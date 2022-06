‘Selling Sunset’ met twee seizoenen verlengd

Maak je klaar voor meer fantastische vastgoed- en droomhuisrenovaties op Netflix! De voor een Emmy genomineerde docusoap Selling Sunset is met nog twee seizoenen verlengd en de productie zal later deze zomer beginnen. Maar fans hoeven niet lang te wachten – de markt staat de rest van het jaar vol met aanbiedingen voor nieuwe en terugkerende favorieten.

Selling Sunset verlengd voor seizoen 6 en 7, productie start deze zomer

Synopsis: Selling Sunset speelt zich af in de wereld van LA’s high-end onroerend goed en volgt de meest succesvolle vrouwelijke makelaars van de stad die allemaal onder hetzelfde dak werken bij The Oppenheim Group, het nummer 1 bureau in de Hollywood Hills en de Sunset Strip. Ze werken hard en spelen harder, terwijl ze concurreren met de moordende LA-markt… en met elkaar.

How To Build a Sex Room gaat in première op 8 juli *trailerdebuut

How To Build a Sex Room. Episode 103 of How To Build a Sex Room. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Synopsis: Koppels die op zoek zijn naar meer pit in de slaapkamer huren luxe interieurontwerper Melanie Rose in om stijlvolle ruimtes te creëren waar ze elke fantasie kunnen uitvoeren die ze willen. Je hebt keukenrenovaties gezien, je hebt badkamertransformaties gezien, maar je hebt nog nooit zoiets gezien!



Formaat: 8 afleveringen van 40 minuten

Trailer: Bekijk HIER

Dream Home Makeover Seizoen 3 gaat in première op 27 juli *eerder aangekondigd

Synopsis: Syd en Shea McGee van Studio McGee zijn terug voor een derde seizoen van Dream Home Makeover, waarmee ze Shea’s adembenemende interieurdesign naar een breed scala van uiteenlopende klanten uit het hele land brengen. Van een overweldigend landgoed van miljoenen dollars in Zuid-Californië tot een grondige renovatie van een eengezinswoning verwoest door een brand in Salt Lake City, elke aflevering laat Shea zien dat ze obsessiewaardige interieurs levert die schoonheid, gemak en efficiëntie in het leven brengen van haar klanten. Onderweg nodigen Shea en Syd kijkers uit in hun leven terwijl ze dochters Wren, Ivy en nieuwe baby Margot opvoeden.



Formaat: 6 afleveringen van 30 minuten

Instant Dream Home gaat in première op 10 augustus

Synopsis: Instant Dream Home, gehost door Danielle Brooks, is deels een huisrenovatieshow en deels een overvalfilm! Een groep gezinnen staat voor de verrassing van hun leven, met hun huizen die op het punt staan ​​volledig te worden getransformeerd en radicaal verbeterd van ho-hum tot OMG… in slechts één dag!



Talent: Danielle Brooks (gastheer & teamleider), Adair Curtis (interieurontwerp), Erik Curtis (timmerman), Nick Cutsumpas (exterieurontwerp) en Paige Mobley (speciale projecten)

Formaat: 8 afleveringen van 45 minuten

Selling The OC gaat in première op 24 augustus

Synopsis: Een nieuwe reeks makelaars strijdt tegen elkaar om zich te vestigen in het tweede kantoor van The Oppenheim Group aan de kust van Orange County. Zal de druk te groot blijken voor deze agenten?



Talent: Jason en Brett Oppenheim, Alex Hall, Alexandra Jarvis, Alexandra Rose, Austin Victoria, Brandi Marshall, Gio Helou, Kayla Cardona, Lauren Brito, Polly Brindle, Sean Palmieri en Tyler Stanaland.

Formaat: Unscripted Series (8 afleveringen van 30 minuten)

Lees ook: 5 tips van de ‘Selling Sunset’-cast voor het kopen van een huis

Designing Miami gaat in première op 21 september

Synopsis: De twee populairste ontwerpers van Miami zijn niet alleen concurrenten, ze zijn ook man en vrouw. Eilyn en Ray Jimenez maken Zuid-Florida één huis tegelijk chiquer – zij met een minimalistische esthetiek en hij met een meer maximalistische benadering. Jongleren met de behoeften van hun diepgewortelde klanten, hun personeel van jonge ontwerpers, hun hechte families (waarvan sommigen ook aannemers zijn) en hun relatie met elkaar is niet eenvoudig, maar dit getalenteerde, stijlvolle duo slaagt erin om het voor elkaar te krijgen terwijl je altijd een gezond gevoel voor humor behoudt.



Talent: Ray & Eilyn Jimenez

Formaat: Unscripted Series (8 afleveringen van 40 minuten)

Buying Beverly Hills gaat dit najaar in première

Synopsis: Buying Beverly Hills is een nieuwe vastgoedzaak die de agenten en klanten volgt binnen Mauricio Umansky’s The Agency in Beverly Hills, Californië. Mauricio, zijn dochters Farrah en Alexia, en de getalenteerde groep makelaars belichten de high-stakes wereld van luxe onroerend goed in Los Angeles.



Talent: Mauricio Umansky, Farrah Bretagne, Alexia Umansky, Santiago Arana, Ben Belack, Joey Ben-Zvi, Jon Grauman, Brandon Graves, Allie Lutz Rosenberger, Melissa Platt, Sonika Vaid



Formaat: 8 x 40 min afleveringen

Buy My House gaat dit najaar in première

Synopsis: Huiseigenaren uit heel Amerika komen hun eigendommen ter plaatse verkopen aan een van de vier vastgoedmagnaten, waaronder Redfin CEO Glenn Kelman, Corcoran Group CEO Pamela Liebman, NFL Linebacker Brandon Copeland en vastgoedbeleggingsmagnaat Danisha Wrighster. Ongelooflijke en unieke huizen liggen voor het grijpen als de eigenaren oprechte achtergrondverhalen delen en hartverscheurende onderhandelingen aangaan met de tycoons.



Talent: Gastheer: Nina Parker, Vastgoedbeleggers: Glenn Kelman, Pamela Liebman, Brandon Copeland en Danisha Wrighster

Formaat: Unscripted Series (6 afleveringen van 30 minuten)