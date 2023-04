Schoonmaken met een verschil: Death Cleaning

Laatst geüpdatet op april 17, 2023 by Redactie

Als de eerste zonnestralen door het raam schijnen, de vroege bloeiers te zien zijn en de kersenbomen in bloei staan, is het tijd voor de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak. Met de Zweedse opruimtrend “Death Cleaning” heb je de kunst van het organiseren van de dingen in het leven onder de knie.



De warme kleren liggen nog steeds in de kledingkast en valt alles eruit als je de deur van de berging opent? Overwin je zwakkere zelf en laat de ballast van de wintermaanden los. Lenteschoonmaak bevrijdt de ziel en geest.

Wat is Death Cleaning?

Death Cleaning is de opruimmethode die zich richt op de essentie terwijl je nog leeft en onnodige ballast verwijdert. De Zweedse term van de methodologie “Döstädning” is een neologisme van “sterven” en “reinheid”. Vooral de laatste voorjaarsschoonmaak in je gehuurde appartement moet deze methode volgen om uit te kijken naar een gezellig en minimalistisch leven binnen je eigen vier muren. En als de tijd daar is, zullen de nabestaanden minder werk hebben met hun nalatenschappen.



Toegegeven, Death Cleaning klinkt een beetje macaber. De ervaring leert dat er in het huishouden veel dingen ophopen die al jaren niet meer gebruikt worden: kleding die niet meer gedragen wordt, keukenkastjes met vijf verschillende serviessets of lades vol prullaria. Met de Death Cleaning methode van opruimen bepaal jij wat belangrijk voor je is en wat niet: de juiste manier is wanneer dingen waardevol voor je zijn, niet alleen nuttig om te bewaren voor de volgende generatie.

Stap voor stap

Een kijkje in onze kasten bewijst: hoe meer leefruimte, hoe meer je kunt verzamelen. Populaire kamers zijn kasten, kelders en zolders. Margareta Magnusson, die de “Death Cleaning” trend in Zweden in gang heeft gezet, is er zeker van: regelmatig uitmesten zou geen alledaagse gebeurtenis moeten zijn, maar een gewoonte die je kunt aanleren. De ervaring leert dat naarmate je ouder wordt, het moeilijker wordt om afstand te doen van dingen die je al jaren bij je hebt. Onze tip: begin er vroeg genoeg mee.



Bij Death Cleaning moet je niet vasthouden aan onbelangrijke dingen. Begin met opruimen met meubels. Vraag jezelf af of je deze tafel nog nodig hebt. Als je deze vraag met nee beantwoordt, kun je de tafel weggeven, verkopen of doneren. Dan is het tijd voor de kast, kelder en zolder. En herinneringen met emotionele waarde, zoals brieven, foto’s of reisherinneringen, gaan als laatste door. Bij de voorjaarsschoonmaak kun je ook een doos voor je kroost reserveren – vergeet deze niet te labelen.