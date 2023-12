Schrijf een kerstkaart aan een eenzame oudere

Laatst geüpdatet op december 8, 2023 by Redactie

Voor veel mensen zijn de feestdagen een periode van samenzijn. Een moment om stil te staan bij de mensen die hen dierbaar zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. Veel ouderen voelen zich namelijk eenzaam en hebben weinig contact tijdens de feestdagen. Juist dan kan een kerstkaart echt iets betekenen en wat warmte en aandacht brengen. Daarom organiseert het Nationaal Ouderenfonds de Grote Kerstkaartenactie, om ook dit jaar weer zoveel mogelijk ouderen een mooie kerstwens te bezorgen.

“Een kaart is net dat kleine beetje meer”

Het Nationaal Ouderenfonds roept iedereen op om op vrijdag 8 december de Dag van de Kerstkaart een kaartje met een warme kerstgroet voor een oudere te sturen. Alle kaarten die het Ouderenfonds ontvangt, worden door vrijwilligers gesorteerd en door de postbezorgers van PostNL bij zorgcentra in het hele land bezorgd. Aan de actie doen 1.200 basisscholen mee. De leerlingen ontvangen een gratis lespakket met kerstkaarten en lesmateriaal over eenzaamheid en hoe je een kaart moet schrijven en versturen. Vaak bezorgen de kinderen de kaarten ook zelf bij zorgcentra bij hen in de buurt.



Het is de negende keer dat het Ouderenfonds samen met het PostNL Bijzondere Momenten Fonds en Kidsweek de Grote Kerstkaartenactie organiseert. Vorig jaar werden er ruim 300.000 kaarten verstuurd. We hopen dit jaar nog meer ouderen een mooie kerstwens te bezorgen.

Doe mee in drie stappen:

1. Kies een mooie kaart uit of maak er zelf één of twee, of een heleboel.

2. Schrijf een warm berichtje voor een oudere. Deel jouw favoriete kerstliedje of stel een vraag. Wat is uw warmste herinnering aan de feestdagen en wat staat er dit jaar op het menu? Als je jouw naam en adres op de kaart vermeldt krijg je misschien wel een kaartje terug.

3. Plak een postzegel en stuur de kaart(en) vóór 15 december naar het Ouderenfonds: Het Nationaal Ouderenfonds, Postbus 115, 3800 AC Amersfoort.