm Armazoen is dagelijks te zien in een zeecontainer op het Marineterrein. De film is gebaseerd op een scheepsjournaal uit de 18e eeuw en biedt een fysieke en indringende beleving van de trans-Atlantische slavernij. Kunstproject Armazoen vertrekt na SAIL 2025 op een internationale reis naar o.a. Luanda (Angola), Willemstad (Curaçao), Paramaribo (Suriname) en New York (Verenigde Staten van Amerika).

Pieremachocheltocht (Rode Oceaan, donderdag 21 augustus, 13.00-17.00 uur)

Een vrolijke vloot van zelfgebouwde vaartuigen vaart op donderdag 21 augustus door de Amsterdamse grachten. De Pieremachocheltocht is een eigenzinnige parade van creatieve, vaak knotsgekke boten die weinig lijken op een klassiek schip – en juist dát maakt het zo leuk. De deelnemers bouwen hun vaartuigen zelf, individueel of met een team. Alles mag, zolang het maar drijft. Onderweg klinkt livemuziek en langs de kade verzamelen zich toeschouwers om dit kleurrijke spektakel te bewonderen. Meedoen is gratis, opgeven kan via SAIL.nl. Een jury beoordeelt de schepen op originaliteit, uitstraling én pech – want zelfs dat kan een prijs opleveren. Route: Entrepotdok —> Nieuwe Vaart —> Singelgracht —> Amstel —> Nieuwe Keizersgracht —> Plantage Muidergracht —> Entrepotdok.

Varend Erfgoed: Grachtentocht (Rode Oceaan, vrijdag 22 augustus, 10.00-14.00 uur)

Op vrijdagochtend varen zo’n 100 kleine historische schepen door de Amsterdamse grachten. Tijdens de Grachtentocht van het Varend Erfgoed glijden botters, schouwen, sloepen en andere bijzondere vaartuigen langs de kades van de binnenstad. De route van de stoet is te bewonderen vanaf de kant. Een unieke kans om onze maritieme geschiedenis van dichtbij te beleven – in het hart van de stad.

Crew Parade (Rode Oceaan, vrijdag 22 augustus,15.00-17.00 uur)

Op vrijdagmiddag trekt een indrukwekkende optocht van internationale bemanningsleden door de binnenstad tijdens de Crew Parade. In uniform, met vlaggen, muziek en veel enthousiasme wandelen honderden bemanningsleden uit alle windrichtingen door de straten van Amsterdam. De parade start op de Piet Heinkade, via het Oosterdok, de historische Zeedijk, de Nieuwmarkt en de Damstraat, en eindigt met een feestelijk defilé op de Dam. Daar worden de bemanningen verwelkomd met toespraken en een bijzondere prijsuitreiking.

SAIL On Stage (Groene Oceaan, woensdag t/m zaterdag)

Van woensdag t/m zaterdag sluiten artiesten de avond af met muzikaal spektakel in het unieke decor van SAIL. Van klassiek tot dance, elke avond komen verschillende genres aan bod op het podium bij de NDSM-werf. Van het Concertgebouworkest Young met solisten waaronder Karsu, tot Jan Smit en de 3J’s, van Kris Kross Amsterdam tot Davina Michelle, Numidia en Yves Berendse. Tickets zijn beschikbaar via SAIL.nl.

SAIL Horizons (Groene Oceaan, alle SAIL-dagen, 10.00-18.00 uur)

Tijdens SAIL ontstaat een mini-maatschappij: een levendig living lab en dé perfecte plek om duurzame innovaties en maatregelen in de praktijk te testen. Vijf dagen lang bruist SAIL van nieuwe ideeën, slimme oplossingen en creatieve experimenten voor de toekomstbestendige samenleving. Op de NDSM-werf ontdek je bij SAIL Horizons hoe we samenbouwen aan een duurzame en leefbare toekomst – met interactieve installaties, circulaire projecten rondom water en grondstoffen, en inspirerende verhalen. SAIL Horizons laat zien wat er nú al mogelijk is. Soms om mee te doen, soms om je over te verbazen. Kom kijken, meedenken en ontdekken.

Kaap de Groene Hoop Festival (Groene Oceaan, alle SAIL-dagen, 12.00-21.00)

Welkom bij Kaap de Groene Hoop: de duurzame haven van SAIL aan de NDSM-werf. Hier vind je dagelijks een levendige markt met zo’n 70 kramen vol biologische, fair trade en lokaal gemaakte producten. Tussen de kraampjes klinkt live jazz, zijn er inspirerende talks over duurzaamheid door de Coalitie Duurzaam Varen en staan foodtrucks en bars klaar met goed eten en drinken. Alles op Kaap de Groene Hoop draait om eerlijk, lokaal en bewust in een ongedwongen festivalsfeer.

Avondshow: Waves of Light (Witte Oceaan, zichtbaar vanuit alle oceanen, woensdag t/m zaterdag 22.30-22.45 uur)

Iedere avond van SAIL sluiten we samen spectaculair af met de avondshow Waves of Light. Een betoverende mix van licht, vuurwerk en visuele storytelling rondom de A’DAM Toren. De show is vanuit alle SAIL Oceanen langs het IJ te zien. Verwacht een krachtige lichtcompositie, spektakel boven het water, en een afsluiting die je raakt. De show duurt precies 750 seconden (12,5 minuut), een knipoog naar 750 jaar Amsterdam. Zoek een mooi plekje langs het IJ en beleef het einde van de dag zoals alleen SAIL dat kan: groots, meeslepend en vol betekenis. Een passende afsluiting van de dag waarna we veilig huiswaarts keren.

Sit-down Café (Witte Oceaan, alle SAIL-dagen, 13.00-21.00 uur)

Feest op ooghoogte. In het Sit-down Café dans, drink, zing en lach je met elkaar op ooghoogte of je nu in een rolstoel zit of niet. Meerdere keren per uur zakt het dak naar beneden. Spectaculair én simpel: iedereen gelijk. De DJ’s, het barteam en de MC zijn mensen met én zonder beperking. Toegankelijker dan dit wordt het niet. En gezelliger ook niet. Het Sit-down Café is powered by HandicapNL en vind je midden in de Witte Oceaan.