Savoie Mont Blanc haakt in op 3 trends deze winter

Laatst geüpdatet op november 13, 2023 by Redactie

Het aftellen is nu écht begonnen tot het wintersportseizoen van Savoie Mont Blanc aftrapt. Deze regio, met maar liefst 110 unieke skioorden heeft zoveel moois te bieden voor wie even wil ontsnappen uit de hectiek van het dagelijks leven. Savoie Mont Blanc biedt een scala activiteiten die inspelen op drie kenmerkende trends deze winter: één zijn met de elementen, ontsnappen aan het dagelijkse leven en het leven vieren. Dompel je letterlijk onder het ijs tijdens het ijsduiken, breng de nacht door in een berghut, relax in de spa, ontdek de lokale cultuur, ga karten in de bergen of paardrijden bij sterrenlicht en ga uit je dak tijdens de Aprés-Ski.

Lees ook: 7 keer winterse adrenaline in de Zwitserse bergen

1. Één zijn met de elementen

Midden in de bergen worden je zintuigen geprikkeld door alles wat je ziet, ruikt en hoort. Je haalt je energie uit het één zijn met de natuur. In het gebied zijn er tal van avontuurlijke activiteiten die hier perfect bij passen.

IJsduiken zonder uitrusting

Het is mogelijk om, gekleed in een dik neopreen wetsuit, te duiken in het ijs. Deze activiteit wordt aangeboden bij onder andere het Lac de Tignes. Samen met een ervaren gids leer je hoe je je ademhaling beheerst om zo op te kunnen gaan in het moment. Een super gave, avontuurlijke activiteit die je zeker niet mag missen!

Breng de nacht door in een berghut

Altijd al gedroomd van een overnachting in een gezellige berghut en dat op grote hoogte? Het kan in Savoie Mont Blanc! Al wandelend, onder leiding van een ervaren gids, wordt je getrakteerd op spectaculaire uitzichten. Je geniet op grote hoogte van een heerlijk diner en een avontuurlijke overnachting.

Paardrijden bij sterrenlicht

In de bergen zijn de avonden net zo magisch als de dagen. Om die reden zijn er steeds meer activiteiten die gedurende de avonduren plaastvinden. In Pralognan-la-Vanoise worden paardrijtochten in de avond georganiseerd door de Ranch de l’Ancolie. De tochten onder de sterrenhemel zijn geschikt voor beginnende en ervaren ruiters. Een leuke bijkomstigheid is dat er ook workshops worden aangeboden in dit bergdorp om meer te leren over de sterren en planeten!

2. Ontsnap aan het dagelijkse

Savoie Mont Blanc staat bekend om het behoud van haar culturele identiteit en tradities. In de Savoie Mont Blanc streven ze naar een ‘slow living’ mentaliteit; een toevluchtsoord om te ontsnappen aan de hectiek van het dagelijks leven. Om stil te staan en in het hier en nu te zijn en quality time door te brengen met jezelf en met je dierbaren.

l’Hôtel des Dromonts

Laat je verwennen in een bergchalet met spa

Bergchalet La Ferme des Vonezins is een charmant pand uit 1787 en heeft een echt authentieke sfeer. Gelegen in de alpenweiden vind je dit chalet met charmante B&B suites voor twee, vier of zes personen. Relax in de nieuwe spa en kom helemaal tot rust tijdens een heerlijke massage. In het restaurant geniet je van typische berggerechten. Een fijne plek voor rust en ontspanning. Of kies voor Hotel des Dromonts, een speciaal ontworpen hotel door architect Jacques Labro dat de vorm heeft van een dennenappel. Je drinkt hier de beste cocktails en je kunt hier heerlijk relaxen in de spa.

Verblijf in een oase van familietraditie

Hotel Les 5 Frères, gelegen in het centrum van Val d’Isère, is een echt familiebedrijf. In 2013 namen nichtjes Valerie en Audrey het hotel over dat werd opgezet door hun voorouders. Het hotel heeft een nieuw tintje gekregen waarbij gebruik is gemaakt van robuuste houten meubels en charmante details die overal zijn verwerkt. In het restaurant van het hotel wordt je omringd door alle (oude) familiefoto’s en eet je de gerechten volgens familierecepten. Je dompelt je hier dus echt onder in de lokale cultuur.

3. Vier het leven

Geluk zit hem in de kleine dingen. Een mooie zonsondergang, een kop warme chocolademelk, een heerlijke afdaling over de verse sneeuw en eindigen met een heerlijk biertje in een gezellige bergbistro. Je ervaart het allemaal in de regio.

Ga karten in de bergen

Dit is een activiteit die je niet wilt missen. Met een driewielige kart kun je over 3,2 km en 600 meter de afdaling maken naar beneden.

Lees ook: 5 tips voor skivakanties met jonge en oude kinderen

Kom in de feeststemming

Komende winter biedt de Strike, een 1200m2 grote muziekbar, elke dinsdag tot en met zaterdag aprés-skisessies en avonden aan. Hier komt iedereen, lokaal of niet samen, om het leven te vieren!