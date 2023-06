Seizoen twee van And just like that … debuteert op 22 juni op Max

Laatst geüpdatet op juni 19, 2023 by Redactie

Het tweede seizoen van elf afleveringen van de Max Original-serie And just like that…, van uitvoerend producent Michael Patrick King, debuteert met twee afleveringen op donderdag 22 juni op Max. De volgende negen afleveringen gaan wekelijks op donderdag in première.



Cast: Terugkerende vaste klanten zijn Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang en Alexa Swinton.



Credits: De serie is ontwikkeld en uitvoerend geproduceerd door Michael Patrick King, samen met uitvoerende producenten John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon. Schrijvers waren onder meer Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg en Elisa Zuritsky. Regisseurs waren onder meer Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young en Julie Rottenberg. De HBO-serie “Sex and the City” is bedacht door Darren Star en gebaseerd op het boek “Sex and the City” van Candace Bushnell.