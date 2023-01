Saprecepten voor een detox

Ontgifting, of Detox, zoals het beter bekend staat, is het proces waarbij ongewenste gifstoffen uit het lichaam worden verwijderd. De detox is in wezen gewoon een volledige lichaamsreiniging; Door onze sapcentrifuge te gebruiken, kunnen we fantastisch smakende recepten maken die ons kunnen helpen een veel gezonder lichaam te krijgen. Door sappen te consumeren, vervangen we alle ongewenste gifstoffen door heilzame vitamines en enzymen die ons helpen veel beter te functioneren.

Er zijn drie hoofdorganen die gewoonlijk Detox-doelen zijn en we zullen je door elk daarvan leiden door een verscheidenheid aan saprecepten aan te bieden die je zullen helpen. Deze organen zijn de dikke darm, lever en nieren.



De dikke darm is de laatste bezoekplaats voor vast afval voordat we het uitscheiden. De beste manier om onze dikke darm in topconditie te houden, is door meer vezels in ons dieet op te nemen, dus zorg ervoor dat je je aan je 5 groenten of fruit per dag houdt, iets dat ongelooflijk gemakkelijk te bereiken is als je eenmaal een sapcentrifuge hebt.



Suiker is ook een groot probleem dat verschillende problemen voor je spijsvertering kan veroorzaken. Je kunt het beste suikerhoudende voedingsmiddelen uit je dieet schrappen. De enige echte suiker die gunstig is voor je systeem, is te vinden in fruit en groenten. Dit wordt probiotische suiker genoemd.



Wat veel mensen zich echter niet realiseren, is dat er zich jarenlang vast afval ophoopt in onze dikke darm en dat deze van tijd tot tijd goed moet worden schoongemaakt. Het toevoegen van gemberwortel of venkel aan je sappen zal wonderen doen als je probeert je dikke darm schoon te maken.

Wortelsap

Wortelsap is een van de beste sappen die er zijn voor het ontgiften van de dikke darm. Het enige wat je hoeft te doen is wat wortels in je sapcentrifuge te doen en het sap eruit te halen. Deze groenten bevatten een grote hoeveelheid vitamine A die ervoor zorgt dat je dikke darm goed gesmeerd blijft. Ze bevatten ook veel vezels, wat de doorstroming van ontlasting door je systeem zal verbeteren. Sap van een combinatie van appels en peren zal ook wonderen doen voor mensen die last hebben van constipatie.

Om je darmreinigingsproces te starten, stellen we voor dat je 4 wortels, een appel en een citroen combineert. Dit eenvoudige en goedkope recept zal wonderen doen voor je systeem.



Je kunt natuurlijk doorgaan en je eigen detox-recepten voor het reinigen van de dikke darm maken, probeer gewoon zoveel mogelijk vezels en wat probiotische suiker toe te voegen.

Druivensap

Ook de nieren hebben van tijd tot tijd een ontgiftingskuur nodig. De functie van de nieren is om als een filter te fungeren, zodat het lichaam vitale mineralen kan opnemen en ongewenste gifstoffen via de urine worden geëlimineerd. Als je merkt dat je urine een lichte kleur of geur heeft, kan dit een indicatie zijn dat je een detox nodig hebt. Natuurlijk is het maken van sap de beste manier om dit te doen, omdat de nieren gemakkelijker alle heilzame voedingsstoffen in het sap kunnen opnemen, omdat er niets kunstmatigs aan is toegevoegd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van detox-saprecepten die je kunt proberen.



Druivensap is een fantastische bron van kalium, die de nieren helpt om hun maximale prestaties te bereiken. Druivensap helpt bij het verwijderen van afvalstoffen uit de nieren, zoals urinezuur. Een enkel glas druivensap per dag kan echt helpen bij het ontgiftingsproces.

Cranberrysap

Een ander heilzaam sap om te drinken voor nierontgifting is cranberrysap. Hierdoor ontstaat een chemische stof genaamd ‘Hippuric Acid’ die opnieuw helpt om urinezuur uit de nieren te verwijderen. Voeg een scheutje citroensap toe aan het sap voor het beste detox-effect. Het toevoegen van wat gemberwortel aan je saprecepten zal ook gunstig zijn voor een nierontgifting.

Groene en rode sap

Het laatste orgaan dat regelmatig een beetje ontgift moet worden, is de lever. Dit is de plek waar je lichaam schadelijke gifstoffen afbreekt. Als deze gifstoffen niet goed worden afgebroken, heeft dit nadelige gevolgen voor je gezondheid. Dit is een van de beste recepten als je een leverontgifting doet.



Dit sap kan het beste ’s ochtends worden gedaan. Combineer eenvoudig 1 wortel, 1 kleine komkommer, een stengel bleekselderij en een halve rode biet. Zorg ervoor dat je de rode biet en wortel schilt.



Natuurlijke ingrediënten zijn het beste voor een detox omdat ze geen van de schadelijke gifstoffen bevatten die je uit je lichaam probeert te spoelen.