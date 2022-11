Schenken aan je kind? Wat zijn de effecten

Laatst geüpdatet op november 11, 2022 by Redactie

Voordat je gaat schenken, moet je je altijd afvragen: kan ik het me financieel veroorloven om nu te schenken? Het is van cruciaal belang om de cijfers te berekenen en na te gaan of je nog voldoende geld hebt om je gewenste levensstijl te ondersteunen, zowel nu als in de toekomst. Dit is vooral van belang als je overweegt een schenkingsplan op te stellen. Misschien moet je jezelf een aantal moeilijke vragen stellen:

• Nu heb ik voldoende geld, maar ook als ik met pensioen ben?

• Wat gaat de inflatie doen? En het rendement van mijn beleggingen?

• Wat zullen de kosten zijn als ik later zorg nodig heb?

• Wat voor impact heeft het overlijden van mijn partner?

Schenkingsruimte?

Met behulp van een vermogenscoach kan je je financiële situatie in kaart brengen en je duidelijkheid verschaffen over je huidige en toekomstige inkomen. Zo krijg je ook inzicht in welke vermogensoverdrachten je kunt doen om je gewenste doelen te bereiken. Als je doelen hebt, denk hierbij aan eerder stoppen met werken, studie of rijbewijs van een kind, een 2e woning.



Veel mensen gaan ervan uit dat ze pas geld aan hun kind kunnen schenken als ze veel geld hebben gespaard, maar dat is niet het geval. Als je vermogen hebt dat vastzit in onroerend goed, kun je het nog steeds schenken en belastingvoordelen krijgen door een notariële akte of een schenkingsplan te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat als je voor deze optie kiest, je jaarlijks 6% rente moet betalen over het bedrag van de schuld.

Langstlevende

Een andere vraag die kan spelen in gezinnen waar één ouder al is overleden, is: hoe zal de nalatenschap van de overleden ouder worden afgewikkeld? Doorgaans heeft de langstlevende echtgenoot een soort schuld aan zijn kinderen die na zijn overlijden wordt terugbetaald. Dit betekent dat de kinderen over dat bedrag geen successierechten hoeven te betalen. De omvang van deze schuld kan gelijk of groter zijn dan wat de andere ouder had gespaard door rente, beleggingen, enz. Als dit het geval is, hoeft er dus geen erfbelasting te worden betaald als de tweede ouder overlijdt.

Controle over je vermogen

Veel mensen realiseren zich niet dat wanneer een ouder overlijdt, hun schuld feitelijk wordt overgedragen aan de kinderen. Dit betekent dat de overlevende ouder in zijn aangifte inkomstenbelasting meer vermogen lijkt te hebben dan in werkelijkheid het geval is. Daardoor denken mensen vaak dat schenken financieel voordelig is, maar als je meer schenkt dan het vrijgestelde schenkingsbedrag, betaal je uiteindelijk meer belasting. Het is belangrijk om elk jaar het vrijgestelde schenkingsbedrag bij te houden, zodat je deze situatie kunt voorkomen.



Bij het opstellen van een schenkingsplan is het essentieel om inzicht te hebben in je financiële situatie. Je kunt hulp vragen bij het verduidelijken van de stappen die nodig zijn om bijvoorbeeld belastingvrij te schenken aan je kinderen.