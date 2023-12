Servies bedrukken zorgt voor herkenning bij je klanten

Laatst geüpdatet op december 1, 2023 by Redactie

Voor een bedrijf is de marketing een van de belangrijkste facetten. Of je nu een restaurant hebt of een winkel, je moet altijd werken aan een marketingstrategie. Jouw bedrijf moet herkenbaar zijn voor klanten, anders weten ze je niet te vinden. En het maakt niet uit in welke branche je zit, je moet altijd klanten aantrekken. Er zijn veel manieren om je bedrijf goed neer te zetten. Je kunt bijvoorbeeld jouw logo of bedrijfsnaam laten drukken op je servies. Als jouw klanten hier dan uit drinken, zorgt dat voor een stukje extra herkenning. Klanten onthouden makkelijker jouw naam of logo, waardoor ze het de volgende keer sneller herkennen of aan je denken.

Zorg voor herkenning van jouw merk dankzij bedrukt servies

Als je een herkenning voor jouw merk wilt creëren, kun je jouw servies bedrukken. Druk bijvoorbeeld het logo van je bedrijf op het servies of je hele bedrijfsnaam. Iedere keer als een klant hieruit drinkt, bijvoorbeeld in je restaurant of in de winkel, wordt hij of zij geconfronteerd met jouw logo of bedrijfsnaam. Je blijft op deze manier hangen en de volgende keer als zij jouw naam zien, komt er een soort herinnering. Er ontstaat een soort vertrouwensband en ze zullen daarom sneller aan jou denken als ze op zoek zijn naar iets in jouw branche. Daarnaast kun je met bedrukt servies echt een professionele indruk maken, omdat je er moeite in hebt gestopt.

Benut een marketingkans zonder mega budgetten

Onder marketing kun je veel scharen, en je kop en schotel bedrukken is een van die manieren. Dit is een relatief kleine aanpassing, maar heeft uiteindelijk wel een groot resultaat. En dat allemaal zonder mega budgetten, wat andere marketing strategieën wel vereisen. Jouw klanten worden namelijk iedere keer geconfronteerd met jouw logo als ze uit je kopje drinken en dit zorgt uiteindelijk voor mond tot mond reclame. Je blijft hangen bij klanten en daarom gaan ze over je praten. Een betere marketing is er niet. Je kunt namelijk nog zoveel geld in je marketing stoppen, maar mond tot mond reclame werkt het allerbest en hoeft niet eens zoveel te kosten. Je moet klanten alleen een betere klantbeleving gunnen. Pak het daarom leuk aan en je kunt zelfs themagericht gaan werken, door met speciale feestdagen een ander servies te serveren. Maak het leuk!

Richt je op duurzaam servies nu wegwerpbekers niet meer op kantoor mogen

Op kantoren mag je geen gebruik meer maken van wegwerpbekers, omdat dat een slechte invloed heeft op het milieu. We moeten proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dat zie je her en der al terugkomen in de retail, bijvoorbeeld door extra toeslag op plastic en statiegeld op kleine flesjes. Duurzaam servies is dus gewenst en het leuke hiervan is dat je het kunt laten bedrukken met jouw logo en/of bedrijfsnaam. Daarnaast is het nooit verkeerd als bedrijven zich inzetten voor een beter milieu. Ze zijn hiermee een voorbeeld en het zet aan tot nog meer verduurzaming.