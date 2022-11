Sensuele lingerie om jezelf of je partner mee te verrassen

Laatst geüpdatet op november 24, 2022 by Redactie

Een sexy lingerie setje aanschaffen om je partner mee te verrassen? Zeker als je al langer bij elkaar bent kan het een leuk gebaar zijn naar de ander toe. Of wellicht wil je jezelf verwennen met een mooie body en je sensueel en vrouwelijk voelen. Ontdek wat mooie lingerie met je zelfvertrouwen kan doen en kies een setje die bij jouw figuur, huidskleur en persoonlijke smaak past. Heb je geen idee waar je moet beginnen? Laat je dan persoonlijk adviseren over welke lingerie het beste bij je past.

Doorschijnende body´s, open strings en kanten catsuits

Als je op zoek bent naar lingerie dan kun je kiezen uit verschillende modellen, kleuren en materialen. Afhankelijk van wat je smaak is maak je een keuze uit de vele body´s, kimono´s, korsetten en driedelige lingeriesetjes. Wellicht ben je gewoon op zoek naar een bh met wat extra push up in sensueel rood of verleidelijk zwart. Indien je voor een gewaagde look wilt gaan, kies dan voor een open string of een doorschijnende catsuit. Liever wat meer bedekt zodat de fantasie van je partner helemaal op hol slaat? Dan is een kimono met kanten afwerkingen of een wetlook catsuit aan te raden. Body´s zijn er onder andere in het kant, in een flexibele netstof en in satijn. Deze kun je zowel in de slaapkamer dragen maar ook in combinatie met andere kleding voor tijdens het uitgaan of voor naar een feestje.

Lingerie met thema

Indien je helemaal uit wilt pakken of gewoon eens een keer wat anders wilt proberen, ga dan voor een lingerie setje met een thema. Kies voor een sexy serveerster outfit, een spannende catsuit of een verleidelijke babydoll set en verras je partner. Zo kan sexy thema lingerie zomaar aanleiding zijn voor een spannende avond inclusief rollenspel. Wedden dat jullie samen een leuke tijd zullen hebben?

Lingerie voor tijdens de huwelijksnacht of zelf samenstellen

Wat dacht je van een romantische en elegante witte bh set voor de huwelijksnacht? Daarnaast is het ook mogelijk om lingerie zelf samen te stellen zoals bijvoorbeeld een kanten paarse string gecombineerd met een zwarte satijnen bustierset. Maak je lingerieset helemaal af met een paar doorschijnende zwarte kousen of een jarretel panty. Van slanke dames tot aan plus size vrouwen, voor iedereen en iedere situatie is er een passend lingerie setje om je helemaal onweerstaanbaar in te voelen.