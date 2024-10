Schoonheid of gekte? Dokter Frodo reageert

Laatst geüpdatet op oktober 14, 2024 by Redactie

Fillers die als haver-cappu’s over de toonbank vliegen. Schoonheid of gekte? Dokter Frodo geeft zijn mening! In een maakbare wereld waar duckface selfies de norm zijn en Instagram-filters ons met één tik op het scherm een nieuwe look geven, is het geen wonder dat de cosmetische branche in een razendsnel tempo groeit. Cosmetische klinieken schieten uit de grond en een spuitje hier en daar is bijna net zo gewoon geworden als het bestellen van een haver-cappu. Met een vervijfvoudiging van het aantal cosmetische klinieken in de afgelopen tien jaar en fillers die ook wel “lunch break tweakments” worden genoemd, lijkt het alsof we vergeten zijn hoe we ouderdom moeten omarmen. Zijn we aan het doorslaan of is dit de nieuwe norm? Dokter Frodo geeft zijn mening.

Dokter Frodo: “Dit moet stoppen.”

ZELFLIEFDE ALS BASIS VAN SCHOONHEID

Volgens Dokter Frodo is er niets mis met een beetje fine- tuning van ons uiterlijk, zolang het maar voortkomt uit een plek van zelfvertrouwen en eigenwaarde, en niet uit een gevoel van tekortkoming. Hij legt uit: “Vergeet even wat je op social media ziet. Je hoeft niet elk rimpeltje glad te strijken en elk lijntje te vullen. Uiteindelijk herken je jezelf niet meer. De beste cosmetisch artsen leggen de nadruk op je natuurlijke schoonheid in plaats van deze te verbergen. Met een holistische benadering helpt een team van specialisten je bij Kliniek Dokter Frodo om zelfacceptatie en zelfliefde te bevorderen, in plaats van te streven naar een onrealistisch schoonheidsideaal. Zoals de filosoof Jean Paul van Bendegem zo mooi zei: perfectie bestaat niet. En dat is precies wat ons perfect maakt.”

DOKTER FRODO’S HOLISTISCHE BENADERING: MOOI VAN BINNEN ÉN BUITEN

“Bij Kliniek Dokter Frodo geloven we in een holistische benadering. We kijken naar jou als geheel: jouw wensen, angsten en beweegredenen. Dus niet alleen naar de oppervlakte, maar naar de harmonie tussen fysiek, mentaal en emotioneel welzijn. We accentueren jouw unieke eigenschappen, zoals met een subtiele filler om je jukbeenderen te definiëren of wat botox om die fronsrimpel te verzachten. Het gaat erom dat je er fris en uitgerust uitziet en je ook zo voelt, zonder een compleet nieuw gezicht. De kunst van een natuurlijk resultaat zit in de nuance!”

PREVENTIEVE, SUBTIELE INGREPEN VOOR LANGDURIGE SCHOONHEID

“De kracht van preventieve zorg ligt deels in eigen handen. Ouder worden gebeurt ons allemaal. Dit kunnen we niet stoppen, maar regelmatige, kleine behandelingen kunnen op de lange termijn een groot verschil maken. Veel mensen denken dat cosmetische behandelingen en natuurlijke schoonheid elkaar uitsluiten, maar dat is niet waar. Een goede behandeling versterkt juist je natuurlijke uitstraling, net als een beetje mascara en een vleugje blush al wonderen kunnen doen, zonder je onherkenbaar te maken. Als een cosmetische behandeling je zelfvertrouwen boost en je gelukkiger maakt, is dat toch geweldig?”



“Echte schoonheid komt van binnenuit en perfectie bestaat niet, want iedereen is uniek. Gezonde voeding, genoeg slaap, regelmatig bewegen en stressmanagement doen wonderen voor je uitstraling. Soms laat de tijd toch zijn sporen na, en dat is waar ik – Dokter Frodo – in beeld kom. Mijn doel is niet om je te perfectioneren of om te toveren in iemand anders, maar om je te helpen de beste versie van jezelf te worden.”

– Dokter Frodo