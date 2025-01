Schimmelproblemen in bijna 9 op 10 Nederlandse huishoudens

Laatst geüpdatet op januari 9, 2025 by Redactie

Uit onderzoek van HG blijkt dat 89% van de Nederlanders (25-65 jaar) te maken heeft gehad met schimmel, waarvan ruim driekwart (76%) in het afgelopen jaar. Gebrekkige ventilatie en hoge luchtvochtigheid zijn bekende oorzaken, maar een te lage temperatuur in huis (27%) is dat nog niet. Effectieve acties om schimmel tegen te gaan, zoals het verbeteren van ventilatie (55%) en het plaatsen van een luchtontvochtiger (22%), worden bovendien nog te weinig ingezet. Door de stijging van de energieprijzen zijn consumenten in de koude winterdagen behoudender met stoken, ventileren en luchten, terwijl januari, de koudste maand, schimmelvorming bevordert door lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid. HG introduceert tijdens de Stop Schimmelmaand in januari de Schimmelcheck en schakelt daarnaast schoonmaakfanaat en radio-dj Sander Lantinga in om Nederlanders te helpen thuis een gezond leefklimaat te behouden.

Lees ook: Allergieën? Tips om blootstelling aan schimmels te minimaliseren

Oorzaak vs. oplossing

“Met onze jarenlange ervaring hebben we diepgaand inzicht in de factoren die bijdragen aan schimmelvorming. Schimmel gedijt vooral in koude, slecht geventileerde ruimtes, zoals de kelder, of in ruimtes waar vochtige activiteiten de luchtvochtigheid verhogen, zoals de keuken en badkamer. Ook in de rest van het huis kan echter schimmel ontstaan. Lage temperaturen versterken de schimmelvorming omdat koude lucht minder vocht opneemt dan warme lucht. De laatste jaren zien we door opgelopen energieprijzen dat consumenten behoudender zijn geworden met stoken, ventileren en luchten en dat schimmel hierdoor steeds vaker voorkomt. Januari, als de koudste maand van het jaar, is dan ook bij uitstek de tijd voor schimmelvorming: iedereen probeert de kou buiten te houden, houdt deuren en ramen gesloten, wat resulteert in een hoge luchtvochtigheid en condensatie in huis.”, aldus John Zentveld, schimmelexpert bij HG.



Het onderzoek laat verder zien dat consumentenkennis over het ontstaan van schimmel op peil is: 8 op de 10 Nederlandse huishoudens ziet slechte ventilatie als de belangrijkste oorzaak van schimmel, gevolgd door een te hoge luchtvochtigheid (79%). Daarnaast onderschrijven de meeste respondenten de risico’s van schimmel. Ruim driekwart (78%) denkt dat schimmel enigszins tot zeer schadelijk voor de gezondheid is. Verder denkt bijna de helft (48%) dat gebrekkig onderhoud of slechte hygiëne ook een rol speelt voor schimmelvorming, maar volgens John wordt schimmel vaak onterecht als teken van verwaarlozing gezien: “Om schimmel te voorkomen, moet je ventileren, luchten én verwarmen, want daarmee pak je de oorzaak aan. Schimmel verdwijnt namelijk niet vanzelf; vocht en zuurstof zijn altijd aanwezig als voedingsbodem. Daarom heb je niet alleen betere ventilatie nodig, maar ook een effectieve schimmelreiniger. Reinigen verwijdert de schimmel effectief, maar zonder de oorzaak aan te pakken komt deze uiteindelijk terug.”



Hoewel de oorzaken en risico’s bekend zijn, komt bijna de helft (47%) pas na twee weken in actie bij het zien van schimmel, waardoor het probleem in die tijd verergert. Schimmel groeit door, en met het toenemende risico op het inademen van schimmelsporen is snel handelen essentieel, ook al is het niet persé direct gevaarlijk. Schimmel in uitgebreide vorm kan echter wel degelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Hierbij spelen factoren zoals de duur van het verblijf in een ruimte met schimmel, in combinatie met het eigen immuunsysteem, een rol. Als we kijken naar oplossingen, probeert 82% van de huishoudens schimmel aan te pakken met reiniging, 55% door de ventilatie te verbeteren en 21% gebruikt een luchtontvochtiger.

Schimmelcheck

Plekken waar het koud is en slecht geventileerd wordt, zoals achter gordijnen, in de badkamer, de kelder of bij koelkastafdichtingen, hebben een grotere kans op schimmel. Als er onvoldoende ventilatie is, blijft het vocht hangen, wat schimmelvorming kan veroorzaken. Een gemiddeld huishouden produceert dagelijks 10 tot 15 liter vocht door activiteiten zoals koken en douchen. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 60%, maar na douchen zonder ventilatie kan dit oplopen tot 80%.

image003.jpg



Om consumenten hier meer bewust van te maken, lanceert HG de Schimmelcheck-video­serie, waarin HG-ambassadeur en schoonmaakfanaat Sander Lantinga samen met schimmelexpert John belangrijke schimmelmaatregelen bespreekt, zoals bijvoorbeeld het goed doorluchten tijdens de koude wintermaanden. Daarnaast bezoekt hij twee Nederlandse huishoudens om schimmelplekken te inspecteren en praktische tips en oplossingen te bieden.



Sander Lantinga: “Als schoonmaakliefhebber zie ik liever geen schimmel, maar het kan toch opduiken op de meest onverwachte plekken. Daarom controleer ik mijn huis regelmatig en neem ik de juiste maatregelen. Dat wil ik voor iedereen! Om schimmelvorming tijdens de koudste maand van het jaar onder de aandacht te brengen, ga ik bij Nederlanders langs om ze te laten zien hoe schimmel er precies uitziet en wat ze kunnen doen om het te verhelpen, want alleen Sinterklaas is blij met schimmel.”

Lees ook: 10 Tips voor het organiseren van je koelkast

Om consumenten hierin te helpen, introduceert HG tijdens de Stop Schimmelmaand in januari de Schimmelcheck: een online checklist met veelvoorkomende schimmelplekken in elke ruimte van het huis, aangevuld met praktische tips om schimmel te voorkomen. Mocht er toch schimmel ontstaan, dan biedt HG passende oplossingen met haar productportfolio, dat onder andere twee schimmelreinigers omvat: de schimmelreiniger en de schimmelreiniger schuimspray, die beter hecht en daardoor nog effectiever is. Onlangs werd daar een schimmelbeschermer aan toegevoegd, die schimmelvorming voorkomt.