Shake up your Dry January met de verrassende recepten van Double Dutch

Januari voelt soms wat grijs, maar met de verrassende alcoholvrije recepten van Double Dutch geef je je maand een sprankelende upgrade! Double Dutch mixers zijn de geheime sleutel tot heerlijke mocktails die je humeur meteen een boost geven. Of je nu gaat voor klassiek of experimenteel, met smaken zoals granaatappel & basilicum of cranberry & gember zit je altijd goed. Klaar om je bartender-skills te showen? Wie zegt dat alcoholvrije alternatieven saai zijn? Double Dutch bewijst het tegendeel met hun verrassende recepten en unieke mixers die elke smaakpapil weten te prikkelen. Denk aan combinaties zoals granaatappel & basilicum of cranberry & gember, het perfecte geheim voor mocktails die nét dat beetje extra hebben. Of je nu gaat voor een fruitige twist of een kruidige kick, met Double Dutch zet je altijd iets bijzonders op tafel. Dry January? Meer Try January, toch?

1. Signature Serve

Deze mocktail met Double Dutch Soda Water en alcoholvrije vermout is perfect voor elk moment waarop je zin hebt in een verfijnde en verfrissende dorstlesser. Met een schijfje sinaasappel voor een finishing touch geniet je van pure smaak, helemaal zonder alcohol.

Ingrediënten

25ml alcoholvrije vermout

175ml Double Dutch Soda Water

Garnituur naar smaak: schijfje sinaasappel

Hoe maak je het?

Maak deze mocktail door Double Dutch Soda Water en vermout bij elkaar te gieten in een highballglas. Vul het glas daarna met ijsblokjes en garneer met een schijfje sinaasappel. Dit drankje is eenvoudig, stijlvol en vol smaak, de ideale keuze voor elke gelegenheid.

2. Tea & T

Breng smaak en warmte samen met deze unieke mocktail, waarin de botanische toetsen van de alcoholvrije vermout blendt met de zachte tonen van rooibos thee en het pittige karakter van Double Dutch Ginger Ale.

Ingrediënten

25ml alcoholvrije vermout

20ml rooibos thee (koud gezet)

150ml Double Dutch Ginger Ale

Garnituur naar smaak: sinaasappelschil en steranijs

Hoe maak je het?

Bouw de mocktail in een highballglas door de vermout en rooibos thee toe te voegen. Voeg ijsblokjes toe en top af met Double Dutch Ginger Ale. Garneer met een stukje sinaasappelschil en een steranijs voor een extra smaakdimensie.



Tip: Laat de rooibos 12 uur trekken in de koelkast voor extra smaak.

3. Rooting For You

Dit kleurrijk drankje combineert de aardse tonen van bietensap met de frisheid van Double Dutch Pomegranate & Basil, terwijl een vleugje vanille of gember en citroen voor een heerlijke balans zorgen. Een takje basilicum maakt het af, cheers to paradise!

Ingrediënten

50ml alcoholvrije gin

50ml verse bietensap

10ml vanillesiroop of gembersiroop

20ml citroensap

100ml Double Dutch Pomegranate & Basil

Garnituur naar smaak: takje basilicum

Hoe maak je het?

Voeg de alcoholvrije gin, verse bietensap, vanillesiroop (of gembersiroop) en citroensap toe aan een shaker. Vul de shaker met ijs en shake krachtig totdat het mengsel goed gekoeld is. Zeef het mengsel in een coppaglas en top af met 100 ml Double Dutch Pomegranate & Basil voor een verfrissende sprankeling. Garneer met een takje basilicum en serveer direct.

4. Barbara’s Rhubarb Bar

Laat je verleiden door deze heerlijke mocktail, waarin de zoetzure tonen van rabarber samenkomen met de frisheid van appelsap en de pittige sprankeling van Double Dutch Cranberry & Ginger.

Ingrediënten

50ml alcoholvrije rabarber gin

25ml troebel appelsap

150ml Double Dutch Cranberry & Ginger

Garnituur naar smaak: schijfje appel en tijm

Hoe maak je het?

Vul het collinsglas met ijsblokjes en voeg daarna de alcoholvrije rabarbergin en het troebele appelsap toe. Vul het geheel aan met Double Dutch Cranberry & Ginger voor een verfrissende sprankeling. Roer voorzichtig en serveer direct. Voeg een schijfje appel en tijm toe naar smaak.

5. My Darling Clementine

Deze mocktail is de perfecte balans tussen zoet en zuur, met een heerlijke citruskick van clementine en een subtiele kruidigheid van sinaasappelbitters. Combineer de frisse tonen van alcoholvrije gin en vermout met de sprankeling van Double Dutch Indian Tonic Water, en je hebt een verfrissende mocktail die elke gelegenheid speciaal maakt.

Ingrediënten

50ml alcoholvrije gin

25ml alcoholvrije vermout

2 druppels sinaasappelbitters

Sap van een halve clementine

175ml Double Dutch Indian Tonic Water

Garnituur naar smaak: schijfje clementine of olijf

Hoe maak je het?

Vul een highballglas met ijsblokjes en voeg de alcoholvrije gin, vermout, sinaasappelbitters en het verse sap van de clementine toe. Roer goed door en top af met de sprankelende Double Dutch Indian Tonic Water. Garneer met een schijfje clementine voor een frisse flair, en voeg eventueel een olijf toe voor een speelse twist.

Cool, cooler, coolest! Dit zijn de coolste mocktailtrends van 2025

In 2025 wordt de mocktailscene gedomineerd door innovatie en creativiteit. Drie trends springen eruit:

1. Out of the box

Smaakprofielen zoals pomegranate & basil, bietensap en rooibos thee vormen de nieuwe basis voor mocktails. Deze verrassende mengsels bieden een rijke en complexe ervaring die verder gaat dan de traditionele zoetige drankjes.

2. Mixers, mixers, mixers

Double Dutch mixers, zoals Ginger Beer en Indian Tonic Water, zorgen voor de perfecte balans van frisheid en bruis. Ze tillen mocktails naar een hoger niveau, met een verfrissende en energieke twist.

3. Eyecandy

In 2025 draait het niet alleen om de smaak, maar ook om de presentatie. Verwacht mocktails die worden aangekleed met fancy garnituren zoals verse kruiden, fruitige ijsblokjes en kleurrijke decoraties, die je drankje niet alleen lekker, maar ook een lust voor het oog maken.