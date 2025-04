Share a Coke is terug: vind jouw naam op de iconische Coca-Cola fles

Laatst geüpdatet op april 3, 2025 by Redactie

Coca-Cola brengt na ruim tien jaar de iconische ‘Share a Coke’ campagne terug en laat Nederland opnieuw de magie van gepersonaliseerde verpakkingen beleven. Met 150 populaire namen, 10 nicknames én de mogelijkheid om je eigen naam toe te voegen, wordt het makkelijker dan ooit om een Coca-Cola met iemand te delen. De campagne, die in 2011 uitgroeide tot een wereldwijd fenomeen, keert nu terug in een nieuwe vorm.

Jouw naam, jouw Coca-Cola

Met Share a Coke scoor je een flesje of blikje met jouw naam – of die van je bestie, lover of favoriete familielid. Staat je naam niet in de schappen? Scan dan de QR-code op de verpakking en ontwerp je eigen gepersonaliseerde Coca-Cola via het Share a Coke platform. Via het platform maak je ook kans op next-level prijzen, zoals tickets voor de vetste festivals ter wereld, van Sziget en Tomorrowland tot Lowlands.

Van online naar real life connecties

In een wereld vol snelle DM’s en oneindige scrollsessies brengt Share a Coke de waarde van persoonlijke connecties naar voren. De mooiste herinneringen ontstaan niet alleen online, maar juist in de momenten die je samen beleeft – lachen, verhalen delen en gewoon zijn met je vrienden. Of je nu chillt in het park, samen op een festival bent of bijpraat op het terras, een Coca-Cola maakt die momenten nog specialer. Dit jaar viert Share a Coke vriendschap en verbinding, zowel offline als online.

Hier scoor je jouw Share a Coke

Vanaf deze maand zijn gepersonaliseerde Coca-Cola-flessen en -blikjes beschikbaar in alle supermarkten, on the go en in de horeca. Deze zomer trekt Coca-Cola het hele land door met game-changing activaties, waar jij ter plekke je eigen gepersonaliseerde Coca-Cola blikje of merch kunt laten maken. Maak samen met je vrienden de tofste content in speciale Share a Coke experiences en beleef de ultieme zomer vol vriendschap en unieke herinneringen.