Seksfouten die je misschien maakt (en hoe je ze kunt vermijden)

Er zijn dingen die we allemaal misschien wel over het hoofd zien in de slaapkamer. We zijn allemaal schuldig aan op zijn minst enkele, zo niet al deze seksuele faux pas op een of ander moment. Wat echter de sleutel is om het te overwinnen, is erkennen dat ze in de eerste plaats zelfs een probleem zijn. Als een van de onderstaande punten op jou van toepassing is, wat dacht je van een beetje introspectie en een beetje advies om je te helpen de opmerkzame minnaar te zijn die je partner verdient.

Fouten die je misschien in bed maakt

1. Je bent niet duidelijk

Als het op seks aankomt, raken we allemaal verstrikt in onze vooronderstellingen van wat we denken dat andere mensen van ons denken en verwachten. Dit kan zich uiten in onbedoelde gevolgen, zoals het resultaat van het niet vertellen van een nieuwe partner in wat voor soort ontmoeting we echt geïnteresseerd zijn, of het niet laten weten wat goed voelt in bed.

Duidelijke en open communicatie is de beste manier om misverstanden te voorkomen, zowel bij seks als in ons normale dagelijkse leven. Een gebrek aan communicatie is een van de grootste belemmeringen voor een bevredigende sensuele ervaring. Velen van ons zijn echter nog steeds niet helemaal duidelijk tegen onze partners, uit schaamte of de kwetsbaarheid die gepaard gaat met het uiten van wat we willen. Natuurlijk, je zou sommige mensen kunnen afzetten met je eerlijkheid, maar dat zijn toch niet de mensen die goed voor je zouden zijn.

Lees ook: Tips om initiatief te nemen in bed

2. Je neemt de controle niet over

Geen twee mensen zijn hetzelfde en de seksuele anatomie van iedereen is anders. Natuurlijk kent niemand je unieke seksuele reacties zoals jij, in termen van je persoonlijke plezier: druk, tempo en plaats. Je kunt er niet vanuit gaan dat je partner weet hoe je graag aangeraakt en geprikkeld wordt, dus controle nemen is nodig om je partner te laten weten hoe je aangeraakt en geplaagd moet worden.

3. Je verwacht dat je partner al het werk doet

Zie 2. Je orgasme is voor een groot deel je eigen verantwoordelijkheid. Je partner is er om je op weg te helpen, maar je climax is zeker niet helemaal op hem gericht. Neem de controle over je eigen plezier!

4. Je hebt geen zelfvertrouwen

Het is waar dat we allemaal vastlopen als het gaat om ons eigen lichaamsbeeld en ons seksuele zelfrespect. Soms wijzen we onze partners erop in een soort anticipatie om een ​​of andere klap voor ons eigen zelfbeeld te doven waarvan we denken dat die eraan komt. Doe dit niet.

Het uiten van deze hang-ups aan partners, met name in een tijd waarin je je sexy probeert te voelen, stelt het probleem in staat om jezelf af te leiden van hoe wenselijk je eigenlijk voor hen bent. Natuurlijk zou je partner niet met je in bed liggen tenzij hij je onweerstaanbaar sexy vindt zoals je bent, dus weet dat en geniet ervan!

5. Je bent niet vocaal

Een luid nagebootst orgasme doet denken aan een pornofilm met bijzonder slecht acteerwerk, maar volledig stil zijn tijdens het vrijen kan nog minder inspirerend zijn. Kreunen – misschien een kleine gil hier of daar – is een aanmoediging voor je partner dat hij doet wat je leuk vindt. Het zorgt er niet alleen voor dat hij je beter pleziert, maar het wind hem ook nog meer op!

6. Je geeft jezelf niet over aan het moment

Hoe we ook proberen, het is een hele opgave om elke afleiding van seks te elimineren. Of je nu gestrest bent over een huidig ​​werkproject of zou willen dat de buurman zou stoppen met boren, echt genieten van de seks die je hebt, betekent dat je je moet concentreren op de seks die je hebt.

Natuurlijk kun je je brein niet uitschakelen, Maar je kunt proberen het om te leiden. Denk in plaats daarvan aan alle sensaties die je op je lichaam voelt. Als je dit doet, blijf je mentaal aanwezig en gefocust op de stimulatie die om je heen gebeurt.

7. Je denkt dat er een ‘juiste manier’ is om seks te hebben

Als het gaat om seks en plezier, is er geen gedefinieerde opeenvolging van gebeurtenissen – of zelfs praktijken – die het idee van ‘goede seks’ voor iedereen hetzelfde maken. In plaats van veel energie te besteden aan het vinden van de ‘juiste manier’ om seks te hebben, concentreer je je op de kwaliteiten van verbinding en aanraking die gepaard gaan met intiem zijn. Geef de prioriteit aan nabijheid, wat ons bij ons volgende punt brengt:

Lees ook: Waarom slechte seks erger is dan helemaal geen seks

8. Je denkt dat een orgasme het doel is

Als het bereiken van een orgasme het hele punt van vrijen zou zijn, dan zou te snel klaarkomen je inderdaad heel bedreven in seks maken! Een orgasme hebben is slechts een onderdeel van het hele genotsproces. Zorg ervoor dat je in je seksuele ervaring ruimte maakt voor alle andere geneugten die het biedt, zoals het plezier dat je kunt beleven aan het voorspel en het opbouwen van een diepe band met een partner.