Shoppen en griezelen: ervaar de ultieme herfstbeleving bij Amsterdam The Style Outlets

Laatst geüpdatet op oktober 19, 2023 by Redactie

Deze herfst is winkelen bij Amsterdam The Style Outlets een bijzondere en huiveringwekkende ervaring. Terwijl de winkels vol hangen met stijlvolle herfst- en najaarsmode, is het avontuur te vinden in het hart van het centre want daar staat een angstaanjagende escaperoom in de vorm van een graftombe. Durf jij de uitdaging aan?

De kleinste escaperoom van Nederland

Tijdens de herfstvakantie, van 21 tot en met 29 oktober, brengt Amsterdam The Style Outlets Halloween tot leven met een hele griezelige ervaring: de kleinste escape room van Nederland. Op het centrale plein staat een graftombe met daarin een grafkist van de jurkenmaker van de Hertogin die op mysterieuze wijze om het leven is gekomen. En het is jouw taak om daaruit te ontsnappen!

Verschillende routes

Ben je niet bang in kleine ruimtes, weet jij jouw hoofd koel te houden tijdens stressvolle situaties en ben je een echte daredevil? Ga dan de individuele uitdaging aan en laat je geblinddoekt opsluiten tussen de zes planken van de grafkist en probeer zo snel mogelijk uit de kist én de graftombe te ontsnappen. Niet zo’n fan van het idee opgesloten te zitten in een doodskist, maar wil je wel graag de uitdaging aangaan? Neem dan de toegankelijke family-friendlyroute, waar je met maximaal 4 personen probeert uit de graftombe te ontsnappen.



Deze unieke ervaring is gratis toegankelijk van 21 tot en met 29 oktober van 12:00 tot 17:00 uur. Meld je bij de graftombe in het midden van het centrum voor tickets. Wees er snel bij want het aantal plekken is beperkt en werkt op basis van first come, first serve. Voor de daredevil-route moet je minstens 18 jaar oud zijn, de family-friendly route staat open voor avonturiers vanaf 8 jaar, mits ze worden begeleid door iemand van 21 jaar of ouder.

Een stijlvolle herfstgarderobe

Geen fan van kleine ruimtes? Ook dan is er in oktober genoeg te beleven in het centrum. Tegen het einde van de herfstvakantie, van 26 tot en met 29 oktober, zijn ook de “Super Days”, waarbij bezoekers gegarandeerd de allerbeste deals scoren. En gedurende de hele vakantie is Amsterdam The Style Outlets extra lang geopend van 10:00 – 20:00.



“Wij streven ernaar om het alle bezoekers, jong en oud, naar hun zin te maken gedurende het hele jaar. De grijze oktobermaand is hier uiteraard geen uitzondering op. Ons team kijkt ernaar uit om iedereen de ultieme, spookachtige, herfstbeleving te bezorgen. Dus ben jij niet snel bang te krijgen, kom dan snel langs,” aldus Marcel Herben, Centre Manager van Amsterdam The Style Outlets.