Showroom aan huis tilt thuiswinkelen naar een hoger niveau

Laatst geüpdatet op november 28, 2023 by Redactie

Rustig achterovergeleund in een relaxfauteuil een webwinkel bekijken en je bestelling snel thuisbezorgd krijgen? Voor de meesten van ons is dat inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden. Maar wat nu als juist die relaxfauteuil op je verlanglijstje staat? Zo’n meubelstuk bestel je niet zomaar voordat je het eerst zelf hebt kunnen testen. Je wilt natuurlijk even zelf ervaren of de zithoogte goed is en of de stoel je echt het verwachte comfort biedt. Toch maar naar een showroom gaan dan? Niet nodig! Met het concept van een showroom aan huis kun je de door jou gewenste relaxfauteuil gewoon in je eigen vertrouwde omgeving testen!

Relaxfauteuil thuis uitproberen

Gemak dient de mens. De komst van het online winkelen heeft vele deuren geopend, maar bracht ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Bedrijven kunnen zich onderscheiden en de gunst van de kopers winnen door zich net iets meer in te spannen dan een ander. Bij Meubelzorg weet men er over mee te praten, want dit bedrijf past inmiddels met succes het concept van een showroom aan huis toe. Het principe is simpel: online kun je alvast bekijken welke mogelijkheden er zoal zijn. Heb je een keuze gemaakt, dan regelt het bedrijf dat je de relaxfauteuil of sta-op-stoel van jouw keuze thuis krijgt om uit te proberen. Zo kun je dus nooit een zeperd begaan.

Geen ontevreden klanten

Het grote voordeel van zo’n concept is dat je als verkopende partij vrijwel nooit meer te maken zult krijgen met ontevreden klanten. Immers, men kan het gekozen meubel eerst proberen en daarmee voorkom je teleurstellingen. Wie bovendien de beoordelingen van het bedrijf er op naslaat, ziet berichten over vriendelijke medewerkers, uitgebreide uitleg en een ontspannen sfeer tijdens het testen van de verschillende mogelijkheden. Het feit dat je dit alles gewoon thuis kunt doen, scheelt natuurlijk ook een heleboel gestress.

Vertrouwde partij

Niet iedereen staat te springen om een onbekende in huis te laten voor een demonstratie. Daarom is het fijn dat gerenommeerde bedrijven deze taak op zich nemen en er serieus werk van maken om de klantervaring zo hoog mogelijk te laten zijn. Je wilt immers wel precies weten met wie je te doen hebt, zeker in deze tijden waarin malafide types voortdurend op je geld uit zijn. Het is dan fijn om te kunnen terugvallen op de expertise van een betrouwbaar bedrijf met veel ervaring in de branche.