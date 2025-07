Samen veilig feesten: Hoe bescherm je jezelf en anderen op festivals?

Laatst geüpdatet op juli 24, 2025 by Redactie

Jaarlijks bezoeken vele mensen festivals om te genieten van muziek en cultuur. Hoewel de sfeer vrolijk en saamhorig is, mag één ding nooit worden verwaarloosd: de veiligheid van de bezoekers. Door de drukte, de luide muziek en de uitbundige sfeer kunnen er ongelukken of medische noodgevallen plaatsvinden, die zonder tijdige hulp ernstige gevolgen kunnen hebben. Hoe bescherm je jezelf en anderen op festivals?

Noodgevallen gebeuren snel

Blessures en noodgevallen kunnen snel ontstaan door overbelasting of overmatig alcoholgebruik. Het is belangrijk om kalm te blijven, eerste hulp te verlenen en snel de hulpdiensten ter plaatse te waarschuwen.



Daarom is het verstandig om altijd in de gaten te houden waar de dichtstbijzijnde hulpdiensten zich bevinden. EHBO-tenten zijn doorgaans duidelijk aangegeven.

Alcohol en drugs: grote gezondheidsrisico’s

Voor velen is alcoholgebruik onderdeel van de festivalbeleving, maar overmatig alcoholgebruik kan snel gevaarlijk worden.



Te veel alcohol verslechtert de waarneming en het reactievermogen, wat het risico op ongelukken en verwondingen aanzienlijk verhoogt. Het verhoogt ook het risico op problemen met de bloedsomloop, uitdroging of zelfs alcoholvergiftiging. Bezoekers moeten daarom hun grenzen kennen en bewust omgaan met hun consumptiegedrag, om zo hun eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen.



Het gebruik van illegale drugs vergroot ook het risico op gezondheidsrisico’s, van problemen met de bloedsomloop tot overdoses. Ondanks de legalisatie is cannabis op veel festivals verboden.

Paniekaanvallen: omgaan met plotselinge angst op festivals

Paniekaanvallen kunnen optreden tijdens concerten of festivals vanwege de drukte, het lawaai en de intense prikkels. Het is belangrijk om bewust pauzes te nemen en, in geval van een aanval, een veilige, rustige plek op te zoeken, weg van de drukte.



Ademhalingstechnieken zoals de 4-7-8 ademhaling kunnen helpen de situatie te ontmijnen. Adem vier seconden in, houd je adem zeven seconden vast en adem vervolgens acht seconden langzaam uit.



Mensen die gevoelig zijn voor paniekaanvallen, moeten zich bewust voorbereiden op stressvolle situaties.

Zomerhitte: pas op voor uitdroging en een zonnesteek

Ook de vaak hoge temperaturen op festivals vormen een gezondheidsrisico. Zonnebrand, uitdroging en oververhitting kunnen snel optreden.



Festivalgangers moeten daarom voldoende water drinken, bij voorkeur in de schaduw blijven en lichte, opvallende kleding dragen. Regelmatig zonnebrandcrème gebruiken en een hoed dragen is raadzaam bij hoge temperaturen.



Symptomen zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, spierkrampen, een droge mond en extreme vermoeidheid kunnen wijzen op het ontstaan van oververhitting. Bij ernstigere symptomen zoals snelle ademhaling, een bleke huid of verwardheid, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Vroegtijdige interventie is cruciaal om ernstige gezondheidsgevolgen te voorkomen.

“Jij bent veiligheid”: Zelf nadenken beschermt – niet alleen jezelf

Veiligheid is geen eenrichtingsverkeer. Wie zich goed informeert en zich actief voorbereidt, draagt eraan bij dat evenementen voor iedereen veiliger worden.



Iedereen kan eraan bijdragen dat festivals veilig blijven. Iedereen die weet waar de nooduitgangen zijn, waar eerste hulp beschikbaar is of wat de weersomstandigheden zijn, kan in noodgevallen handelen – en dat kan cruciaal zijn.