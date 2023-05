Seksueel actieve vrouwen worden niet strenger beoordeeld dan mannen

Laatst geüpdatet op mei 30, 2023 by Redactie

Misschien heb je ook het idee omarmd dat mannen die meerdere seksuele partners hebben echt worden vereerd, terwijl vrouwen die hetzelfde gedrag vertonen, worden geminacht – de vermeende seksuele dubbele standaard. Uit een recent onderzoek blijkt echter dat dit idee in feite een misvatting is.



“We moeten de aanwezigheid van de gebruikelijke dubbele standaard die aan vrouwen wordt opgelegd, nog ontdekken”, stelt Leif Edward Ottesen Kennair, een gewaardeerde professor aan de afdeling Psychologie van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU).



Omgekeerd worden mannen iets harder beoordeeld dan vrouwen met betrekking tot korte seksuele ontmoetingen. Ondanks bewijs van het tegendeel blijft de mythe hardnekkig bestaan, en een aanzienlijk aantal individuen blijft vasthouden aan deze overtuiging.

Dubbele standaarden zijn een mythe

Mensen geloven algemeen dat vrouwen meer maatschappelijke controle ervaren dan mannen. Onze bevindingen zijn echter in tegenspraak met deze overtuiging toen we individuen ondervroegen over hun perceptie van seksueel gedrag bij vrouwen en mannen. Interessant genoeg hebben mensen de neiging om zelf meer liberale opvattingen te hebben dan ze denken dat de samenleving heeft”, legt Mons Bendixen, een andere gewaardeerde professor aan dezelfde afdeling, uit.



“Veel van het eerdere onderzoek heeft zich waarschijnlijk geconcentreerd op langetermijnrelaties in plaats van kortdurende seksuele ontmoetingen. Deze selectieve focus heeft mogelijk bijgedragen aan de voortzetting van de mythe. Maar zelfs bij het onderzoeken van kortetermijnontmoetingen hebben we geen enkele indicaties van met twee maten meten ontdekt”, vult Kennair aan.



Seksuele dubbele standaarden, hoewel een blijvend en aantrekkelijk onderdeel van de volkspsychologie, hebben weinig basis in de realiteit.



De NTNU-professoren werkten samen met twee gewaardeerde internationale onderzoekers: Andrew G. Thomas, hoofddocent aan de Universiteit van Swansea, en David M. Buss van de Universiteit van Texas in Austin.



“Dit onderzoek versterkt de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat aangeeft dat seksuele dubbele standaarden, hoewel een boeiend aspect van populaire overtuigingen, geen substantiële basis hebben in de realiteit”, merkt Thomas op.

Jaloezie, ontrouw, controle – en ook masturbatie

De onderzoeksgroep voerde een onderzoek uit naar hoe heteroseksuele Noorse vrouwen en mannen potentiële partners beoordelen door rekening te houden met hun seksuele geschiedenis. In afwijking van eerdere studies werd de deelnemers specifiek gevraagd om deze individuen te evalueren als potentiële partners voor hun mannelijke en vrouwelijke vrienden.



De deelnemers kregen informatie over het aantal eerdere seksuele partners van de potentiële partners, evenals hun geschiedenis van jaloezie, ontrouw, controlerend gedrag en masturbatie. Bij het onderzoek waren meer dan 900 personen betrokken die deelnamen aan het onderzoek.



De deelnemers kregen de taak om namens hun vrienden de potentiële partners te beoordelen en aan te geven in welk niveau ze elke potentiële partner zouden aanbevelen.



De studie was gebaseerd op de basis van de theorie van seksuele strategieën, die de verschillen verheldert in hoe mannen en vrouwen paringsstrategieën op korte en lange termijn benaderen. De onderzoeksresultaten ondersteunen ondubbelzinnig de bevindingen die uit deze theorie zijn afgeleid.

Mannen oordeelden strenger voor one night stands

Kennair vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek als volgt samen: “We hebben geen bewijs gevonden voor een dubbele standaard in langdurige relaties. Als het echter om kortetermijnrelaties gaat, worden mannen onderworpen aan strengere oordelen, wat wijst op een omgekeerde dubbele standaard. “



“Beide geslachten worden strenger gecontroleerd met betrekking tot duurzame partnerschappen in vergelijking met informele ontmoetingen. Deze onthulling is van groot belang”, merkt Bendixen op.



De voorwaarden voor het aangaan van langdurige relaties overtreffen die voor kortetermijnrelaties. Mannen worden geconfronteerd met het zwaarste oordeel in de context van kortetermijnpartnerschappen.



Veel mensen zullen deze ontdekking waarschijnlijk afwijzen, omdat algemeen wordt aangenomen dat het een bijna absolute waarheid is dat vrouwen die zich bezighouden met seksuele verkenningen zwaarder worden beoordeeld dan mannen. De prevalentie van dit geloof maakt het echter niet nauwkeuriger.



De kritiek op personen die meerdere seksuele relaties hebben, is niet bijzonder sterk. Hoewel er een lichte sociale afkeuring kan zijn, is het niveau van kritiek relatief gelijk tussen de geslachten.

Waarom zouden mannen vrouwen beoordelen?

De professoren waren niet bepaald verrast door de uitkomsten.



“Waarom zouden mannen vrouwen beoordelen die de wens uiten om seksuele activiteiten met hen aan te gaan?” vroeg Kennair.



De hoogleraren zijn ook niet verbaasd over de mogelijkheid dat onder specifieke omstandigheden het tegenovergestelde waar kan zijn.



