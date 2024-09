Schooltv Letterliedjes: waarom schrijf je moeilijk maar zeg je moeiluk?

Laatst geüpdatet op september 10, 2024 by Redactie

Waarom klinkt een e soms als een u? En waarom zeg je handug maar schrijf je handig? Voor kinderen die net leren schrijven, kunnen zulke woorden best lastig zijn. Daarom lanceert Schooltv Letterliedjes: een reeks van 18 vrolijke animaties waarvan de eerste vijf nu online staan.



Elk liedje behandelt een specifieke klank, zoals woorden die eindigen op ig, ooi of lijk. Dit heten niet-klankzuivere woorden, omdat je ze anders schrijft dan uitspreekt. Om toch te onthouden hoe je deze woorden schrijft, kunnen leerkrachten van groep 3, 4 en 5 Letterliedjes inzetten. De liedjes bevatten handige ezelsbruggetjes en catchy refreintjes die in je hoofd blijven zitten, die ook handig zijn voor mensen die net Nederlands leren.



3FM dj Rob Janssen en zangeres Sarah Jane nemen de zang voor hun rekening. Rob is in Letterliedjes even geen Lamme Frans of Groenteman Gijs, maar een vrolijk figuurtje dat op een grappige manier vertelt hoe het zit, en die het zelf eigenlijk ook maar ingewikkeld vindt.



Rob: “Ik ben natuurlijk geen leerkracht, maar ik hou wel van een woordgrapje en ik vind humor erg belangrijk. Ik denk dat saaie regels veel beter blijven hangen als je ze verpakt in een leuke melodie en een grappige animatie.”

Bekijk de letterliedjes hier

De teksten van de liedjes zijn geschreven door Wietske Loebis, die al talloze liedteksten schreef voor onder andere theater en televisie. Met grappige voorbeelden en veel humor maakt zij de spellingsregels begrijpelijk. De teksten zijn op muziek gezet door componist, muzikant en theatermaker Thijs Borsten. Hij maakte van elke tekst een aanstekelijk, grappig en soms ontroerend lied.



Die animaties worden gemaakt door Dario van Vree. Want een liedje is leuk, maar de spellingsregels leren lukt nog beter als je de woorden ook in beeld ziet. De kleurrijke animaties bevatten de nodige humor, en zangers Sarah Jane en Rob komen regelmatig in beeld als de juf die met haar leerlingen op stap gaat of het grappige mannetje van de radio.



Bij elk Letterliedje hoort een educatieve quiz, waarmee de leerling kan oefenen met het schrijven van woorden. Ook zijn alle liedteksten afzonderlijk te downloaden als pdf. Alle Letterliedjes zijn gratis en zonder login te bekijken op Schooltv.nl. Elke maand komt er een nieuw liedje online.