Scheren of niet: vrouwen schamen zich het meest wanneer ze ongeschoren in hun bikini op het strand zijn

Laatst geüpdatet op juli 30, 2024 by Redactie

De vakantieperiode is aangebroken en dat betekent zon, zee, strand en… zomerse struggles! Want de zomerse periode brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee, blijkt uit onderzoek van Livera onder 900 vrouwen. Ondanks dat stoppen met scheren steeds vaker als normaal wordt gezien, blijkt ongeschoren op het strand liggen dé nachtmerrie voor vrouwen. De lingerie-expert deed onderzoek naar de zomerse dilemma’s waar veel vrouwen mee te maken hebben. Van de keuze tussen een bikini of badpak op vakantie, tot ongemakken op het strand en het fenomeen topless zonnen.

Inpakstress

Ga je op vakantie? Daar komen natuurlijk voorbereidingen bij kijken. Het inpakken van de koffer kan best een opgave zijn. Want wat neem je mee? Als het gaat om badmode, heeft het grootste gedeelte van de vrouwen (64%) het liefst twee tot vier opties. 32% van de vrouwen is wat minimalistischer ingesteld en neemt minder dan twee sets mee.



Maar welke badmode wordt het meest ingepakt? Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de vrouwen het liefst een bikini draagt, gevolgd door het badpak met 30%. Op het eerste gezicht lijkt de bikini dus favoriet. Toch zegt een op de vijf vrouwen een kast vol leuke en kleurrijke bikini’s te hebben, maar uiteindelijk te eindigen met een badpak op het strand. De reden? Een badpak voelt toch het meest comfortabel.

Schaamteloos op het strand

Het liefst zouden vrouwen zonder schaamte op het strand liggen, blijkt uit het onderzoek. Zo geeft bijna de helft van de vrouwen (49%) aan minder schaamte te willen voelen tijdens het dragen van badmode. Livera vroeg de vrouwen naar de meest beschamende ongemakken en dit is de top drie:



1. Wanneer ik erachter kom dat ik mijzelf niet goed geschoren heb

2. Wanneer ik door heb dat mijn tampondraadje zichtbaar is

3. Wanneer ik door heb dat ik een cameltoe heb



“Deze beschamende momenten kunnen een enorme invloed hebben op het zelfvertrouwen van vrouwen. Het constant nadenken over hoe je eruitziet en of alles wel ‘op zijn plek’ zit, kan een ontspannen dag in de zon behoorlijk verstoren”, aldus Suzanne Vredevoort van Livera. “Ondanks het mooie weer kan de zomerperiode dan best uitdagend zijn.’’

Topless zonnen

Niet iedereen hijst zichzelf volledig in badmode op vakantie. Zo zont 6% van de vrouwen het liefst topless. Vroeger was dit percentage aanzienlijk hoger. 23% van de vrouwen geeft namelijk aan zich vroeger wel comfortabel genoeg te hebben gevoeld om topless te zonnen, maar nu niet meer.



Waarom zonnen er tegenwoordig zo weinig vrouwen topless? Uit het onderzoek blijkt dat hier verschillende redenen voor zijn. Zo voelt het merendeel (68%) zich te ongemakkelijk en is 27% van de vrouwen bang voor verbrande borsten. Nu het grootste gedeelte van de mensen een smartphone heeft is het risico om gefotografeerd te worden op openbare plekken erg groot. Dat risico loopt 25% van de vrouwen liever niet.