Het fenomeen dat vrouwen mannen beoordelen, houdt waarschijnlijk verband met het feit dat vrouwen over het algemeen meer scepsis vertonen ten aanzien van specifieke vormen van seksuele bevrediging in vergelijking met mannen.



Daarom vertonen vrouwen de neiging iets meer scepsis te tonen dan mannen als het gaat om een potentiële kortetermijnpartner voor een vriend die in het verleden talloze seksuele relaties heeft gehad of zeer seksueel actief is.

Mannen houden van vrouwen die masturberen

Wat betreft zelfstimulatie is de algemene bevolking geneigd nog minder oordelend te zijn dan over het hebben van meerdere partners. Met name vrouwen die aan masturbatie doen, worden eigenlijk minder negatief beoordeeld dan mannen, vooral in de context van kortdurende relaties.



“Mannen vinden het sexy als vrouwen masturberen”, zegt Kennair.



Dit gebrek aan verrassing wordt ondersteund door onderzoek, dat bevestigt wat al duidelijk is. Over het algemeen zijn er zeer weinig aanwijzingen dat veel mensen zich zorgen maken of anderen al dan niet aan masturbatie doen. De overgrote meerderheid vindt het volkomen acceptabel.



“In tegenstelling tot het veroordelen van masturbatie door vrouwen, bleken mannen het zeer te accepteren, vooral in kortetermijnsituaties. Dit komt precies overeen met wat we zouden verwachten volgens de evolutietheorie, die suggereert dat mannen geïnteresseerd zouden zijn in signalen die duiden op seksuele beschikbaarheid”, legt Thomas uit.



Niet elk gedrag is echter acceptabel.

Vreemdgaan en controlerend gedrag zijn niet OK

“Potentiële partners met een verleden dat wordt gekenmerkt door ontrouw, jaloezie en controlerend gedrag worden als zeer negatief ervaren voor beide geslachten. Dit geldt voor zowel mannelijke als vrouwelijke partners”, bevestigt Bendixen.



Zich overgeven aan een neiging tot ontrouw of iemands partner voortdurend beschuldigen van ontrouw, brengt het risico met zich mee dat iemands reputatie wordt aangetast en de toekomstperspectieven worden beperkt.



“Dit perspectief strekt zich uit tot zowel kortdurende als langdurige seksuele relaties, met name met betrekking tot hoe deelnemers iemands geschiktheid beoordelen voor een langdurig seksueel partnerschap”, legt Bendixen uit.



Dit gedrag wordt vooral significant wanneer individuen overwegen of het de moeite waard is om de relatie na een korte ontmoeting te verlengen. Mensen verlangen over het algemeen niet naar dergelijke partners, noch voor zichzelf, noch voor degenen die ze kennen.



“Wanneer individuen potentiële partners evalueren voor langdurige relaties, wordt een geschiedenis van bedrog en controlerend gedrag problematischer, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun vrienden”, legt Kennair uit.

Religie, walging en je eigen openheid

De onderzoeksgroep onderzocht ook andere factoren zoals religiositeit, de neiging om seksuele walging te ervaren en de persoonlijke neiging van individuen om korte seksuele relaties aan te gaan.



“Deze factoren houden verband met de neiging van deelnemers om hun vrienden aan te bevelen om seksuele relaties aan te gaan met partners met een significante seksuele geschiedenis”, legt Kennair uit.



Om preciezer te zijn, individuen die een lagere mate van religiositeit vertonen, zijn minder verontrust door het vooruitzicht dat anderen in de buurt seksuele activiteiten ontplooien, en een meer toegeeflijke houding hebben ten opzichte van losse seks, zijn meer geneigd hun vrienden aan te bevelen om seksuele relaties aan te gaan met individuen die een geschiedenis van meerdere partners, veelvuldig masturberen of controlerend en ontrouw gedrag vertonen.



“Van de individuele factoren die werden onderzocht, was de openheid voor korte seksuele ontmoetingen de enige factor die een grotere invloed had op aanbevelingen voor vrouwelijke vrienden in vergelijking met mannelijke vrienden”, merkt Bendixen op.



In eenvoudiger bewoordingen, als je persoonlijk meer geneigd bent tot seksuele ontmoetingen op korte termijn, is de kans groter dat je een gelijkgestemde persoon voorstelt als potentiële partner voor een vriendin.

Bevindingen zijn van toepassing op mensen in het Westen en mensen die we niet kennen

Twee belangrijke punten moeten hier worden benadrukt. Ten eerste zijn onze normen en controle doorgaans hoger als het gaat om familie en naaste familieleden in vergelijking met vreemden. We willen dat ze buitengewoon geschikte partners hebben, en deze neiging wordt beïnvloed door zowel biologische als culturele factoren.



“Maar we zijn niet nauw verwant aan de overgrote meerderheid van de mensen”, zegt Kennair.



Het is cruciaal om te erkennen dat deze bevindingen specifiek betrekking hebben op de westerse context, met name Europa en Noord-Amerika. De onderzoekers hebben geen kennis over hoe deze kwesties worden waargenomen in andere delen van de wereld, waar religieuze en culturele factoren de resultaten aanzienlijk kunnen beïnvloeden of mogelijk tot andere resultaten kunnen leiden.



“Deze studie vertegenwoordigt de eerste verkenning van seksuele dubbele standaarden in de Noorse samenleving, en het is belangrijk op te merken dat de resultaten niet worden beïnvloed door de steekproef. De afwezigheid van seksuele dubbele standaarden lijkt een terugkerend patroon te zijn in elke cultuur die we hebben onderzocht, ” merkt Tomas op.