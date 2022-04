Selfies geven een vertekend beeld als je aan plastische chirurgie denkt

Als je net als veel mensen bent, kan een onflatteuze weergave op een smartphone “selfie” je doen nadenken over neuscorrectie of andere cosmetische chirurgische ingrepen. Maar die smartphone-opname geeft je niet het ware beeld, aangezien selfies meetbare vervormingen introduceren in de grootte en perceptie van gelaatstrekken, meldt een onderzoek van de American Society of Plastisch Chirurgen (ASPS).

In het bijzonder lijkt de neus langer en breder dan bij selfies, vergeleken met standaard klinische foto’s, volgens het rapport van ASPS-lid Chirurg Bardia Amirlak, MD, en collega’s van UT Southwestern Medical Center, Dallas. “Met de toenemende populariteit van smartphonefoto’s aan de voorzijde, maken deze gegevens een nauwkeuriger gesprek tussen de chirurg en de patiënt mogelijk”, schrijven de onderzoekers.

Camera-afstand en brandpuntsafstand dragen bij aan gezichtsvervormingen bij selfies

Selfies en sociale media hebben bijgedragen aan een toename van de belangstelling voor procedures voor cosmetische plastische chirurgie. “Er is een bekend verband tussen de toename van selfie-foto’s en een toename van neuscorrectieverzoeken, vooral bij jongere patiënten”, schrijven Dr. Amirlak en co-auteurs. Neuscorrectie (neuscorrectie) is volgens ASPS-statistieken de meest voorkomende cosmetische ingreep, met meer dan 352.000 ingrepen die in 2020 zijn uitgevoerd.

De nieuwe studie evalueerde hoe selfies het uiterlijk van gelaatstrekken beïnvloeden. Dertig vrijwilligers zaten voor een serie van drie standaardfoto’s. Er zijn twee foto’s gemaakt met een naar voren gerichte smartphonecamera op een afstand van 12 en 18 inch – wat de effecten benadert van het nemen van een selfie met gebogen elleboog (12 inch) of op armlengte met gebogen pols (18 inch).

De derde foto is genomen met een digitale spiegelreflexcamera op een afstand van anderhalve meter. Dergelijke gestandaardiseerde klinische foto’s zijn een belangrijk onderdeel van de discussie over doelen en verwachte resultaten tussen patiënten en plastisch chirurgen. Alle foto’s zijn genomen op dezelfde zitplaats, onder standaard lichtomstandigheden.

De onderzoekers vergeleken de metingen van gezichtsoriëntatiepunten (neus, lip, kin en gezichtsbreedte) tussen de drie foto’s, met als doel vervormingen te beoordelen die door gesimuleerde selfies werden veroorzaakt. De patiënten vulden ook een vragenlijst in die hun tevredenheid met hun uiterlijk op de 12-inch selfies en klinische foto’s beoordeelde.

De resultaten toonden significante vervormingen op de naar voren gerichte smartphonefoto’s. Gemiddeld leek de neus 6,4% langer op 12-inch selfies en 4,3% langer op 18-inch selfies, vergeleken met de standaard klinische foto’s.

Er was ook een afname van 12% in de lengte van de kin op 12-inch selfies, wat leidde tot een aanzienlijke toename van 17% in de verhouding tussen neus en kinlengte. Selfies zorgden er ook voor dat de basis van de neus breder leek in verhouding tot de breedte van het gezicht.

De selfie-geïnduceerde vervormingen werden weerspiegeld door patiëntenbeoordelingen van hun gezichtsuiterlijk. In overeenstemming met de klinische ervaring van de auteurs waren de gemeten vervormingen ook duidelijk zichtbaar wanneer de drie foto’s naast elkaar werden bekeken.

“Naarmate de populariteit van selfie-fotografie toeneemt, is het cruciaal om te begrijpen hoe ze gelaatstrekken vervormen en hoe patiënten ze gebruiken om te communiceren”, concluderen de onderzoekers. “Bovendien bieden onze bevindingen gegevens voor fabrikanten om de maatschappelijke impact van smartphonecamera’s te verbeteren.”

Dr. Amirlak maakt zich zorgen dat gezichtsvervormingen op selfies en de invloed van sociale media de geestelijke gezondheid kunnen beïnvloeden, vooral in een tijd van stijgende zelfmoordcijfers en depressies onder tieners. “Onze studie ondersteunt verder de bezorgdheid dat selfies een negatieve invloed kunnen hebben op het gepercipieerde gelaatsuitdrukking”, merkt hij op. “We moeten het bewustzijn vergroten van hoe valse percepties op selfies van invloed kunnen zijn op neuscorrectieverzoeken, percepties van zelfbeeld en daaropvolgende depressie en angst.”