5 tips om je sieraden zo lang mogelijk mee te laten gaan

Laatst geüpdatet op maart 27, 2025 by Redactie

Mensen dragen elke dag hun favoriete sieraden op hun lichaam. Daarom worden ze voortdurend blootgesteld aan vuil, zweet en huidolie. Als gevolg hiervan verliezen veel sieraden na verloop van tijd hun glans en zien ze er versleten uit. Maar het simpelweg volgen van een paar simpele schoonmaaktips is vaak al voldoende om je sieraden weer te laten stralen en de levensduur ervan te verlengen. Regelmatig onderhoud is essentieel als je lang plezier wilt hebben van je sieraden. Hoe je favoriete sieraad verzorgd wordt, hangt echter sterk af van het materiaal. Hieronder lees je welke gangbare materialen welke zorg moeten krijgen.

Tip 1: Basisonderhoudsinstructies voor sieraden

Om ervoor te zorgen dat sieraden hun schoonheid en duurzaamheid behouden, wordt aangeraden deze af te doen tijdens activiteiten zoals sporten, zonnen, wassen, schoonmaken, douchen of tijdens het slapen. Ook na het aanbrengen van verzorgingsproducten zoals crèmes of parfum moet je even wachten voordat je de sieraden weer draagt. Op deze manier kan worden voorkomen dat gevoelige materialen lijden.



Een ander aspect dat de kleurverandering van sieraden kan beïnvloeden is de pH-waarde van de huid, die van persoon tot persoon verschilt. Dit kan worden beïnvloed door factoren zoals medicatie. Een hoge zuurgraad van de huid en hevig zweten kunnen het verouderingsproces van sieraden versnellen. Het wordt daarom aanbevolen om sieraden altijd op een droge plaats te bewaren en niet in de badkamer.

Tip 2: Stainless Steal sieraden

Stainless Steal sieraden zijn bijzonder huidvriendelijk en kenmerken zich door hun duurzaamheid. Het zal niet oxideren of roesten en zal bij goed onderhoud lange tijd in perfecte staat blijven. Roestvrijstalen stukken die verguld zijn, vereisen ook een zorgvuldige behandeling om hun lange levensduur te garanderen. Sieraden moeten zo plat of hangend mogelijk worden bewaard om krassen te voorkomen. Na contact met chloor of zout water wordt aanbevolen om Stainless Steal sieraden grondig schoon te maken met helder water. Ook hier verlengt het uittrekken tijdens fysieke activiteiten de duurzaamheid.

Tip 3: Leren sieraden

Leer is een delicaat natuurlijk materiaal dat speciale zorg vereist. Contact met water moet zoveel mogelijk worden vermeden, omdat leer de neiging heeft om na verloop van tijd van kleur en structuur te veranderen. Door zorgvuldige omgang kan slijtage worden vertraagd en het wordt aanbevolen om leren sieraden af ​​te doen tijdens activiteiten zoals sporten of zonnebaden. Als er ondanks de juiste verzorging een verandering in de kleur van het sieraad optreedt, kan de pH-waarde van de huid als een extra risicofactor worden beschouwd.

Tip 4: Meerstrengige armbanden

Meerstrengige armbanden, bijvoorbeeld in een combinatie van leer en zeiltouw of zeiltouw, zijn robuust en duurzaam, maar moeten toch als waardevolle sieraden worden behandeld. Als je het uitdoet voordat je gaat douchen, zwemmen of ’s nachts, zal het doorgaans langer meegaan. Als je je meerstrengige armband op de juiste manier wilt reinigen, kun je voor het zeiltouw een milde zeepoplossing gebruiken. Je mag echter niet te hard trekken, omdat het zeiltouw door het trekken kan uitrekken.



De sluiting, meestal gemaakt van roestvrij staal, moet af en toe worden schoongemaakt om vuilafzettingen te verwijderen. Dit kun je het beste doen met een zachte doek of een tandenborstel. Vervolgens laat je de armband drogen met de sluiting open, zodat deze kan drogen. Dit geldt ook als je de armband ’s nachts afdoet. Let op: Leer is daarentegen een waterschuw materiaal, daarom moet contact met water altijd worden vermeden.

Tip 5: Echte stenen

Ook sieraden met natuurstenen zoals onyx, turkoois of parels vereisen speciale zorg. Omdat het om natuurproducten gaat, ontstaan ​​er kleurafwijkingen en onregelmatigheden, die het individuele karakter van de stenen onderstrepen. De invloed van UV-licht, chloor of andere omgevingsinvloeden kunnen echter de kleur van natuursteen veranderen. Om schade te voorkomen, moet aandacht worden besteed aan schokken of overmatige druk.