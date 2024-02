Schrikkeldag: David Lloyd geeft drie sporttips voor meer ontspanning op deze dag

Laatst geüpdatet op februari 28, 2024 by Redactie

Eén keer in de vier jaar duurt het jaar een dagje langer. Dit jaar is het weer zover: op donderdag 29 februari 2024 is het een schrikkeldag. Het schrikkeljaar 2024 geeft ons een extra dag in onze kalender, en wat kun je beter doen met die extra tijd dan voor jezelf zorgen?

Maar eerst: wat is een schrikkeljaar en waar komt het vandaan?

De naam voor schrikkeljaar is afkomstig van het woord scricken. Dit is een Middeleeuws woord voor ‘springen’ of vertaald in het Engels ´leap day´. Het is een dag waarbij we met zijn allen even een sprongetje nemen om ervoor te zorgen dat ons kalenderjaar in de pas blijft lopen met de seizoenen. Het is in het leven geroepen omdat het jaar niet precies 365 dagen telt, maar ongeveer 365 en een kwart. Om dit te compenseren en ervoor te zorgen dat onze kalender over langere termijn gelijk blijft lopen met de seizoenen, wordt er ieder 4 jaar een dag toegevoegd. Dit is altijd op 29 februari.



Om ervoor te zorgen dat je in alle dagelijkse drukte lekker in je vel blijft zitten is het belangrijk om soms even de tijd te nemen voor jezelf. Met de volgende 3 sportles tips van David Lloyd Clubs om van deze extra dag een sportieve en gezonde dag te maken.

1. Mindfulness & Flow

Begin je dag goed met een workout in de ochtend, waarbij Mindfulness & Flow je een rustig begin van de dag kan bieden. Mindfulness en flow kan je in een staat van flow brengen, waarbij je volledig opgaat in de activiteit en je gedachten even helemaal kan loslaten. Ervaar hoe het kan zijn om volledig in het moment te leven en je zorgen en stress tijdelijk te vergeten op deze extra dag. Nog een fijne tip is om na je Mindfulness & Flow nog een moment te nemen om te mediteren. Reserveer na je training enkele minuten om te mediteren en dit hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, het kan zo eenvoudig zijn als je concentreren op je ademhaling. Neem hiervoor gedurende dag een momentje.

2. Zwemmen

Zwemmen: Zwemmen is een low-impact sport die een geweldige manier biedt om te ontspannen en stress te verminderen. Het rustgevende geluid van het water en de zachte, vloeiende bewegingen kunnen helpen om de geest te kalmeren en te ontspannen. Het geeft je ook even Me-time; zwemmen kan een activiteit zijn waarbij je alleen bent en je je kunt afsluiten van de buitenwereld. Dit kan een waardevolle gelegenheid zijn om tot rust te komen, je gedachten te ordenen en mentale rust te vinden.

3. Schrikkeldag Fitness Challenge

Daag jezelf of anderen uit om een specifieke fitness uitdaging aan te gaan als een leuke manier om die extra dag te benutten. Kies tijdens deze extra dag een oefening die je wilt verbeteren, zoals push-ups, squats, burpees, of zelfs een uitdagende yoga-houding. Stel vervolgens een doel vast, bijvoorbeeld het aantal herhalingen dat je in 29 minuten wilt bereiken. Dit getal kan gebaseerd zijn op je huidige fitnessniveau en een uitdagend maar haalbaar doel vormen.



Dus waar wacht je nog op? Gebruik je schrikkeldag dag om wat liever voor jezelf te zijn. Bij David Lloyd clubs weten ze precies hoe je moet ontspannen. Geniet van diverse sportlessen, fitnessfaciliteiten en luxueuze sauna om even helemaal tot rust te komen.