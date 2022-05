Salade tijd: salade van pluksla

Of het nu golvend of gekruld is – snij- en pluksla geeft kleur aan de slakom. Lollo Rosso en Lollo Bionda zijn populaire slasoorten in de lente. Zoals de naam al doet vermoeden, komt de sla oorspronkelijk uit Italië. Maar het is ook populair in Nederland. De bladeren zien er niet alleen goed uit op het bord, maar overtuigen ook door hun fijnzure, nootachtige smaak – en met weinig calorieën. En dit is de beste manier om Lollo naar de tafel te brengen:

Tip: Doe de test als je boodschappen gaat doen: de sla is pas vers als er geen bruine vlekken zijn en het gekrulde blad stevig aanvoelt.

Tip: De Lollo salade smaakt het lekkerst direct na het shoppen. Wil je het later opeten, wikkel het dan in een vochtige doek en bewaar het in een zak met een paar luchtgaatjes erin. Als de salade in het groentevak van de koelkast wordt bewaard, blijft hij tot drie dagen vers.

Tip: De Lollo vormt geen vaste kop. Snijd eerst de steel af en verwijder dan de verwelkte bladeren. Snijd vervolgens de steel af, pluk de afzonderlijke bladeren en was ze goed in een kom met koud water – aarde heeft de neiging zich in de gekrulde bladeren te vestigen. Let op: Om ervoor te zorgen dat de sla zijn vitamines en mineralen behoudt, altijd eerst wassen en dan hakken!

Tip: Droog de bladeren zorgvuldig – zodat de dressing niet verwatert. De makkelijkste manier om dit te doen is met een slacentrifuge. Of leg de bladeren op een theedoek, draai de stof strak en schud de sla voorzichtig droog.

Tip: De Lollo salade is een bijzonder hoogtepunt voor dressingfans. De gekrulde bladeren houden van veel saus. Een milde vinaigrette van olie en azijn met kruiden en een vleugje knoflook is heerlijk bij Lollo. Doe de dressing pas vlak voor het eten op de salade, want na ongeveer tien minuten vallen de zachte blaadjes samen met de dressing. Ook lekker met: cherrytomaatjes, lente-uitjes of geroosterde stokbroodblokjes. De knapperige verse bladeren zijn ook een goede blikvanger op sandwiches en hamburgers of als decoratie voor buffetten en koude gerechten.

Tip: Lollo Rosso smaakt ook gekookt goed. Probeer het gewoon!